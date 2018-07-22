Загадковий стародавній годинник в Аризоні
Наскельні зображення, виявлені нещодавно в Аризоні, виявилися старовинним календарем, який показує зміну пір року не гірше за найточніший сучасний годинник.
Увесь день сонце ховалося за хмарами, але Кеннетта Золла це не турбувало.
Стоячи перед наскельними малюнками, висіченими близько тисячі років тому, дослідник показав на петрогліфи з зображенням змій, койота і оленів та виокремив кілька концентричних кіл.
А потім попросив слухачів звернути особливу увагу на два камені, увігнані в розколину понад його головою.
Золл обвів рукою всю сцену. "Так у старовину вимірювали час", - пояснив він.
Минуло кілька хвилин, і, неначе за командою, хмари почали розходитися. Рівно о 13:40, як ідеально відкалібрований швейцарський годинник, промінь світла впав на два камені, й рівною поверхнею скелі пролягли дві тіні.
Їхній край торкнувся трьох кіл і впродовж наступних шести хвилин тримався непорушно.
В аризонську долину Верде завітала весна.
Цього дня, 20 березня, в місцях археологічних розкопок по всьому світу: від мексиканської Чичен-Іци до храму Мнайдра на Мальті, - відбулося щось подібне. У день весняного рівнодення на стародавні руїни впала тінь від сонця. І байдужі до того, дивиться хтось на них чи ні, вони незворушно засвідчили зміну пори року.
Коли в аризонському Національному лісовому заповіднику Коконіно тут, поблизу Седони, засяяло сонце, юрба загомоніла від радісного хвилювання. Для Сюзі Рід, місцевого фотографа, було важливо побачити, як скеля показує день, коли сонце в своєму русі перетинає екватор. "Своєю появою тут ми подовжуємо життя цієї енергії", - запевнила вона.
Однак цей календар люди відкрили порівняно недавно - в минулому десятилітті. А доти століттями його ніхто не помічав.
У 2005 році Золл (тоді йому було 57 і він працював волонтером на історичному майданчику V Bar V) помітив, що тіні не довільно падають на велетенську плиту з наскельними зображеннями, рясно вкриту більш ніж тисячею петрогліфів. Виникає певний візерунок.
"А що, як це старовинний календар?" - замислився він.
Своїм спостереженням Кеннетт поділився з археологом заповідника, але той особливого ентузіазму не виявив.
Архео- чи культурна астрономія, наука про те, як у давнину люди стежили за порами року і вивчали космос, і досі не надто шанована.
Адже важко довести, що розташування зображень відносно сонця, місяця чи зірок - щось більше, ніж звичайна випадковість. А в минулому деякі прихильники цієї теорії тільки погіршили справу, заявивши, що ці доісторичні майданчики могли створити прибульці з космосу.
Але впродовж останніх десятиліть вчені продемонстрували, що общини, які колись вважалися примітивними, насправді активно стежили за небесними явищами.
А ЮНЕСКО визнало астрономічну спадщину таких майданчиків, як Національний історичний парк Чако в штаті Нью-Мексико та Стоунхендж в Англії.
Наскельний живопис у V Bar V далеко не такий грандіозний, як у відоміших місцинах. Але Золл вирішив, що в ньому теж криється якась таємниця.
Штатний науковець лісництва порадив йому поспостерігати за скелею протягом року і розповісти потім про результати спостережень.
Колишній менеджер комп'ютерних систем почав вести спостереження і ретельно все документувати. "Від високих технологій ХХ століття мені довелося перейти до хай-теку зразка ХІ століття", - сміявся він.
І знахідки його вразили.
Щомісяця Золл спостерігав, як сонячне проміння падає на скельні зображення, і йому здавалося, ніби скеля промовляє до нього.
В день весняного сонцестояння, який цього року припадає на 21 червня, тіні химерно переплелися з півдесятком зображень, висічених на камені.
Через шість місяців, у найкоротший день року, сонце світило прямо в прогалину між двома каменями.
"Скоріше за все, цей наскельний календар знадобився для сільськогосподарських потреб", - пояснив Золл.
