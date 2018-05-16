Місто, яке має 200 офіційних назв

Копирайт изображения Getty Images Image caption Організатори фестивалю зробили акцент на багатій лінгвістичній історії Леувардена

Леуварден, Льяуверт та Лівадден - це лише три із сотень назв столиці нідерландської провінції Фрисландії. Місто, яке цього року отримало статус "Культурної столиці Європи" - безперечний рекордсмен за кількістю своїх географічних назв.

Площа Олдехофстеркеркхоф в історичному центрі Леувардена вражає поєднанням прекрасного з дивним.

Недобудована башта XVI століття Де Олдехов, що нависає над площею, нахилившись більше, ніж Пізанська.

Національний музей кераміки Принцесехоф, відреставрований особняк з антикварною колекцією династії Мін та картинами Пікассо.

Будинок, де провів дитинство Мауріц Ешер, нідерландський художник-графік, майстер оптичних ілюзій.

І також мерія міста Гементехейс, де вперше пролунала легенда про велетенського пірата Грутте Піра, який намагався вбити кожного, хто не був фризом (народність, - Ред.).

Леуварден вражає поєднанням прекрасного з дивним

Але пальму першості серед цих дивовижних будівель, безперечно, тримає музей Лан-фан-таль ("країна мови" фризькою), присвячений мовам світу.

Побудований в січні цього року, в рамках програми "Леуварден - культурна столиця Європи", музей представляє 6 720 мов світу, зокрема, фризьку, якою переважно розмовляє Фрисландія.

Музей мов виглядає тут цілком доречно. Адже сам Леуварден, або також Льяуверт, Лівадден, Левадден, Лювт, Левард або Леоардія, відомий світу як місто 100 назв.

З XI-го по XIX-те століття нідерландське місто постійно отримувало різні імена.

"Ми намагаємося привернути увагу до мовного розмаїття світу, і Леуварден, з його унікальною лінгвістичною історією, є найкращим містом для цього", - каже Сіарт Сміт, керівник проекту "Країна мов".

"Фрисландія - це двомовна провінція. Тут розмовляють фризькою і нідерландською. А в самому Леувардені проживає 128 національностей. Отже, музей відзначає культурне різноманіття цього міста і також сприяє поширенню багатомовності".

Копирайт изображения Mike MacEacheran Image caption Леуварден - європейська культурна столиця 2018 року

Той факт, що майже половина мов світу перебуває під загрозою зникнення, є достатньою причиною відвідати виставку.

Експозиція складається з дерев'яних табличок, які звисають зі стелі і розташовані в алфавітному порядку. На кожній з них - уривок тексту певною мовою: шведською, швабською, сувавською (австронезійська мова), суруйською (мова корінної народності Бразилії).

Більшість з них не відома звичайному відвідувачеві. 84 неонові вивіски червоного, синього та зеленого кольору, розміщені вздовж експозиції, показують, як носії різних мов висловлюють одну й ту ж ідею.

Втім, Леуварден має і свою мовну таємницю - починаючи приблизно з X-го століття назва міста постійно змінювалася.

Унікальна лінгвістична історія Леувардена зробила його найкращим місцем для Музею мов світу

Якщо вірити Книзі рекордів Гіннесса, в різні часи місто мало навіть не 100, а цілих 225 назв.

Чому це, на перший погляд, малопримітне містечко на півночі Фрисландії отримало стільки імен?

Перша причина, вочевидь, криється в його географічному положенні. Фрисландія, що лежить на крайньому північному заході країни, з трьох боків оточена припливно-відпливною смугою, болотяними низинами і Ваттовим морем.

Провінція увійшла до королівства Нідерландів, створеного під час наполеонівських воєн на початку XIX століття, коли Європа почала об'єднуватися в боротьбі проти французького імператора.

Однак нідерландці й сьогодні вважають Фрисландію закордонною країною. Стрілчасті дахи будинків, звивисті канали та велосипедні доріжки такі ж, як і в інших нідерландських містах, але життя тут повільніше, а мешканці виглядають як типові острів'яни - стримані і незворушні.

Як я помітив під час подорожі провінцією, вони набагато менш говіркі, ніж їхні південні співвітчизники. Фрисландія є також найменш населеною частиною країни і тому вона завжди вабила переселенців з багатьох куточків Європи: франків, голландців, фламандців, саксонів, валлійців.

Копирайт изображения Mike MacEacheran Image caption Музей Лан-фан-таль (Країна мов) представляє детальний каталог мов світу

Культурне та мовне розмаїття згодом почало впливати на вимову та написання назви міста Леуварден.

Щоби дізнатись про це більше, я звернувся до історика Генка Олі з Центру історичних досліджень Леувардена.

Він пояснив, що назва міста має кілька офіційних еквівалентів: Льюверд (фризькою), Леуварден (нідерландською), а також Левадден і Лівадден двома місцевими діалектами, якими розмовляють у місті.

В інших частинах провінції місто називають Лювт, а впродовж століть його латинизованою назвою була Леовардія.

Додайте також фонетичні варіанти, що виникли під впливом інших мов, їхнє написання, і різноголосся назв виглядає цілком природним.

"До 1804 року офіційного правопису назви не було, і кожен записував її, як вимовляв. Тож можлива кількість варіантів практично сягає нескінченості", - додає історик.

Копирайт изображения Mike MacEacheran Image caption З XI століття існує понад дві сотні назв Леувардена

Найбільш повний список із 225-ти назв міста склав у XIX столітті син ювеліра Вопке Екхофф, який у 1838 році обійняв посаду міського архіваріуса.

У другій половині XIX століття Королівська академія наук Нідерландів і Королівське географічне товариство оприлюднили перші списки нідерландських топонімів згідно з правилами сучасного правопису.

Незабаром після цього нідерландський і фризький варіанти назви міста стали де-факто офіційними.

"Проте, навіть сьогодні назви нідерландських міст та селищ офіційно не стандартизовані урядом", - пояснює Олі. Він зазначає, що багато топонімів збереглися в правописі Екхоффа.

Не меншою загадкою для відвідувачів виглядає і герб Леувардена, який прикрашає прапор та урядові будівлі. Золотий лев стоїть на задніх лапах на тлі блакитного королівського щита, увінчаного короною зі смарагдами та рубінами.

"Багато хто вважає, що префікс "Леу" означає "лев", і що Леувардена - місто лева. Це не так", - розповідає екскурсовод Крістіна Волкер.

"Насправді назва походить від фризьких слів leeuw - відсутність вітру і warden - маленькі пагорби.

Місто побудоване на трьох штучних курганах, які захищають його від морських штормів, пояснює Волкер. Завдяки цьому воно стало дуже тихим .

Копирайт изображения Mike MacEacheran Image caption Місто Леуварден занесене в Книгу рекордів Гіннеса через кількість варіантів своєї назви

Утім, цьогоріч вуличкам Леувардена навряд чи вдасться зберегти спокій. Статус Європейської культурної столиці притягує до міста тисячі туристів.

Вони стоять у черзі до Музею Фрисландії щоб роздивитися колекцію картин і гравюр із краєвидами міста, яку почав збирати ще архіваріус Екхоф.

Зробивши акцентом фестивалю свою багату лінгвістичну історію, Леуварден, здається, нарешті зможе поставити крапку в цій мовній плутанині.

Принаймні, тепер фризи можуть бути певні, що світ правильно вимовлятиме назву їхньої столиці.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою можна на сайті BBC Travel.

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