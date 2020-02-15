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Испытывает ли человек в момент смерти облегчение или даже эйфорию? И что происходит в нашем сознании в последние минуты жизни?

У многих усопших выражение лица - спокойное, умиротворенное, будто они просто спят. Но лицо одного моего родственника, который очень страдал от боли в последние часы своей жизни и не имел доступа к обезболивающим, после смерти излучало сияние, экстаз.

Много лет я размышлял о том, может ли человек в последние минуты жизни пережить эйфорию. Может ли смерть сопровождаться выбросом эндорфинов, прежде всего, когда человеку не давали обезболивающих? Этим вопросом задается 77-летний житель Гельсингборга в Швеции по имени Гёран.

Существует мнение, что человек борется за жизнь до последнего вздоха. Но, возможно, это не так.

Как эксперт по паллиативной помощи, я думаю, что процесс умирания начинается примерно за две недели до смерти. В этот период физическое состояние человека ухудшается. Ему становится труднее ходить, увеличивается сонливость. Человек все больше времени проводит во сне.

Ближе к последним дням человек постепенно теряет способность глотать таблетки, есть и пить.

Этот период специалисты по паллиативной медицине называют "активным умиранием", это означает, что человеку осталось примерно два-три дня.

Однако у кого-то этот этап проходит за день. А кто-то прибывает на грани смерти в течение почти недели, что, как правило, бывает крайне тягостно для их родственников.

Поэтому с разными людьми происходят разные процессы, и предсказывать их мы не можем.

Сам момент смерти довольно сложно распознать. Но исследования, которым сейчас занимается моя команда, показывают: чем ближе люди подходят к порогу смерти, тем больше организм выделяет веществ, связанных со стрессом.

У больных раком, а, может, и других людей, растут маркеры воспалительных процессов. Эти химические вещества свидетельствуют о том, что организм борется с инфекцией.

Копірайт зображення Unspalsh Image caption Возможно, наш мозг защищает нас от сильной боли в последние минуты жизни

Что касается всплеска эндорфина в крови, об этом ничего не известно, потому что никто до этого не исследовал этот вопрос.

Впрочем, проведенное в 2011 году исследование показало, что в мозге шести умирающих крыс в три раза повысился уровень серотонина, химического вещества, которое, как полагают, способствует ощущению счастья.

Мы не можем исключить, что нечто подобное происходит и у людей.

Это интересное предположение, и технология измерения уровня эндорфина и серотонина у человека уже есть.

Более проблематично провести повторный анализ крови в последние часы жизни человека. Получить финансирование для такого исследования также трудно.

Исследования в области паллиативной помощи получают в сотни раз меньше денег, чем, например, исследования рака.

Кроме того, нет никаких доказательств того, что обезболивающие, например морфин, могут препятствовать выработке эндорфинов. Смерть не всегда сопровождается болью.

Мои собственные наблюдения и разговоры с коллегами свидетельствуют о том, что если человек не страдал от боли до того, она не обязательно появится в момент смерти.

Мы не знаем, связано ли это с эндорфинами. Ответа пока нет.

Наш мозг имеет несколько возможностей, как преодолеть сильную боль. Вот почему солдаты на поле боя часто не испытывают боли, когда их внимание отвлекают.

Исследовательница Ирэн Трейси из Оксфордского университета продемонстрировала удивительную силу плацебо, ожидания и религиозных убеждений в преодолении боли. Медитация также может помочь.

Момент эйфории

Но что еще кроме эндорфинов может вызвать эйфорию перед смертью? Постепенное угасание организма сказывается и на мозге. Возможно, каким-то образом это влияет на наши чувства в момент ухода из жизни.

Американский нейрофизиолог Джилл Болте-Тейлор рассказала в своей лекции на TED, как во время инсульта она пережила эйфорию и даже "нирвану". У женщины отключилась левое полушарие мозга - источник логического рационального мышления.

Впрочем, повреждение правого полушария также может вызвать ощущение приближения к Творцу.

Я могу предположить, что ваш родственник пережил глубокий духовный опыт или озарение. Я знаю, что когда мой дед умирал, он поднял руку с вытянутым пальцем так, будто указывал на кого-то.

Мой отец, набожный католик, уверен, что дедушка увидел свою жену, мою бабушку. Он умер с улыбкой на лице, что принесло глубокое успокоение моему отцу.

Буддисты считают процесс умирания священным, веря, что момент смерти создает огромный потенциал для сознания. Они расценивают переход от существования к умиранию как наиболее важное событие жизни, как точку, когда вы переносите Карму из этой жизни в другие.

Копірайт зображення Javier Hirschfeld/ Getty Images Image caption Смерть не обязательно должна сопровождаться болью

Это не означает, что религиозные люди в целом переживают более радостный опыт смерти. Я наблюдал крайнее состояние тревоги у священников и монахинь на смертном одре. Возможно, их охватывало беспокойство об их моральном облике перед божьим судом.

В конце концов, каждый уходит из жизни по-своему. Предугадать, у кого он будет тихим, невозможно. Некоторым людям, чью смерть я видел, всплеск эндорфинов не помог.

Я помню молодых людей, которые так и не смогли принять того, что умирают. У них были молодые семьи, и они не смирились со смертью.

Я могу предположить, что экстатический опыт могли пережить те, кто каким-то образом принял смерть, смирился с ее неизбежностью.

Уход играет в этом большое значение. Наблюдение за пациентами с раком легких показали, что те из них, кто получил раннюю паллиативную помощь, жили дольше и уходили из жизни спокойнее.

Я помню одну женщину, которую кормили через капельницу. У нее был рак яичников, и она не могла есть. Люди, получающие питание подобным образом, сталкиваются с риском заражения серьезными инфекциями. После того, как она пережила второе или третье заражение, она изменилась.

От нее физически исходило ощущение умиротворения. На короткое время она вернулась из больницы домой, и я до сих пор помню, как она рассказывала о красоте закатов.

Мне трудно забыть этих людей, они всегда заставляют меня задуматься о собственной жизни.

В конце концов, мы очень мало знаем о том, что происходит, когда кто-либо умирает. После 5000 лет изучения медицины мы можем рассказать вам, как люди умирают в случае утопления или сердечного приступа, но не знаем, как умирают от рака или воспаления легких.

Единственное, что мы можем, это описать то, что происходит снаружи.

В своем исследовании я стараюсь демистифицировать смерть, понять физиологию умирания и разработать модели, которые могли бы спрогнозировать, какими будут последние недели и дни жизни человека.

Возможно, со временем мы также узнаем о роли эндорфинов в последние мгновения жизни.

Возможно, что мы переживаем глубочайший опыт в смутных недрах пространства между жизнью и смертью.

Но это не значит, что мы не должны пытаться поймать последний луч света.

Как говорил шведский дипломат Даг Хаммаршёльд (Dag Hammarskjöld): "Не ищите смерть. Она сама вас найдет. Ищите путь, превращающий смерть в достижение".

Шеймус Койл - почетный клинический научный сотрудник Ливерпульского университета и специалист по паллиативной медицине.

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