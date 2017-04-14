Місто, яке бентежить уяву

Оглядач BBC Travel здійснив подорож як туристичними, так і маловідомими маршрутами чеської столиці.

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Прагу обрали своїм домом Франц Кафка, Моцарт, Дворжак і Альберт Ейнштейн. Вона стала центром класичної музики і скарбницею барокової архітектури.

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"Люди приходять до парку Кампа відпочити і поспілкуватися з друзями, пограти та послухати музику, вигуляти собаку. Одного разу я навіть спостерігала за шаманським ритуалом", - розповідає студентка журналістики Аліна Шупікова.

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У Музеї Кампа, розташованому в парку, проходять виставки місцевих і зарубіжних художників, чотири-п'ять великих виставок щороку.

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Тут також знаходиться популярне кафе "Млинська", побудоване на місці старої рубки. До нього неодмінно треба зазирнути, якщо ви прагнете ввібрати артистичну атмосферу міста.

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Пагорб Петршин - це місце кохання і романтики. Мешканці Праги знайомляться саме тут. А на початку травня сюди приходять закохані на побачення під квітучими деревами. З вершини пагорба відкривається дивовижний краєвид на Старе місто.

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"Пивоварня "У Флеку" є однією з найстаріших у Центральній Європі, вона варить пиво вже півтисячоліття", - розповідає гід Єва Брежлова.

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"Старопраменська пивоварня", яка відкрилась у районі Сміхов 1869 року, тепер належить бельгійській групі пивоварних заводів InBev. Інтерактивна виставка розповідає відвідувачам історію чеського пива. "Бо ми є найпершими любителями пива в світі!" - додає Єва Брежлова.

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У салоні на Старомнєстській площі в самому серці Праги виставлено вишукані вироби з чеського скла, зокрема мозерського кришталю, який виробляють у Карлових Варах. Хоча ціни тут не на кожен гаманець.

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Насолодитися приголомшливою архітектурою Старомнєстської площі можна хіба що о шостій ранку, в будь-який інший час тут гуляє натовп туристів.

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Сховатися від туристів можна "У златего тигра" - в одному з найстаріших пабів міста. Місцеві обожнюють його за те, що він не перетворився на розрекламовану пастку для приїжджих.

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Прага має багаторічну історію виробництва ляльок. "Галерея маріонеток" в центрі є однією з останніх крамниць, де продають ляльок, що їх зробили вручну ремесленники з різних куточков країни.

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До 1989 року, коли Оксамитова революція скинула комуністичний режим в країні, стіна Леннона біля Карлового мосту була символом свободи і демократії. Сьогодні це - популярне місце серед молодих людей, які залишають на ній написи зі своїми думками, почуттями і надіями.

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Цікаво, чи працює цей гігантський метроном? З цього пам'ятника відкривається краєвид на всю Прагу. Парк поруч є улюбленим місцем скейтбордистів. Колись тут стояла статуя Сталіна, яку прибрали 1962 року, а на її місце встановили метроном на згадку про минуле Праги часів соціалізму.

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Якщо вам подобаються оригінальні скульптури, музика і атмосфера сучасного мистецтва, зазирніть у Cross Club. Тут виставлено скульптури з металобрухту, а по вихідних збирається альтернативна молодь. Площа кафе Holešovice перетворюється на нічний клуб і бар.

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Танцюючий будинок на набережній неподалік від Карлового мосту створив дизайнер Френк Гері 1996 року. В ньому розміщується офісний центр і музей кубізму.

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На верхньому поверсі Танцюючого будинку розташований бар і ресторан, звідки відкривається дивовижний краєвид на місто і річку. Це справжня перлина сучасної архітектури Праги.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Travel.

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