Десять лучших фильмов 2020 года. На данный момент

Кинокритики BBC Culture выбрали 10 важнейших фильмов этого года. Среди них - драма на тему расизма Спайка Ли, комедийный триллер и номинант Каннского фестиваля мистический вестерн "Бакурау".

Пятеро одной крови (Da 5 Bloods)

Новый фильм режиссера Спайка Ли - это страстный, динамичный и захватывающий эпос, сочетающий напряженную драматическую историю с элементами юмора.

Четверо чернокожих американцев-ветеранов войны возвращаются во Вьетнам, чтобы найти тело своего друга и оставленный тайник с золотом. Ли предлагает глубокий взгляд на историю США и расизм.

Критики отметили игру всех четырех актеров, но прежде всего Делроя Линдо, который вполне может получить следующий "Оскар". Линдо мастерски исполнил роль человека, страдающего от воспоминаний о прошлом и посттравматического стрессового расстройства.

"Пятеро одной крови", без сомнения, - одна из лучших лент режиссера, обладателя "Оскара" за выдающиеся заслуги в кинематографе.

История Дэвида Копперфилда (The Personal History of David Copperfield)

"История Дэвида Копперфилда" осталась незамеченной на нынешней церемонии Bafta, что, безусловно, несправедливо.

Для режиссера-сценариста ленты Армандо Януччи ("Смерть Сталина"), этот остроумный и оригинальный фильм - значительное достижение.

Картина является одной из лучших экранизаций классики английской литературы. С одной стороны, она отдает дань замечательной прозе Диккенса, а с другой - демонстрирует блестящие кинематографические эффекты, например, яркую картинку, расщепление экрана, титры, голос за кадром и тому подобное.

И хотя Януччи воссоздает общество викторианской Англии, фильм выглядит очень современным, и не в последнюю очередь благодаря национальному разнообразию актеров. Главную роль в картине исполнил британский актер индийского происхождения Дев Патель ("Миллионер из трущоб").

Никогда, редко, иногда, всегда (Never Rarely Sometimes Always)

Эта мелодраматическая история повествует о беременной 17-летней Отем (Сидни Фланиган), которая живет в маленьком городке в Пенсильвании, где аборты запрещены.

Вместе с двоюродной сестрой девушка тайно отправляется в Нью-Йорк, чтобы прервать беременность. Лента сценариста и режиссера Элизы Хитман - красноречивый и одновременно интимный рассказ о выборе и грустном и отчаянном решении, которое иногда приходится принимать молодым женщинам ради своего будущего.

Эмоции и настроение фильма во многом передает операторская работа: уныние на лице Отем, скука ее родного города по сравнению с потрясающим Нью-Йорком.

Фильм поражает своей честностью и эмоциональностью.

Охота (The Hunt)

Это противоречивый комедийный триллер о банде привилегированных либералов. Образ одной из них воплотила Хиллари Свенк.

Выход фильма дважды переносили после массовых расстрелов в США и жесткой критики президента Трампа.

Впрочем, когда лента Крейга Зобеля и Дэймона Линделофа наконец вышла на экраны кинотеатров этой весной накануне карантина, она поразила зрителей увлекательностью и непредсказуемостью сюжета.

Кинокритик Карин Джеймс назвала фильм "остроумной и язвительной сатирой на политический конфликт в американском обществе".

Бакурау (Bacurau)

Это, пожалуй, один из самых странных и самых оригинальных фильмов этого года, действие которого происходит в глухом бразильском поселке под названием Бакурау.

Местная община под руководством страдающей алкоголизмом доктора (Сония Брага) борется с коррумпированным политиком и пытается выяснить, почему Бакурау вдруг исчезло из всех карт мира, как печатных, так и в интернете.

Вскоре поселок захватывают солдаты, и фильм превращается в кровавый боевик. Зритель может анализировать подтекст сюжета и намеки на современных бразильских политиков или просто наслаждаться захватывающим жанровым миксом.

