Острів, де народилася перша європейська писемність

Мальовнича кальдера, чорні піщані пляжі та багряні заходи сонця - Санторині є класичним втіленням чарівності острівної Греції. Утім за цією красою прихована величезна таємниця історії.

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Янніс Беллоніас стоїть на краю скелі в селищі Імеровіглі, звідки відкривається запаморочливий краєвид на славетну кальдеру Санторині - кратер згаслого вулкана в центрі острова.

Він очікує на традиційну санторинську принаду - спостереження за заходом сонця над Егейським морем.

Вибілені сонцем будинки під аквамариновими дахами розсипані поміж барвистих скель та викладених білосніжним мармуром вуличок. Острів Санторині - втілення грецької чарівності, чиї принадні краєвиди ваблять з туристичних брошур та світлин в Instagram.

Але під приголомшливим зовнішнім виглядом острів приховує свою страшну таємницю.

Санторині - це також назва невеликої групи островів (південних Кіклад) на півдні Егейського моря, які кільцем оточують величезний вулканічний кратер, що лежить тепер під морськими хвилями.

Але за часів бронзової доби, приблизно п'ять тисяч років тому, Санторині був єдиним вулканічним масивом і мав назву Стронгіла (грецькою "круглий острів").

І це місце зіграло ключову роль у формуванні європейської історії.

Приблизно у той самий час на сусідньому острові Крит почала розквітати мінойська цивілізація, яка отримала свою назву за іменем міфічного царя Міноса.

Мешканці цієї загадкової цивілізації були надзвичайно освіченими, вони були воїнами, але також купцями, художниками та мореплавцями.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мінойці були нацією мореплавців, чия цивілізація могла простягатися аж до Єгипту і Сирії

Походження мінойців залишається предметом запеклих історичних дискусій. Хтось вважає, що вони були вихідцями з дельти Нілу, інші кажуть, що вони припливли з Давньої Палестини, Сирії або Північної Месопотамії.

Останні дослідження свідчать, однак, що мінойську цивілізацію заснували місцеві племена стародавніх землеробів, які мешкали в Греції та південно-західній Анатолії.

Як би там не було, немає жодного сумніву, що між 2600 та 1100 роками до нашої ери на цьому місці мешкала неймовірно розвинута та витончена цивілізація.

Розкопки на Криті, насамперед у Кносі (столиці мінойської цивілізації), виявили залишки дивовижного палацу, вишукані золоті прикраси та фрески.

Упродовж кількох століть мінойська цивілізація поширилася до острова Родос (за 300 км на схід від Стронгіла), турецького узбережжя і, можливо, навіть Єгипту та Сирії.

Стронгіла (теперішній Санторині) була важливим форпостом для мінойців, оскільки лежала на шляху торгівлі мідною рудою між Кіпром та Мінойським Критом.

"Під час розкопок в Акротірі (селі на південному заході Санторині) археологи виявили залишки триповерхових вілл, величезних і складних за своєю структурою палаців, першої в Європі бруківки, водопроводу та каналізаційної системи", - розповідає Параскева Номіку, доцент кафедри геологічної океанографії та фізичної географії в Афінському університеті.

Але найбільш дивовижною знахідкою були написи, виявлені на стінах будинків в Акротірі та критських палаців в Кноссі і Малії. Це була перша писемна мова європейської цивілізації.

Свої письмена мінойці висікали на каменю спочатку критськими ієрогліфами, а пізніше лінійним письмом А.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час розкопок в Акротірі археологи виявили першу писемну мову Європи

Критське ієрогліфічне письмо складалося приблизно з 137 знаків-малюнків із зображенням рослин, тварин, частин тіла, зброї, кораблів та інших об'єктів. Вчені припускають, що його використовували приблизно до 1700 року до н.е.

Ієрогліфи поступово спростилися і трансформувалися у більш символічне лінійне письмо А, яким користувалися десь до середини XV століття до н.е.

Лінійне письмо A складалося з цифр та двох сотень окремих символів, а також понад 70 знаків на позначення складів. Усе це дозволяє його вважати писемною мовою у нашому сучасному розумінні. Хоча обидві системи, ієрогліфічну і лінійну, так і не вдалося розшифрувати.

Створення найбільш ранньої європейської писемності й дозволяє вважати мінойців першою освіченою і розвиненою цивілізацією материка.

І саме природа зрештою їх знищила

Їхні інтелектуальні досягнення, однак, виходили далеко за межі мови і виявлялися в розкішному способі буття.

