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Является ли новый коронавирус сезонным, как большинство вирусов гриппа? И как на его распространение влияют климатические и погодные условия?

Вспышки многих инфекционных заболеваний постепенно угасают с наступлением теплого времени года. Грипп или кишечная инфекция более активны в холодные зимние месяцы.

Пик заражения тифом выпадает на лето. Случаи кори снижаются летом в умеренном климате, а в тропических регионах повышаются во время засухи.

Поэтому возникает вполне закономерный вопрос - зависит ли от сезона активность нового коронавируса, эпидемия которого началась в середине прошлого декабря в Китае, а теперь переместилась в Европу и США.

Крупнейшие вспышки заболевания Covid-19 зафиксировали в регионах с прохладной погодой, а следовательно, можно предположить, что с наступлением лета эпидемия пойдет на спад.

Большинство вирусологов, однако, не столь оптимистичны. Возбудитель инфекции SARS-CoV-2 - новый и пока мало изучен.

А ближайший к нему по происхождению вирус Sars, вспышка которого прокатилась по миру в 2003 году, остановили быстро, поэтому информации о том, как на него повлияла бы смена времени года, нет.

Впрочем, кое-что известно о других коронавирусах.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Есть надежда, что с потеплением в Северном полушарии вспышка коронавируса начнет снижаться

Исследование некоторых из них показали, что вспышка вызванных ими инфекций дыхательных путей имеет "заметную зимнюю сезонность". То есть наибольшее число заболеваний было зафиксировано между декабрем и апрелем, такая же ситуация сложилась и с гриппом.

Данные первых исследований SARS-CoV-2 показывают, что распространению вируса способствует холодная, сухая погода.

Это связано с несколькими погодными факторами: температурой воздуха, скоростью ветра и относительной влажностью.

Умеренный теплый, а также холодный климат наиболее благоприятны для вспышки Covid-19.

А вот тропические части мира, вероятно, пострадают меньше, говорят исследователи.

Впрочем, есть одно большое "но". Пандемии часто не соответствуют закономерностям обычных сезонных вспышек.

Например, пик испанки пришелся на летние месяцы, тогда как большинство вспышек гриппа происходят зимой.

Но почему другие коронавирусы относятся к сезонным заболеванием, и что дает надежду на то, что новый вирус SARS-CoV-2 относится к их числу?

Коронавирусы принадлежат к семейству так называемых "завернутых вирусов". Они покрыты маслянистой оболочкой - липидной двухслойной структурой, "украшенной" белковыми наростами, которые похожи на корону. Отсюда и название - "коронавирусы".

Копірайт зображення Getty Images Image caption До сих пор нет доказательств сезонного поведения COVID-19

Благодаря этой маслянистой оболочке вирус стал более чувствительным к нагреванию. В холоде оболочка затвердевает и становится желеобразной, как застывает жир на холодном вареном мясе.

Таким образом, она защищает вирус, пока он находится за пределами организма. Именно поэтому большинство "завернутых вирусов" имеют выраженную сезонность.

Исследования уже показали, что на твердых поверхностях, таких как пластик и нержавеющая сталь, Sars-Cov-2 живет до 72 часов при температуре 21-23 °C и относительной влажности воздуха 40%.

Как ведет себя новый коронавирус при других температурах и влажности еще предстоит исследовать, но другие коронавирусы сохраняются более 28 дней при температуре 4 °C.

"Климат влияет на стабильность вируса за пределами человеческого организма, например, во время кашля или чихания", - объясняет Мигель Араухо из Национального музея естественных наук в Мадриде в Испании.

"Чем дольше вирус остается стабильным в окружающей среде, тем больше его способность заражать других людей и вызывать эпидемии", - добавляет исследователь.

Исследование Университета Мэриленда показало, что вирус Sars-Cov-2 получил наибольшее распространение в городах и регионах мира, где средняя температура - 5-11 ° С при относительно низкой влажности.

Впрочем, недавний анализ нового коронавируса, проведенный в Азии исследователями Гарвардской медицинской школы, свидетельствует, что он будет менее чувствительным к погоде, чем надеются ученые.

Это подчеркивает необходимость широких мер общественного здравоохранения в борьбе с заболеванием.

Дело в том, что распространение вируса зависит не только от его способности выживать в окружающей среде.

И здесь понятие сезонности заболевания усложняется.

Коронавирус распространяют люди, а потому сезонные изменения в поведении людей также влияют на частоту заражений.

Например, случаи кори в Европе, как правило, совпадают со школьными семестрами и снижаются во время каникул.

Считают, что ключевую роль в распространении Sars-Cov-2 из Уханя в другие города Китая и по всему миру сыграла большая миграция людей перед Китайским новым годом 25 января.

Погода также влияет и на наш иммунитет, делая нас более уязвимыми к инфекциям. Некоторые исследования предполагают, что уровень витамина D в организме также сопряжен с риском заболевания.

Зимой наш организм получает меньше витамина D от солнечных лучей. Хотя влияние этого фактора на сезонность гриппа многие исследователи считают спорным.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лабораторные исследования и компьютерное моделирование предполагают, что новый коронавирус сможет выжить и в теплых, влажных условиях

Так же неоднозначен вопрос о том, ослабляет ли нашу иммунную систему холодная погода. По мнению оппонентов, холод увеличивает количество клеток, которые защищают наше тело от инфекций.

А вот что, несомненно, влияет на нашу способность противостоять вирусам, - это влажность воздуха.

Когда воздух слишком сухой, количество слизи, покрывающей наши легкие и дыхательные пути, уменьшается. Эта секреция образует естественную защиту от инфекций, и с ней мы становимся менее уязвимыми к вирусам.

Поскольку вирус SARS-CoV-2 - новый, у многих людей нет от него иммунитета, пока они им не переболеют.

А это означает, что он будет распространяться и вызывать болезни не так, как эндемичные вирусы, присущие определенному региону.

Авиаперелеты стали основным маршрутом быстрого распространения вируса по миру, отмечает Виттория Колицци, директор отдела исследований Французского института здравоохранения и медицинских исследований.

Но как только он начинает распространяться в пределах сообщества, его передаче способствуют тесные контакты между людьми. Прекращение контактов должно снизить уровень заражения. Именно поэтому большинство правительств и приняли решение о строгом карантине.

Если число случаев Covid-19 снизится в течение ближайших месяцев, тому может быть несколько причин. Прежде всего, меры профилактики, например изоляция и карантины, рост коллективного иммунитета, а также изменение времени года.

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"Если новому коронавирусу действительно присуща сезонность, это может замаскировать влияние двух других факторов", - предупреждает профессор Ян Альберт из Каролинского Института в Стокгольме.

"В странах, где строгие ограничения уберегли многих людей от заражения, вполне возможна вторая волна заболеваний с наступлением осени и зимы", - объясняет он.

Даже если Covid-19 зависит от времени года, вряд ли он полностью исчезнет в течение летних месяцев. Но уменьшение случаев заболевания принесет определенную пользу.

"Шаги, которые мы предпринимаем, чтобы выровнять кривую пандемии, дорого обходятся экономике, но они должны помочь нам продержаться до лета", - отмечает профессор Альберт.

"Это поможет системам здравоохранения выиграть столь необходимое им время на подготовку".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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