Работа режиссеров Клебера Мендонса Филе и Джулиано Дорнелли отмечена премией Каннского жюри прошлого года.

Ассистентка (The Assistant)

Действие проникновенной драмы режиссера Китти Грин происходит в нью-йоркском офисе властного и беспринципного киномагната. Несложно угадать, кого именно имеют в виду создатели ленты.

Сюжет фильма повествует об одном дне из жизни ассистентки (Джулия Гарнер), которая пашет с утра до ночи, отвечая на телефонные звонки, распечатывая сценарии, распаковывая бутылки с водой и убирая последствия беспутной жизни своего босса.

Представьте более реалистичную и менее гламурную версию "Дьявол носит Прада". И хотя главным злодеем, без сомнения, является CEO компании, чьё сходство с Вайнштейном становится все ближе, фильм обличает и корпоративную культуру, насквозь пропитанную сексизмом и молчаливым соучастием.

В фильме нет громких речей или откровенной конфронтации героев, но есть напряженное ожидание - восстанет ли главная героиня против самодурства своего шефа.

Эмма (Emma)

Нужна мира еще одна экранизация романа Джейн Остин? Пожалуй, нет, но эта волшебная, яркая версия прекрасно дополняет предыдущие.

Режиссер Отем де Вайльд не изобретает заново жанр исторической драмы, сохраняя ее уютное, старомодное очарование.

Актрисе Ане Тейлор-Джой удается передать не только уверенность Эммы, но тепло и искренность своей героини. Джонни Флинн исполняет роль очаровательного мистера Найтли, в которого влюблена Эмма.

Роль слишком заботливого отца Эммы с юмором сыграл Билл Найи.

Бескрайняя ночь (The Vast of Night)

Следят ли за нами пришельцы? Кружили ли они в небе над Нью-Мексико в 1950-х? Эта научно-фантастическая мистическая драма, действие которой разворачивается в провинциальном городке, подымает довольно банальные вопросы, но предлагает очень необычные ответы на них.

В течение одного вечера местный радио ди-джей (Джейк Горовиц) и телефонистка (Сьерра МакКормик) пытаются выяснить происхождение жутких звуков, которые возникают где-то поблизости.

Фильм также дает несколько острых комментариев в отношении маргинализации определенных социальных групп, но именно блестящие спецэффекты делают дебютную ленту Эндрю Паттерсона такой потрясающей.

Кадры ночного города на длинной выдержке, на фоне которых звучат забавные диалоги, свидетельствуют о том, что перед нами восхождение нового кинематографического таланта.

Художник и вор (The Painter and the Thief)

Когда вора Карла Бертил-Нордланда арестовывают, Барбора приходит к нему в тюрьму и просит нарисовать его портрет.

Она присваивает его образ так же, как он украл ее искусство. Это становится началом непростой, но крепкой дружбы и отношений, в которые впоследствии оказывается втянутым бойфренд Барборы, так же как и наркозависимость Карла.

Режиссер Бенджамин Ри наблюдал за своими героями несколько лет, чтобы создать эту многогранную, трогательную хронику вдохновения, вины и изобретательства.

Подлинная история банды Келли (True History of The Kelly Gang)

Байопик Джастина Курзеля о пресловутом австралийском бушрейнджере и грабителе XIX века Неде Келли никак не вписывается в жанр исторической драмы.

Фильм, основанный на романе Питера Кэри, скорее напоминает кислотное панк-видео, чем историческую хронику: драматические пейзажи колониальной Австралии, коррупция, разврат, насилие.

Выживать в этом жестоком мире Келли (Джордж Маккей) учится у своей жесткой матери (Эсси Дэвис), отчаянного бандита (Рассел Кроу), беспринципного полицейского (Чарли Ханнэм) и аморального английского чиновника (Николас Хоулт).

Под влиянием таких воспитателей несложно стать лидером одной из самых жестоких банд в истории.

Келли Джастина Курзеля более неистов и страшен, чем все предыдущие кинообразы бандита, однако он также вызывает и больше сочувствия.

