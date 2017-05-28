Як сонце сідає за обрій у різних куточках планети

Подивіться, як ніч змінює день у різноманітних частинах нашої планети від Нової Зеландії до Канзасу.

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Там, де починається день

Нова Зеландія - одна з перших у світі зустрічає схід сонця і, відповідно, його захід. Південні Альпи, які простягаються на 450 кілометрів вздовж Південного острова, відомі своїми льодовиками і льодовиковими озерами, мають приголомшливі краєвиди.

Найкращий час насолодитися ними - в тиші вечірніх сутінок.

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Кхмерська тиша

Просторі азійські пляжі є одним з найспокійніших місць, де можна відзначити кінець дня.

Туристи спостерігають за заходом сонця на узбережжі камбоджійського міста Сіануквіль. Вони потягують коктейлі і чекають настання темряви при світлі смолоскипів.

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Кольори Греції

Санторіні є одним з 220 грецьких островів, що з'явились в результаті виверження вулкану за часів мінойців. Потужний вулканічний вибух розділив колись один острів на цілий архіпелаг, що став улюбленим місцем відпочинку для туристів усього світу.

Мальовничі білі будівлі на тлі засушливого краєвиду, облямованого синіми морськими хвилями - справжня мрія для естетів і гедоністів.

А заходи сонця, яке сідає тут прямо у море, можна зустрічати з розкішних пляжів, барів або басейнів.

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Спалах у преріях Канзасу

Канзас, відомий безкрайніми рівнинами, сільським господарством і "Чарівником з країни Оз", колись був дном величезного внутрішнього моря, яке простягалося від Мексиканської затоки до Північного Льодовитого океану.

Мільйони років знадобились для того, щоб прерії вкрили близько 170 мільйонів акрів Північної Америки, і лише одне століття, щоб зорати і знищити їх.

Тільки 4% американських степів залишилися недоторканими сьогодні, велика частина з них лежить у Канзас Флінт Хіллз.

Завдяки відсутності гір і заповідній зоні заходи сонця тут - просто казкові.

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З присмаком текіли

Маленький острів Сан-Естебан в Каліфорнійській затоці є частиною великого масиву, що носить назву Баха-Каліфорнія, або Нижня Каліфорнія.

Колись тут мешкала мексиканська народність сері, а тепер на острові можна побачити тільки дослідників і туристів, а також велике розмаїття екзотичних рептилій.

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Полінезійська мрія

Атол Факарава у Французькій Полінезії - це смужка незайманих земель 60 кілометрів завдовжки.

Завдяки рідкісним птахам, рослинам і ракоподібним Факараву визнано біосферним заповідником ЮНЕСКО.

Оскільки на острові - не більше тисячі мешканців, які проживають у двох чарівних селах по обидва боки великої лагуни, Факарава є популярним місцем для медового місяця. Кому, як не молодятам, відомо, що морські заходи сонця не можна пропускати.

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Останній кордон

Острівна держава Кірибаті, що лежить в середині Тихого океану, межує з міжнародною лінією зміни дат у найбільш східній її точці. Мешканці цієї республіки останніми на планеті спостерігають захід сонця, а завдяки недоторканим краєвидам, тут він - один з найгарніших.

На світлині - один з островів архіпелагу - Фенікс, походження імені якого загубилось в історії.

Проте, коли вечір спускається на Землю, небо над Феніксом забарвлюється у вогняні кольори, які дійсно викликають асоціації з міфічним птахом.

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