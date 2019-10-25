Душ, унитаз, туалетная бумага - нездоровые привычки западной цивилизации

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Для нас, представителей западной культуры, принимать утренний душ, пользоваться туалетной бумагой и садиться на унитаз является чем-то совершенно естественным. Но в большинстве других стран мира эти привычки выглядят не только странными, но и негигиеничными.

"Когда арабы собираются в путешествие, они всегда проверяют три вещи: паспорт, денежную наличность и портативное биде", - шутил египетский комик Басс Юссеф во время своего дебюта в Великобритании в июне.

Он размахивал со сцены небольшим шлангом с распылителем, известным как "шаттаф" или bum gun "шланг для зада".

"Я не понимаю: вы, ребята, одна из самых развитых стран мира. Но в вопросах собственного зада вы - далеко позади".

Многие с Юссефом согласятся. Привычка западного мира пользоваться бумагой вместо воды после посещения туалета удивляет весь остальной мир.

Вода очищает мягче и тщательнее, чем бумага.

Хотя туалетная бумага это, конечно, не галька (ею пользовались древние греки), но не кукурузные початки (выбор жителей американских колоний), никто не будет спорить, что вода нежнее самой мягкой пятислойной бумаги.

Копірайт зображення BBC / Getty Images Image caption Англо-американские санитарно-гигиенические нравы получили такое распространение в мире, что в 1920-х годах их окрестили "санитарным империализмом"

Конечно, воде отдают предпочтение и жители многих западных стран. В конце концов, биде придумали французы, им до сих пор широко пользуются в Италии, Аргентине и других местах. А разрекламированный Юссефом портативный душ - обычное дело в Финляндии.

Впрочем, значительная часть Запада, в частности Великобритания и США, все таки делает выбор в пользу туалетной бумаги.

Но именно эти две страны оказали наибольшее влияние на современную культуру гигиены, отмечает историк Барбара Пеннер в своей книге "Ванная комната".

Действительно англо-американские санитарно-гигиенические нравы получили такое распространение в мире, что в 1920-х годах их окрестили "санитарным империализмом".

Эти привычки, однако, прижились не везде. Большинство мусульман, например, предпочитают воду, поскольку именно это рекомендует Коран.

Копірайт зображення BBC / Alamy / Getty Image caption Хоть биде придумали французы, водой после посещения туалета пользуются во многих странах мира, прежде всего мусульмане

В 2015 году Турецкое управление по делам религии издало фетву, позволяющую мусульманам пользоваться туалетной бумагой, если нет воды.

Однако очищение водой - тенденция не только исламской культуры.

А знаменитые современные японские туалеты, поражающие своей технологичностью, обеспечивают возможность и вымыться, и высушиться.

Сотрудник правительства Австралии Зул Отман исследовал то, как в разных культурах люди относятся к поведению в туалете. Отман выяснил, что некоторые австралийские мусульмане адаптировали западный стиль под себя и используют туалетную бумагу с последующим подмыванием из кувшина с водой или с помощью портативного биде.

То же самое происходит и в странах с неисламским населением. Аста Гарг, индийский аналитик данных, работающая последние два года в области залива Сан-Франциско в США, рассказывает, что поначалу безуспешно искала во всех туалетах привычный пластиковый кувшин с удлиненным носиком, и в конце концов ей пришлось отправиться за этой принадлежностью в магазин домашней утвари, принадлежащий ее соотечественникам.

"Некоторые индийцы перешли на туалетную бумагу, - говорит она, - но многие из нас остаются приверженцами воды во всех случаях, когда это возможно. И когда здесь, в США я иду в гости к индийским друзьям, я почти всегда могу рассчитывать на то, что у них в туалете найду рядом с унитазом пластиковую бутылку с водой или специальный кувшин".

Говоря о западной привычке к туалетной бумаге, Зул Отман рассказывал, как один из его одноклассников в Шеффилде (Англия), когда туалетная бумага закончилась, вместо нее использовал 20-фунтовую купюру.

Копірайт зображення BBC / Alamy Image caption Американцы - лидеры по использованию туалетной бумаги. Японцам приходится учитывать привычки туристов

Семья подкастера и рок-музыканта Кайзера Куо три года назад переехала из Пекина в США. Куо вспоминает, как его поразило то, сколько туалетной бумаги уходит у американцев (что подтверждает статус США как государства, потребляющего такой бумаги больше всех в мире).

Асту Гарг тоже озадачивает пользование туалетной бумагой. "Причем не сразу понимаешь, что ее потом можно выбросить прямо в унитаз, - говорит она. - Из-за этого канализация забивается. У меня такое впечатление, что забивается каждый четвертый туалет".

Туалетная бумага широко используется и в Китае (в конце концов, именно там изобрели бумагу). Но именно американские производители и рекламодатели агрессивно продвигали эту бумагу в XX веке.

Например, британцы еще в 1970-х пользовались куда более жесткой бумагой, чем та, которую восхваляли американцы. Но Америка и здесь победила.

Семья Куо нашла для себя компромиссный вариант - туалетная бумага в сочетании с влажными салфетками.

На унитазе или на корточках?

Эта семья нашла компромисс и еще по одному вызывающему разногласия вопросу: пользоваться унитазом или восточным туалетом?

В Китае во времена династии Хань (206 г. до н.э.- 220 г. н.э.) было принято и то, и другое, с региональными отличиями. Но в общественных туалетах по всей стране доминировал способ "на корточках".

Сегодня, по некоторым оценкам, две трети населения в мире делает это именно так. И все-таки на Западе упорно садятся на свой фаянсовый трон, хотя признано, что поза на корточках - более удобная и логичная для этого важного дела.

