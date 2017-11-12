Копирайт изображения Getty Images Image caption Скеля Сигнал-Гілл у Сент-Джонсі в штаті Ньюфаундленд, де отримали перший трансатлантичний радіосигнал

Свіжий атлантичний бриз відкинув волосся з мого обличчя, і яскраві сонячні проміні раптово окреслили величезний айсберг за кілька кілометрів від берегу, який дивовижно контрастував із ніжно-блакитним небом.

Я ретельно обрала композицію кадру, так щоб айсберг височів точно над моїм лівим плечем, і зробила ідеальне селфі.

І вже за кілька секунд фото опинилося в кіберпросторі, вирушивши із Сент-Джонса в Ньюфаундленді, де була я, до моїх численних друзів та підписників у різних кутках світу.

Я посміхнулася, згадуючи про те, що саме на цьому місці 1901 року Гульєльмо Марконі прийняв свій перший бездротовий трансатлантичний сигнал.

Чи міг він уявити, до чого призведе успіх його винаходу? І чи зробив би він сам селфі на цьому місці?

Я стояла на краю Сигнал-Гілл - величезної скелі 140 метрів заввишки на атлантичному узбережжі Канади. Місце історичних подій виглядає не менш драматично: маленька затока Сент-Джонс охоплює і приборкує скажені хвилі північної Атлантики.

Щоранку на сході сонця із затоки виходять рибальські човни та траулери та щовечора повертаються, наповнені морськими дарами для місцевих ресторанів та консервних заводів.

Cхили пагорба - популярне місце для пікніків, прогулянок і весільних фотографій.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Скеля Сигнал-Гілл не є найсхіднішою точкою Північної Америки, але вона добре захищена від лютих штормів Атлантики

Але, вочевидь, Гульєльмо Марконі сюди привели на захопливі краєвиди. Навпаки, численні відвідувачі турбували винахідника, адже могли завадити його експерименту.

Марконі народився в заможній італійській родині в Болоньї, отримав чудову освіту і з раннього віку захоплювався наукою, зокрема передачею електромагнітних хвиль.

Він першим виявив, що розширити діапазон радіосигналу можна, заземляючи передавач і приймач та збільшуючи висоту антени.

1894 року це стало величезним відкриттям. Але в Італії воно мало кого вразило, і тоді Марконі переїхав до Великої Британії, де запатентував свій винахід і знайшов інвесторів для продовження досліджень.

Винахідника бентежило питання, чи зможе радіохвиля, передана на велику відстань, обігнути Землю, чи вона просто загубиться в космосі.

Для експерименту з трансатлантичною передачею радіосигналу Марконі випробував кілька місць на східному узбережжі Північної Америки.

Копирайт изображения Hulton Deutsch Image caption Щоби втримати антену у вертикальному положенні Марконі доводилося закріплювати її повітряними кулями та зміями

Спочатку він обрав крайню точку півострову Кейп-Код в штаті Массачусетс, але кілька потужних штормів з обох боків півострову збили антени та пошкодили інше обладнання. І зрештою він опинився на півночі.

Скеля Сигнал-Гілл - не найсхідніша точка Північної Америки, але від лютих штормів Північної Атлантики її добре захищає невеличка бухта.

Здається, якщо ясним днем тут викрикнути вітання, його почують на скелястому узбережжі Англії десь за 3,5 тисячі км на схід.

Ідеальне місце для відправлення сигналу з іншого боку Атлантики Марконі обрав раніше. Це була місцевість під назвою Польдху на краю півострова Лізард на півдні Корнуолу.

Хоча сама трансмісійна станція не зберіглася, тепер місце позначене пам'ятником Макроні та інформаційним центром. Тут пояснюють, що відбувалося на радіостанції, поки винахідник та його команда працювали на іншому боці океану.

Копирайт изображения Alamy Image caption Радіосигнал було передано з мису Польдху на півдні Корнуолу, де тепер стоїть пам'ятник Марконі

Команда на англійському узбережжі працювала ізольовано, самотужки долаючи не менш жорсткі погодні умови і не маючи жодного уявлення про те, чи почули їх на іншому боці океану, в Ньюфаундленді.

Перш, ніж вони зв'язалися з Марконі та його помічниками, проминуло кілька тижнів.

Впродовж кількох днів точно в призначений час дослідники в Польдху передавали три точки - сигнал азбуки Морзе, що позначає латинську літеру s.

Погодні умови в Ньюфаундленді не були сприятливими. Марконі доводилося працювати під поривами морозного вітра на лютому холоді.

Щоби втримати антену у вертикальному положенні, він прикріпляв до неї повітряні кулі та зміїв.

І щодня в точно визначений час він надягав навушники і уважно прислухався.

Нарешті, 12 грудня 1901 року це сталося. Точка-точка-точка.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Саме на одній з радіостанцій Марконі почули сигнал лиха, переданий з "Титаніка"

Ім'я Марконі миттєво стало відомим в усьому світу. Його популярність сьогодні можна було б порівняти з Марком Цукербергом або Стівом Джобсом.

Він заробив мільйони на своїх винаходах і 1909 року отримав Нобелівську премію з фізики.

Ім'я Марконі стало миттєво відомим в усьому світі

Скеля Сигнал-Гілл тепер є національною пам'яткою. А за 64 км на південь від неї, на мисі Кейп-Рейс, стоїть перша постійна радіостанція Марконі в Північній Америці.

Саме тут холодною ніччю в квітні 1912 року прийняли і передали решті світу сигнал лиха з "Титаніка".

Завдяки Гульєльмо Марконі обидва місця є чудовим тлом для селфі.

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