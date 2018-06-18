Найщасливіша країна світу - Фінляндія. Але фіни не згодні

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Цього року рейтинг країн світу за рівнем щастя очолила Фінляндія, але самі фіни з цим висновком не погоджуються. То в чому полягає секрет їхньої задоволеності життям?

Дівчина залишає на лавочці в парку свою сумочку з грошима та іншими речами. Але коли за 15 хвилин помічає її відсутність, не панікує. Вона впевнена, що знайде її недоторканою саме там, де залишила. Все так і відбувається: вона повертається в парк і радісно підхоплює свою річ.

Питання: в якій країні світу можна з такою упевненістю не хвилюватися за загублений гаманець?

Це - Фінляндія.

Танцівниця балету Мінна Тервамякі мешкає у Фінляндії.

"Я почуваюся тут в безпеці. Це одна з найголовніших речей, яку усвідомлюють фіни. Ми довіряємо одне одному", - каже пані Тервамякі, яку минулого року номінували на звання найпозитивнішої людини в країні.

Конкурс проводила компанія Positiivarit Oy, що виробляє товари для позитивного мислення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дослідження, проведене Інститутом Геллапа, цього року визнало найщасливішою країною світу Фінляндію

На основі дослідження, проведеного Інститутом Геллапа в 2018 році, Фінляндія стала найщасливішою країною у світі.

Самих фінів ці висновки здивували. Вони вважають себе радше стоїками, ніж найщасливішою нацією.

"Північні народи, зокрема, фіни, емоційно дуже стримані", - пояснює Мейк Вікінг, головний виконавчий директор Інституту досліджень щастя. Данський незалежний аналітичний центр вивчає рівень задоволеності життям та добробут мешканців різних країн.

"На відміну від латиноамериканців, вони мало коли відверто виражають радість чи гнів. Щастя для фінів - це стримане, гармонічне життя, моральна стійкість".

Тервамякі погоджується: "Це опитування щодо щастя викликає у мене суперечливі почуття. Коли фіни дізнаються, що їх визнали найщасливішою нацією, вони дивуються і сміються. Думаю, ми радше задоволені життям, ніж щасливі".

Річ у тім, що такі дослідження, як не парадоксально, присвячені не щастю.

Почесний професор університету Британської Колумбії і співредактор Всесвітнього звіту про щастя Джон Хеллівелл пояснює, що в дослідженні взагалі не йдеться про емоції.

Набагато більше воно стосується таких речей, як історія із залишеною в парку сумочкою пані Тервамякі.

Це - огляд якості життя в різних країнах світу, і Фінляндія цього року випередила усіх.

"Чинники, які сприяють якості життя, - це очікувана тривалість здорового життя та високий ВВП на душу населення", - пояснює Хеллівелл.

Копирайт изображения Minna Hatinen Image caption Минулого року фінська компанія Positiivarit Oy визнала танцівницю балету Мінну Тервамякі найбільш позитивною людиною Фінляндії

"Однак не меншу роль відіграють здатність піклуватися одне про одного, можливість покластися на когось у скрутний час та мати особисту підтримку і свобода ухвалювати життєво важливі рішення. Усе те, з чого складається поняття довіри і щедрості. І Фінляндія посідає в цьому дуже високу позицію", - зазначає фахівець.

"Північні країни загалом мають менш ієрархічне суспільство, більшу рівність і кращу здатність допомагати малозабезпеченим. Завдяки всім цим показникам вони й набирають більше балів в опитуванні, в якому потрібно оцінити якість свого життя", - додає він.

Дослідник соціальної психології із Гельсінського університету доктор Франк Мартела погоджується з тим, що довіра має велике значення.

"Для фінів дуже важливо, щоби їх вважали надійними. Якщо ви загубите на вулиці гаманець, можете бути впевненими, що вам його повернуть і, як правило, з грошима".

"Журнал Reader's Digest, до речі, перевірив це на практиці. З усіх міст, де журналісти "випадково" губили гаманці, більшість повернули саме в Гельсінкі".

"Не дивно, що з усіх європейських країн найбільше незнайомцям довіряють фіни", - підсумовує доктор Мартела.

Копирайт изображения Johner Images Image caption Північні нації, і,зокрема, фіни, зазвичай досить стримано виражають емоції

Цього року до участі в дослідженні щастя вперше залучили іммігрантів. Результати в цій групі виявилися майже такими ж, як і у громадян країн.