Большинство британских женщин признается, что им приходится идти на разные ухищрения, только чтобы не касаться сидений в общественных туалетах. При позе на корточках проблема снимается.

И с точки зрения анатомии поза "на корточках" облегчает процесс, снимает излишнее напряжение мышц и кишечника.

Американцы превратили долгое сидение в туалете в форму проведения досуга. На рынке много книг - специально для чтения в туалете (короткие рассказы, загадки или анекдоты). Кайзера Куо это удивляет: "В Китае родители говорят детям: не читай в туалете! Заработаешь геморрой".

Семья Кайзера Куо придумала для себя вариант с небольшой табуреткой, на которую можно поставить ноги, сидя на унитазе. "Это имитирует позу "на корточках", - объясняет Куо, смеясь. - Моя жена это гениально придумала".

Копірайт зображення BBC / Alamy / Getty Image caption Читать в туалете, конечно, удобнее, когда сидишь на высоком троне унитаза, а не на корточках. Но для здоровья это не лучшая поза

Несколько компаний уже спешно монетизируют это изобретение, предлагая для западного рынка такие унитазные скамеечки для ног. У Гарг тоже есть такая.

Еще один вариант решения проблемы - предлагать людям выбор. В некоторых странах есть туалеты как с унитазами, так и без. Как говорит Отман, у него на родине в Малайзии в общественных туалетах обычно треть кабинок оборудована для тех, кто предпочитает восточный унитаз - позу на корточках. Но, заметим, в основном преимущество отдается воде, а не туалетной бумаге.

Странные купания

Способы купания тоже различаются от культуры к культуре. "На Западе есть тенденция принимать душ с утра и делать это каждый день, что само по себе странно", - размышляет Элизабет Шоув, социолог из Ланкастерского университета, изучающая привычки потребления электричества и воды.

На эти привычки в свое время сильно повлиял послевоенный бум, когда рекламировались разные сорта мыла. Даже американские мыльные оперы получили свое название именно из-за того, что в них вставляли очень много такой рекламы.

Сегодня идея использования разного мыла для разных целей - одно для лица, второе для тела, третье для стирки - исподволь подводит к мысли о том, что надо чаще мыться.

Ежедневный душ - это совсем недавнее изобретение, указывает Шоув. Еще пару поколений назад в Британии стандартной была практика принимать ванну раз в неделю,

Конечно, во многих регионах мира и сейчас (как в Британии десятилетия назад) водоснабжение ненадежно и у людей просто нет возможности мыться часто.

Копірайт зображення BBC / Getty Image caption Принимаете ли вы душ утром или вечером, зависит от культурных традиций вашей страны и от маркетинговых ухищрений, а не от требований гигиены

Но повсеместное наличие воды - не единственный фактор, влияющий на эти привычки. Частое купание - обычная вещь и в таких, например, очень небогатых странах, как Малави, многие жители которой два или три раза в день обливаются из ведра, несмотря на постоянные перебои с водой.

Многие жители Ганы, Филиппин, Колумбии и Австралии тоже принимают ванну или душ несколько раз в день. При этом не подразумевается мытье головы каждый раз, и в некоторых культурах принято омывание ног.

Обливание на самом деле экономит воду - по сравнению с душем высокого давления. Причем этот обычай имеет лишь косвенное отношение к жаркому климату: например, некоторые бразильцы принимают душ несколько раз в день даже зимой.

Сегодняшний утренний душ отчасти отражает желание людей четче структурировать свой день. (Нынешние жители Запада считают, что у них на всё меньше времени, чем было раньше, несмотря на то, что рабочие часы сократились. Отчасти это происходит потому, что время их дня жестко распланировано.)

Кроме того, считается, что душ делает вас более презентабельным в глазах других. Он, конечно, уже не для того, чтобы смыть грязь и пот, как раньше, потому что характер работы изменился - сегодня на Западе гораздо меньше людей, занятых ручным или сельскохозяйственным трудом.

Копірайт зображення BBC / Alamy / Getty Image caption Вечерняя ванна помогает расслабиться перед сном - японцы это прекрасно знают

С точки зрения гигиены - так ли важно принимать душ ежедневно? И когда это лучше делать - утром или вечером?

Стоит учитывать, что частое купание под душем сушит кожу и волосы (и это уже стало причиной того, что многие женщины моют голову 1-2 раза в неделю).

Что касается утреннего или вечернего душа - тут есть разные мнения. Некоторые настаивают на том, что душ по утрам бодрит и настраивает на рабочий лад. С другой стороны, вечерняя ванна (как это принято, например, в Японии) помогает расслабиться перед сном.

Конечно, в разных странах - разные обычаи, так что описанные здесь тенденции не универсальны. Из истории гигиены мы знаем, что ни одна такая привычка не остается в культуре навсегда - всё меняется вместе с развитием технологий и самой культуры.

Возможно, в будущем люди на Западе, показывая свою приверженность охране окружающей среды, решат, что им надо мыться раз в неделю. Или заменят свой современный душ на метод "ведро-кружка".

Возможно, кто-то, увидев, как пользуются биде граждане других стран, установит его у себя дома.

Может показаться, что туалетные и банные привычки и обычаи зависят от здравого смысла, но они в большей степени сформированы социальными условиями. В конце концов, каждому приходится учиться тому, как пользоваться сауной, биде или душем. А уж как ходить в туалет, родители показывают нам в самом нежном возрасте - и не потому, что так удобнее, а потому, что они сами так привыкли.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.

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