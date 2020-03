Нулевой пациент эпидемии коронавируса: кто он и зачем его искать

Копірайт зображення Getty Images

С распространением эпидемии Сovid-19 исследователи пытаются определить первого человека, заболевшего коронавирусом. Зачем это выяснять, и как вообще возник термин "нулевой пациент"?

Власти Китая и эксперты не сошлись во мнении относительно того, откуда началась эпидемия и кто первым заболел новым вирусом. Иными словами, кто является "нулевым пациентом" в эпидемии Covid-19.

Уровень генетического анализа сегодня позволяет проследить происхождение вируса через тех, кто им заразился. Вместе с эпидемиологическими исследованиями ученые могут определить людей, которые, возможно, заболели первыми и начали распространять болезнь, спровоцировав тем самым вспышку.

Но зачем их определять? Это может дать ответы на важные вопросы - как, когда и почему началась эпидемия. Это также может остановить распространение инфекции или предотвратить будущие вспышки.

Итак, знаем ли мы, кто является нулевым пациентом в эпидемии Covid-19, начавшейся в Китае?

Короткий ответ - нет.

Власти Китая сначала сообщили, что первый случай коронавируса был зафиксирован 31 декабря. Многие первые случаи вирусной пневмонии незамедлительно связали с рынком морепродуктов и животных в Ухане в провинции Хубэй.

Этот регион является эпицентром вспышки. Там зафиксировали почти 82% всех случаев заболевания (более 75 тысяч) в Китае и во всем мире, по данным Университета Джона Хопкинса.

Оптовый рынок морепродуктов Хуанань, который связывают с первыми случаями коронавируса, теперь закрыт

Впрочем, исследование китайских ученых, опубликованное в медицинском журнале Lancet, утверждает, что впервые диагноз Covid-19 поставили 1 декабря 2019 года (то есть намного раньше). И главное, этот человек не имел "контакта" с морепродуктами с рынка Хуанань.

Старший врач в больнице Цзининьтан в Ухане и один из авторов исследования Ву Веньцзюань заявила китайской службе BBC, что пациентом был пожилой мужчина, страдавший болезнью Альцгеймера.

"Он жил в четырех-пяти автобусных остановках от рынка морепродуктов и был так болен, что почти не выходил из дома", - говорит Ву Веньцзюань.

Она также рассказала, что у еще троих людей в последующие дни возникли симптомы вируса, но двое из них также не имели никакого контакта с рынком Хуанань.

Исследователи, однако, также установили, что 27 из 41 пациента, которые попали в больницу на ранних стадиях вспышки, "имели отношение к рынку".

Сейчас наиболее вероятной остается гипотеза ВОЗ о том, что вспышка коронавируса началась на рынке, а сам Сovid-19, очевидно, передался от живого животного человеку-хозяину, от которой потом началось распространение среди людей.

Итак, может ли на самом деле один человек спровоцировать массовую вспышку?

Эпидемия эболы в Западной Африке в 2014-2016 годах была крупнейшей вспышкой вируса с момента его обнаружения в 1976 году. По данным ВОЗ, от эболы умерли более 11 тысяч человек, заразились - 28 тысяч.

Вспышка продолжалась более двух лет и коснулась 10 стран, преимущественно в Африке. Но отдельные случаи эболы также были зафиксированы в США, Испании, Великобритании и Италии.

Эпидемия эболы, охватившая Западную Африку, началась с мальчика из Гвинеи, который, очевидно, заразился вирусом от летучих мышей

Ученые пришли к выводу, что вспышка нового штамма эболы началась с одного человека - двухлетнего мальчика из Гвинеи. Он мог заразиться вирусом, когда играл в дупле дерева, где обитала колония летучих мышей.

Ученые поехали в поселок Мелианду, где жил мальчик, взяли образцы генетического материала и побеседовали с местными жителями, чтобы узнать больше об источнике вспышки инфекции.

Впрочем, пожалуй, самым известным "нулевым пациентом" была Мэри Маллон, получившая прозвище "Тифозная Мэри", поскольку была человеком, вызвавшим вспышку брюшного тифа в Нью-Йорке в 1906 году.

Маллон переехала в США из Ирландии, где начала работать поваром в богатых семьях. После вспышки тифа среди состоятельных семей Нью-Йорка врачи проследили его источник - Мэри Маллон.

В каждой семье, где она работала, начинался брюшной тиф, при этом сама Мэри не болела.

Врачи назвали ее здоровым носителем. Это - зараженный болезнью человек, который либо не имеет симптомов, либо они мало заметны. Такие носители обычно заражают многих людей.

Сейчас есть свидетельства, что некоторые люди распространяют вирусы больше других. Маллон является одним из первых зарегистрированных так называемых "суперраспространителей".

В те времена ежегодно несколько тысяч ньюйоркцев болели брюшным тифом, смертность от которого составляла 10%.

Мэри Маллон по прозвищу "Тифозная Мэри" заразила брюшным тифом несколько десятков семей в Нью-Йорке в начале прошлого века

Термин "нулевой пациент", однако, окружен стигмой.

Многие эксперты в сфере здравоохранения против выявления первого подтвержденного случая болезни. Они опасаются дезинформации о болезни или даже виктимизации человека.

Известный пример - человек, которого ошибочно определили "нулевым пациентом" эпидемии СПИДа.

Гаэтан Дюга, канадский бортпроводник и гей, является одним из наиболее демонизированных пациентов в истории медицины. Его обвиняли в распространении ВИЧ в США в 1980-х.

Всего три десятилетия спустя ученые обнаружили, что он не мог начать распространение заболевания. Исследование 2016 года показало, что вирус попал в Америку из Карибского бассейна в начале 1970-х.

Интересно, что и сам термин "нулевой пациент" случайно появился именно во время эпидемии ВИЧ-инфекции.

Исследуя распространение болезни в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско в начале 1980-х, сотрудники Центров контроля и профилактики заболеваний использовали букву "O" для обозначения случаев "за пределами штата Калифорния" (outside the state of California).

Другие исследователи ошибочно трактовали букву как число 0 - так и появился термин "нулевой пациент".