Як корінні фіни, так і приїжджі почувалися щасливими в рівній мірі. Це - досить цікавий висновок, тому що він суттєво спростовує теорію про те, що відчуття щастя є національною рисою саме фінів.

"Той факт, що іммігранти добре почуваються тут, також ставить під сумнів інший поширений стереотип про закритість суспільства і його однорідність у північних країнах", - каже Хеллівелл.

"Якщо й фін, і бангладешець однаково задоволені життям у Фінляндії, тоді справа не в національній вдачі, а в ефективності державного уряду", - вважає дослідник.

З усіх європейських країн найбільше незнайомцям довіряють фіни

Головними принципами управління в Фінляндії є співчуття та глибока повага до прав людини. Це одна з найкращих країн світу для матерів, із найкращою системою освіти.

Фіни досягли великих успіхів у питаннях екології, гендерної рівності та балансу роботи і життя.

Усі ці речі дуже впливають на задоволеність життям, незалежно від характеру нації чи культури, яка вимагає посміхатися.

Тож цілком можливо бути відвертим буркотуном і при цьому жити в "найщасливішому" місці на Землі.

"Я цілком розумію, чому фіни заперечують, що вони щасливі", - пояснює фінка Ану Партанен, яка написала книжку "Нордична теорія всього: у пошуках кращого життя". Вона десять років прожила в США, але цього літа планує повернутися на батьківщину.

Копирайт изображения Henrik Kettunen / Alamy Stock Photo Image caption Тривалі, холодні фінські зими - непросте випробування для психіки

Фіни песимістичні за своєю природою, стримані у прояві емоцій. Вони забагато п'ють. Тут дуже довга, темна і холодна зима, яку непросто витримати психологічно.

Отже, коли ми чуємо про щастя фінів, треба розуміти, що йдеться не про танці, сміх та інші зовнішні прояви веселощів. Якщо у вашому розумінні, щастя полягає саме в цьому, тоді ні, фіни не щасливі.

Інша справа, якщо йдеться про якість життя. Чи проживаєте ви найкраще життя з усіх можливих? Чи контролюєте ви своє життя? Чи є у вас вибір? Чи можете ви проводити час із сім'єю? Чи відчуваєте себе в безпеці? Чи можете реалізувати себе в суспільстві?

Емоційна стриманість та характер інтроверта, притаманні фінам, пов'язані, вочевидь, з національним концептом "сісу".

Сісу, що буквально означає силу, стоїцизм та стійкість, є важливою рисою національного характеру фінів.

Це також частково пояснює, чому фіни не люблять бурхливо виявляти свої почуття і набагато більше цінують тиху мужність і терпіння.

І, мабуть, саме тому титул найщасливішої нації світу змушує їх так ніяковіти.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сісу, що буквально означає силу, стоїцизм та стійкість, є важливою рисою національного характеру фінів

"Так само дивуються данці і норвежці (вони також часто потрапляють у першу десятку рейтингу. - Ред.)", - каже Вікінг.

"Може було би правильніше сказати, що фіни є найменш нещасною нацією в світі. Вони чудово справляються з такими проблемами, як фінансовий тиск, перешкоди в отриманні медичних послуг та безпритульність. Вони просто вміють краще інших перетворювати багатство на добробут".

Щоразу, коли оголошують рейтинг найщасливіших країн світу, ми завжди дивуємось. Як цим людям вдається досягти відчуття, якого всі ми так прагнемо? Ще більше вражає ідея, що ціла нація може пеститися в промінцях радості.

Нас, звісно, не дивує, чому внизу списку опиняються такі країни, як Сирія, Ліберія та Афганістан. Життя в них ніяк не назвеш щасливим.

Але якщо у щастя дійсно може бути секрет, то для фінів він полягає у довірі, надійності та щедрості.

"Після оприлюднення списку найщасливіших країн можна нерідко почути: "Хочеш бути щасливим, переїжджай до Фінляндії". Але це не зовсім правильно, найщасливіше місце на Землі не може вмістити всіх охочих", - каже Хеллівелл.

"Мораль цих досліджень інша: як ми можемо покращити життя в свої країні, щоби бути щасливими, як фіни, чого ми можемо повчитися в них?"

"Ну а фінам можна лише порадити трохи розслабитися і насолоджуватися своїм щастям", - підсумовує Джон Хеллівелл.

У рейтингу країн світу за рівнем щастя Україна посіла 138-ме місце, на шість позицій нижче у порівнянні з минулим роком і на 15 - з 2016-м.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою можна на сайті BBC Travel.

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