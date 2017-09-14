Звідки походить англійська традиція чаювання

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Твердість духу і любов до чаю на генетичному рівні - це те, що робить англійця англійцем. От тільки пити чай навчила мешканців Туманного Альбіону одна португальська жінка. І сталося це відносно нещодавно - в XVII столітті.

Уявіть собі типового англійця. Впевнений, що ваша уява намалює людину з незворушним виразом обличчя і чашкою чаю в руці.

Тому що вони, англійці, такі. Вони зберігають спокій і п'ють чай, що б не відбувалося.

Чай - настільки невід'ємна частина британської культури, що й світ став сприймати це саме так.

І хоча відомо, що за цей напій західний світ повинен дякувати Китаю, мало хто знає, що популярністю чаю Англія зобов'язана португальцям. А якщо точніше - одній португальській жінці.

Копирайт изображения Christopher Furlong/Getty Images Image caption Мало хто знає, що популярністю чаю Англія зобов'язана португальцям

Вирушимо в 1662 рік, коли Катерина Браганська, португальська принцеса (дочка короля Жуана IV Відновителя), стала дружиною Карла II, який повернувся на англійський престол після реставрації.

Завоювати серце Карла II, не в останню чергу, допомогло розкішне придане: крім грошей, спецій і всіляких скарбів, англійці отримали від португальського короля міста-порти Танжер і Бомбей (Цей шлюб мав зміцнити союз англійців і португальців проти іспанців. - Ред.).

Завдяки цьому шлюбу португальська принцеса отримала величний титул - Королева Англії, Шотландії та Ірландії.

Розповідають, що з собою в якості частини приданого вона привезла листовий чай. Історичний анекдот стверджує, що на скринях з чаєм, які приїхали разом з принцесою, був напис португальською Transporte de Ervas Aromaticas "перевезення ароматичних трав", скорочено - T.E.A.

Навряд це так. Етимологи вважають, що англійське слово tea (чай) походить від транслітерації китайського ієрогліфа, але абсолютною правдою є те, що до переїзду Катерини в Англію чай вже був популярним серед португальської аристократії.

Португалія мала прямі торговельні зв'язки з Китаєм, завдяки своїй колонії Макао, заселеній на початку XVI століття.

Копирайт изображения DEA / G. DAGLI ORTI Image caption Вийшовши заміж за Карла II і переїхавши до Англії, Катерина Браганська продовжувала заведені в неї вдома чаювання

В Англії того часу чай використовували як медичний засіб - щоби збадьоритися і прогнати сплін. Однак молода королева після переїзду в Англію продовжувала щодня чаювати, зробивши чайну церемонію популярною світською традицією, а не лише ліками.

"Коли Катерина вийшла заміж за Карла, вона стала об'єктом пильної уваги - все, починаючи з її одягу, закінчуючи її меблями, стало приводом для придворних пліток", - розповідає Сара-Бет Воткінс, авторка книжки про Катерину Браганську (Catherine of Braganza: Charles II's Restoration Queen).

"Придворні дами почали наслідувати королеву, сподіваючись увійти в її найближче оточення", - додає дослідниця.

Придворні дами почали наслідувати звички королеви, сподіваючись увійти в її найближче оточення

Модний поет того часу Едмунд Воллер написав оду на день народження Катерини, в якій увіковічив роль королеви в поширенні традиції чаювання.

Треба зазначити, що чай був знайомий англійцям і до прибуття Катерини, але він був дуже дорогим, і всі пили каву.

Дорожнеча чаю пояснювалася просто: Англія не мала прямих торговельних зв'язків із Китаєм, індійського чаю ще не було на ринку, а невеликі обсяги чаю, імпортовані голландцями, продавалися дуже дорого.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Оскільки в Англії не було прямих торговельних контактів з Китаєм, чай був предметом розкоші

Чай був настільки дорогим, що дозволити його собі могли лише найбагатші особи. І отже, напій почали асоціювати з дамами королівського двору, а уособленням чайних церемоній стала Катерина.

Звичайно, англійські аристократи не винаходили чайну церемонію, вони її також наслідували.

"Ми, англійці, нічого не знали про чай. У нас не було ні чайних ложок, ні чашок, ні заварювальних чайників, тому ми вчинили так, як робили завжди - повністю скопіювали ритуал чаювання в китайців", - розповідає Джейн Петтігрю, авторка дослідження "Соціальна історія чаю", яке у 2014 році нагородили премією Британської Академії Чаю.