Народ сінагуа, який, на думку дослідників, жив і господарював на цій землі у VII-XV століттях, вирощував кукурудзу, бавовну, гарбузи та квасолю. А їхні нащадки, народ хопі, тепер мешкають приблизно за 150 миль звідси.
Золл звернувся до хопі - і довідався, що на цій стіні позначали релігійні обряди та важливі дати для фермерів.
21 квітня, у день, пов'язаний з початком сівби, нижній край тіні торкається різьблення, схожого на стебло кукурудзи. А одна з найпереконливіших знахідок припадає на 8 липня, кінець періоду молитви та медитації у хопі. Цього дня сонце показує обрис фігурки, яка ніби танцює.
"Це машина часу для богів. Так вони дають вам знати, що настала пора для проведення обряду", - сказав Скотт Ньют, службовець Аризонського археологічного товариства, який працює з наскельним живописом у всьому регіоні.
Старійшина народу хопі, 65-річний Флойд Ломакуйвая, розповів, що деякі петрогліфи - це знайомі символи племінних кланів. "Я пишаюся тим, що ці зображення залишили наші предки. Для кожного місяця в нас різні ритуали, і відбуваються різні події. Це наш календар. Він направляє нас".
От і цього року в день весняного рівнодення хопі зібралися на майданчику біля розмальованої скелі.
Вони привели з собою молодше покоління, щоб передати мудрість віків і залучити до ритуалів, зокрема й смаження агави. Чимала "голова" цієї пустельної рослини була основним продуктом харчування для племені, дозволяючи йому прогодуватися протягом усього року.
Трохи більше десятка майданчиків, схожих на календарі, Золл задокументував у районі долини Верде в центральній Аризоні.
І за його словами, довкола міста Фенікс у тому регіоні було знайдено понад 30 подібних місцин.
Переважна більшість - це наскельні зображення з концентричними колами, на які в певний час року падають тіні, взаємодіючи з ними. "Нам завжди було цікаво, чому ми бачимо одні й ті самі картинки", - сказав дослідник.
За його словами, чужинці, що колись давно подорожували цим регіоном, навчили місцевих створювати календарі.
Цей висновок спирається на відкриття, зроблене в північній Аризоні: там знайшли поховання чоловіка, який за всіма ознаками був нетутешнім, бо його тіло виявилося більшим за інші, знайдені в цьому регіоні. Його поховали з медальйоном, на якому були нанесені концентричні кола.
В цьому регіоні дослідники також знайшли декілька майданчиків, що їх, схоже, використовували Спостерігачі сонця.
То були члени племені, які мали завдання спостерігати за тим, як щодня сходить і сідає сонце. Цей почесний статус і досі існує в громадах хопі, обов'язок виконують члени Водяного клану.
І справді, угорі на скелі V Bar V висічені черепахи - символ їхнього клану. Того пообіддя, поки спливали хвилини, тіні на поверхні скелі увиразнювалися, а потім стали поволі щезати.
А Золла наче й не здивувало те, що сонце визирнуло з-за хмар саме вчасно, щоб усі стали свідками цього дива.
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Раніше щось подібне сталося під час сонцестояння, коли він провадив дослідження. Увесь день небо було затягнуте хмарами, і раптом засяяло сонце - саме вчасно, щоб зафіксувати тінь. А через кілька хвилин хмари знову закрили собою світило.
Згодом, коли він переповів цю історію, представник племені хопі пояснив це так: "Творець захотів, щоб ви це побачили".
Лісник Террілін Грін, яка спостерігала за тією подією під час рівнодення, повідомила, що її тішить зростання популярності цих наскельних зображень. Однак вона зазначила, що є ще багато способів фіксувати плин часу.
Щороку наприкінці березня в аризонську долину Верде повертається з зимівлі звичайний чорний канюк. "Він прекрасний. Канюк - дивовижний провісник весни", - сказала Грін.
І того ранку, немов за годинником, вона вперше цього року почула в небі крик цього хижого птаха.
Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою можна на сайті BBC Travel.
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