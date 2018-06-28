Про що готелі ніколи вам не розкажуть

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Який предмет в номері є найбруднішим? Де безпечніше розпаковувати валізи? І як за вами можуть підглядати? Кореспондентка BBC Travel розпитала інсайдерів про деякі таємниці готельного бізнесу.

На час подорожі готель стає для нас домом, але навіть найрозкішніші номери мало коли гарантують таку саму чистоту, безпеку і приватність, як наша власна домівка.

Кілька отельєрів та досвідченних мандрівників поділилися з нами таємницями готелів та порадили, чого саме варто остерігатися в готельному номері.

Що приховує дверне вічко

"Перевірте вічко в двері вашого номеру. Якщо воно пошкоджене або ви бачите сліди втручання в механізм, вимагайте іншу кімнату, - радить Майкл Форрест Джонс, виконавчий директор Beechmont Hotels у Вінстон-Салемі в штаті Північна Кароліна.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Двері готелю не гарантують повної безпеки

Дверне вічко має надавати чіткий огляд того, що відбувається в коридорі. Якщо скло в ньому мутне або має якісь дефекти, це небезпечно. Сліди пошкодження можуть свідчити про встановлення у вічко зворотної лінзи, яка дозволяє зазирнути у номер ззовні.

Задля безпеки Джонс радить заткнути дверне вічко скрученим клаптиком паперу і виймати його лише за потреби.

Крім того, якщо хтось стукає у ваші двері, але у вічко ви нікого не бачите, не відчиняйте, а зателефонуйте краще на рецепцію.

Тримайтеся далі від кавоварки

Якщо розпочати день без філіжанки кави ви ніяк не можете, вирушайте краще до найближчого кафе, але в жодному разі не користуйтеся кавоваркою в номері, застерігають одразу кілька експертів.

"Кавоварка в готельному номері викликає в мене найбільшу огиду", - каже Кен Лім, колишній готельний менеджер із Чикаго в штаті Іллінойс.

"Навіть якщо прилад й виглядає чистим, ви ніколи не знаєте, що в ньому робили попередні гості. Блювота, недопалки... будь-що".

Склянки для води в ванній кімнаті так само підозрілі, вважає мандрівник Купер Вудз.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ніколи не знаєш, хто був у цьому номері до тебе

"Вони зовсім не такі чисті, як вам здається, - зазначає він. - У кращому випадку прибиральниця їх просто протирає ганчіркою або ополіскує під краном".

Щоби переконатися в чистоті посуду краще самому промити його з милом.

Найбезпечніше місце для сумок

Якщо ви не бажаєте привезти з подорожі клопів, Джонс радить уникати дерев'яних полиць для багажу і розпаковувати речі у ванній кімнаті. Звісно, після того, як ви переконаєтеся, що підлога в ній чиста.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Це - найчистіша частина готельного номеру, окрім - склянок для води.

Якщо у номері металеві полиці, можна не перейматися, комахи їх не люблять.

Найбрудніша річ

Ним користуються практично всі, не дивно, що цей предмет кишить бактеріями.

"Найбрудніша річ навіть у найкращому готельному номері - це пульт від телевізора", - каже Вільям Пейн, пенсіонер із Х'юстона в штаті Техас, який багато подорожує.

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"Уявіть собі, скільки людей брало його в руки, а прибиральниці пульти зазвичай не миють".

Одне дослідження, проведене в 2012 році Університетом Х'юстона, показало, що телевізійні пульти за забрудненням дорівнюють туалетам. Так само, як і ще одна річ у кімнаті готелю, якою, не замислюючись, користуються усі його гості - вимикач на лампі біля ліжка.

Перед використанням кожної з цих речей протріть їх антибактеріальною серветкою або обробіть спреєм.

І все ж таки відпочинок

Дверні вічка-камери, клопи, що так й пнуться у вашу валізу, та вкриті жахливими вірусами пульти, не надто сприяють розслабленому відпочинку. Є, однак, і гарна новина. Прискіплива увага громадськості змусила готелі підвищити стандарти гігієни та безпеки.

Наприклад, в американській готельній мережі Best Western почали використовувати палички з ультрафіолетом, які знищують бактерії та мікроби. Мережа також перейшла на водонепроникні телевізійні пульти, які легко миються.

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Не довіряєте готелю? Прихопіть із собою антибактеріальні серветки та спреї.

Ну а для справжніх педантів існують гігієнічні монітори, за допомогою яких можна перевірити чистоту ковдри або телефона.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою можна на сайті BBC Travel.

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