"Ми імпортували з Китаю порцелянові чашки, блюдечка для цукру, маленькі заварювальні чайники", - зазначає дослідниця.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Англійці повністю скопіювали ритуал чаювання в китайців, імпортуючи з Китаю навіть заварювальні чайники

Батьківщина Катерини теж доклала руку до популяризації чаювання в Англії. "Через Португалію в Європу надходила порцеляна", - зазначає інший дослідник Маркман Елліс.

"Порцеляновий посуд був дуже цінним і красивим. І він також зробив внесок у популярність чайної церемонії, оскільки завдяки цьому посуду вона виглядала надзвичайно привабливою. Це як сьогодні мати останню модель iPhone", - додає Елліс.

Вочевидь, порцеляну Катерина також привезла із собою: "Чаювання перетворилося на аристократичну звичку ще й тому, що порцеляна коштувала величезних грошей".

"Все, як сьогодні, - зазначає Петтігрю. - Ви купуєте дорогі речі, щоби продемонструвати свій статус".

Зрештою простий англійський люд позбавив чай його елітарного статусу, але й сьогодні, приїхавши в Лондон, ви можете відвідати справжню аристократичну чайну церемонію. Дорогі готелі, як-от Langham, Ritz чи Claridge's влаштовують для своїх гостей класичний чайний "файв-о-клок" (а в Langham навіть наполягають, що це саме вони поклали початок цій традиції).

Традиційні чайні церемонії можна побачити і в сучасній Португалії, але навіть там про зв'язок королеви Катерини і чайних звичок англійців тепер мало хто знає.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Порцеляновий посуд також зробив внесок у популярність чайної церемонії, оскільки він був дуже дорогим і свідчив про високий статус свого власника

Однак в історичному муніципалітеті Сінтра (Колишній літній резиденції португальських монархів. - Ред.) є один готель, де хочуть це змінити.

Директор Tivoli Palácio de Seteais Sintrar Маріо Куштодіу цього жовтня збирається розпочати спеціальні чайні церемонії, присвячені королеві Катерині.

Сінтра лежить посеред смарагдових гірських схилів за 30 хвилин їзди від Лісабона.

Місто і його околиці є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО завдяки великій кількості архітектурних пам'яток.

Хоча королева Катерина тут ніколи не жила, старовинна розкіш Сінтри з безліччю будинків знаті, парків і садів - прекрасне місце для заходу, який вигадав Куштодіу.

Тут легко уявити собі дам у розкішних сукнях, які зібралися у салоні з оббитими шовком меблями, щоби випити чаю і обмінятися свіжими плітками та світськими новинами.

Копирайт изображения Imagedoc / Alamy Stock Photo Image caption Туристи в Лондоні можуть і сьогодні відвідати аристократичні чайні церемонії, які влаштовують дорогі готелі

Щоби точно відтворити стародавню церемонію, Куштодіу консультується з істориками. Він намагається знайти саме той сорт чаю, який пила Катерина (як вважає професор Елліс, це був зелений чай, оскільки чорний стали завозити з Індії тільки після 1830-х, коли Катерини вже не було серед живих).

В меню також буде апельсиновий джем. Ще одна легенда свідчить, що для Катерини Браганської в Англію регулярно відправляли апельсини, оскільки Португалія завжди славилася цим фруктом.

Оскільки не всі плоди витримували довгу подорож, багато з них йшло на джем.

Звичайно цілі апельсини цінувалися більше, і отже, якщо королева Катерина дарувала своїм підданим джем, а на свіжий фрукт, це не свідчило про надто велику прихильність.

Копирайт изображения Zoonar GmbH / Alamy Stock Photo Image caption Палац Сетеаіш у Сінтрі дає уявлення про те, як жила португальська аристократія

Але на чайних церемоніях Куштодіу джем, звісно, не матиме таких негативних конотацій. Гостям також даруватимуть книжечку з QR-кодами, за допомогою яких відвідувачі зможуть завантажити більше фотографій, історичних фактів та анекдотів.

Таким чином директор готелю сподівається пробудити інтерес гостей до історії його батьківщини і до напівзабутої королеви.

"Нам, португальцям, приємно усвідомлювати, що саме Катерина дала англійцям чай. І я не хочу, щоби цю історію забули", - пояснює Куштодіу.

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