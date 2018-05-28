Як живуть у місті гріха прості мешканці

Яким може бути життя в місті, завжди переповненому туристами, яке ніколи не спить і має недвозначне прізвисько "місто гріха"? Про це можуть розповісти лише самі мешканці Лас-Вегаса. І їм тут подобається.

Копирайт изображения Getty Images

Для всього світу Лас-Вегас - це сяючі вогні гламурних казино і фешенебельних готелів, азартні ігри, шоу та розваги всю ніч безперервно і десятки мільйонів туристів, що прибувають сюди марнувати життя.

Але для 600 тисяч його корінних мешканців - це лише невелике місто. Звичайно, зі своєю специфікою.

"Дійсно, Лас-Вегас - це місто, де, як співав Принс, у понеділок серед білого дня можна веселитися так, ніби це 1999-й", - каже Томас Шнайдер, глава приватної авіакомпанії Vegas Jets, який переїхав сюди з Торонто після того, як побував тут у відпустці.

"Люди думають, що ми щодня ходимо по вечірках, як туристи, які приїжджають у Лас-Вегас саме за цим. Звичайно, це не так. Вегас має гарні приміські райони, де живуть сім'ї з дітьми і де є чим зайнятися, забувши про існування Лас-Вегас-Стріп (району готелів і казино - Ред.). Наприклад, покататися на човні або погуляти".

Чому сюди їдуть?

Лас-Вегас пропонує туристам те, чого немає в жодному іншому місті такого розміру, наприклад, зустріч із знаменитостями, яких тут можна побачити на кожному кроці.

Відомі у всьому світі ресторани приваблюють і місцевих жителів - адже в них можна знайти і спробувати практично будь-який делікатес.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Місто із населенням 600 тис пропонує своїм мешканцям переваги мільйонного мегаполіса

"Мені подобається, що тут багато веганських ресторанів, - каже Ітен Рейнольдс, який переїхав до Лас-Вегаса чотири роки тому. - Такі заклади, як Vegenation, Vege-way, Violette's або Simply Pure, задовільнять найвибагливішим смакам тих, хто їсть лише їжу рослинного походження".

Зірок тут можна зустріти в супермаркеті або фітнес-центрі. Вони надають перевагу місцям, менш популярним серед туристів.

"Я веду заняття з пілатесу у фітнес-студії TruFusion. До нас можуть завітати і Дженніфер Лопес, і Алекс Родрігес і Кендра Вілкінсон", - каже Рейнольдс.

Торговий центр The Shops at Crystals на південному кінці Лас-Вегас-Стріп - улюблене місце Селін Діон і Рікі Мартіна, які часто виступають у Лас-Вегасі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Лас-Вегасі вам необов'язково ходити на концерт, щоби побачити Дженніфер Лопес, - ви можете зустріти її у фітнес-центрі або супермаркеті

Втім, переваги життя в Вегасі не зводяться до гламурних зустрічей. Завдяки безперервному нічному життю деякі побутові речі робити тут зручніше.

"Я можу піти до супермаркету о третій ночі", - розповідає Джувелл Масгроув, яка переїхала до міста п'ять років тому, помінявши роботу.

То яке ж тут життя?

Дуже малий відсоток мешканців Лас-Вегаса - родом з Невади. Багато хто приїхав з інших штатів, насамперед, із сусідньої Каліфорнії, та інших країн. Мета - пошук роботи, яку тут в основному пропонують у галузі обслуговування (харчування і туризм) та розваг.

Є тут й технологічні стартапи, кількість яких останнім часом зростає.

Нам не потрібно стежити за прогнозом погоди

Але головне, що передусім цінують місцеві жителі, це - погода, помірні ціни і відсутність заторів на дорогах. У цьому з Вегасом не зрівняється жодне велике місто, яке пропонує такі самі кар'єрні можливості.

Завдяки пустелі Мохаве, яка оточує місто, погода у Вегасі завжди суха і тепла. "Тут сонячно, нам не потрібно стежити за прогнозами! І навіть якщо піде дощ, це не надовго і приємно", - каже Шнайдер.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Одразу за містом починаються чудові місця для піших і велосипедних прогулянок

Лас-Вегас сприяє розвагам на природі. Чудові місця для піших та велосипедних прогулянок починаються прямо за містом.

Щоби відпочити від спеки, місцеві жителі вирушають на гору Чарльстон, що за 56 км на захід від міста.

Температура повітря в горах помітно нижча, ніж у центрі Лас-Вегаса, і взимку там можна навіть покататися на лижах чи сноуборді.

Навіть із невеликою зарплатою у Вегасі легко відчути себе багатієм.

"Я жив у районі, у якому було поле для гольфу, штучний пляж, відкритий і закритий тенісний корт, - розповідає Масгроув. - У мене був досить великий будинок із власним басейном, який коштував лише 1300 дол. на місяць".

Доступним для життя Лас-Вегас робить пустеля, в якій багато вільних земель, і відносно невелике населення. Схоже житло в Лос-Анджелесі коштує принаймні вдвічі дорожче, як свідчить порівнювальний аналіз цін на сайті Expatistan.com.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жителі Лас-Вегаса і штату Невада мають значні знижки на відвідування ресторанів і розважальних закладів

Туристам Лас-Вегас пропонує дешеві авіаквитки в різні міста світу. А квиток до сусідньої Каліфорнії (в обидва кінці) коштує менше 100 доларів.

Ще кілька порад

Утім, зовнішність має в Лас-Вегасі неабияке значення навіть для місцевих.

"Ви не отримаєте роботу в цьому місті, якщо не прикріпите до резюме своє фото, - каже Масгроув. - І ви маєте виглядати на ньому досить привабливо, навіть якщо подаєтесь на посаду в приймальній лікаря".

Це стосується й нічних клубів. У багатьох з них діє дрес-код: ніяких шортів, ніяких мішкуватих джинсів, ніяких кросівок. Шанси чоловіків потрапити на вечірку підвищує класична сорочка з коміром або модне вбрання.

Жінкам - досить зареєструватися через мобільний додаток (Guest List Las Vegas та Discotech) або відправити запит електронним листом.

За посвідченням жителя штату Невада можна отримати знижку до 50% в готелях, на концертах, у ресторанах і масажних кабінетах - головне, не забути показати його.

Але тим, хто оселився тут нещодавно, треба бути обережним - у Лас-Вегасі легко переборщити з розвагами, попереджає Шнайдер.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Головне - не переборщити з вечірками, радять місцеві жителі

"Ті з нас, хто живе тут давно, вже помітили: або тобі подобається у Вегасі і ти тут процвітаєш, або це місто пожує тебе і виплюне", - каже чоловік.

"Дехто дійсно застрягає у нічному житті, випивці і гулянках, але довго так не проживеш. Ключ до успішного життя в Лас-Вегасі - вміти триматися далі від спокус".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою можна на сайті BBC Travel.

Хочете отримувати найцікавіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

...