Вони прославляли свою нестримну любов до життя навіть у похоронних ритуалах, граючи з биками замість того, щоби вбивати їх, і насолоджуючись повною гармонією з природою.

І саме природа зрештою їх знищила.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лінійне письмо A складалося з цифр і двох сотень окремих символів, а також понад 70 знаків на позначення складів. Усе це дозволяє його вважати писемною мовою

Приблизно між 1627 і 1600 роками до н.е. на Стронгілі відбулося катастрофічне виверження вулкану. Воно отримало назву мінойського виверження і, вочевидь, було найпотужнішим за останні 10 тисяч років.

Гігантська нинішня кальдера виникла після виверження вулкану. "До цього на півночі острову, існував лише невеликий кратер від набагато давнішого виверження, який сформував лагуну", - пояснює Номіку.

"Під час виверження величезні шари вулканічної породи до 60 м завтовшки зсунулися в море, спричинивши 9-метрове цунамі, яке докотилося до берегів Криту", - додає вона.

Його хвилі, вочевидь, також досягли західного узбережжя Туреччини і навіть Ізраїлю.

Коли катаклізм скінчився, почала формуватися кальдера (хоча створення сучасного Санторині займе ще кілька наступних тисячоліть).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Потужне виверження вулкану в добу пізнього бронзового століття спричинило формування сучасної кальдери Санторині

Для мінойців це стало початком кінця. "Вулкан знищив їхній торговий флот, а величезний викид вуглекислого газу в атмосферу порушив кліматичний баланс, зруйнувавши сільське господарство мінойців".

Все це поступово дозволило мікенцям (цивілізації, що населяла материкову Грецію між 1600 та 1100 роками до н.е.) поступово завоювати мінойців і покласти край їхній незалежності.

Але найбільше пані Номіку, як й інших істориків, дивує той факт, що на Санторині ніколи не знаходили рештки людей. Як це, приміром, сталося в Помпеях, де після виверження вулкану у 79 році н.е. місто було поховане під шестиметровим шаром вулканічного попелу та пемзи.

"Вочевидь, мешканці Санторині отримали попередження заздалегідь і втекли з острова", - каже дослідниця. Нікому не відомо, куди вони пішли.

Втім, хоча виверження на Санторині й знищило першу європейську цивілізацію, він не зруйнував її мови.

Коли мікенці, більш войовнича і менш інтелектуальна цивілізація, захопили мінойців, вони скористалися їхньою писемністю і поступово розробили на її основі більш розвинену версію - лінійне письмо Б.

Лінійне письмо Б стало першою офіційно визнаною писемністю греків. На його основі врешті-решт виникла давньогрецька мова, якою світом поширилася демократія, наукові відкриття, театр і філософія.

Копирайт изображения Universal History Archive Image caption Давньогрецька мова поширила світом демократію, театр та філософію

Тепер, понад 3,5 тисячоліття з моменту жахливого катаклізму, на мальовничих схилах кальдери причаїлися традиційні санторинські печерні поселення. Янніс Беллоніас є власником одного з них.

"В цих помешканнях ідеальний клімат-контроль. Взимку їхні стіни підігріває вулкан, а влітку тут можна чудово укритися від спеки", - каже він, посміхаючись.

Беллоніас колекціонує мистецтво. В його бібліотеці - понад 35 тисяч книг, багато з яких присвячені Санторині.

Санторині - не для слабких духом

Він народився в Афінах і там провів юність, але на Санторині живе вже майже 60 років.

"Дивно, але в моїх спогадах залишився цей характерний запах, - розповідає він. - Щоразу, коли ми приїжджали на острів з Афін у моєму дитинстві, мене вражав запах "каваллін", кінського гною. Оскільки до Імеровіглі можна було потрапити лише на конях".

"Цей запах можна відчути й сьогодні, якщо ви погодитесь відмовитися від зручностей цивілізації і залишити свою машину біля підніжжя схилу", - додав він, дивлячись на драматичні кольори сонця, яке сідало за обрій.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Яанніс Беллоніас: "Цей захід сонця не описати словами"

"Заходи сонця на Санторині не можливо описати словами. Думаю, що ніхто з мешканців острова не зміг би зробити цього. Вони можуть бути криваво-червоними, рожевими, помаранчевими, пурпурними, фіолетовими... Все це викликає дуже драматичні відчуття. Санторині - не для слабких духом".

І він, мабуть, правий. Зрештою, цей острів зруйнував першу європейську цивілізацію.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Travel.

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