Чому румуни обожнюють часник

Копирайт изображения Simona Ciocarlan / Alamy Stock Photo Image caption Понад 40% мешканців Копалау вирощують часник

Багато людей цураються часнику - через його специфічний запах. Але румуни ставляться до цієї рослини з величезним пієтетом.

Трансильванія з її імлистими виткими дорогами, замками й середньовічними фортецями - прекрасний антураж для найхимерніших легенд Європи, найвідомішою з яких є історія графа Дракули.

Брем Стокер, письменник, що жив у ХІХ столітті, ніколи не бував у Трансильванії. Але для своєї вампірської оповідки про Дракулу він узяв за основу духів-стригоїв (від лат. "striga" - "відьма" чи "злий дух").

А все завдяки книжці, яку Стокер знайшов у бібліотеці англійського містечка Вітбі. Називалась та праця "Звіт про князівства Валахія і Молдавія", і в ній письменника привабила постать Влада Цепеша, історичної особи, правителя, що боровся з турками-завойовниками.

Він був сином Влада на прізвисько Дракул із Дому Дракулешті та ідеально підходив на роль головного героя-кровопивці.

Попри те, що Дракула Брема Стокера був вигаданим персонажем, темні духи віддавна існують у східноєвропейському фольклорі. Так само, як і легенда про те, що їх відлякує часник.

З покоління в покоління тут передається віра в те, що часник захищає людей і оселі від злих духів (а також лікує від хвороб - застуди й кашлю). Стригої, що стали прообразом вампірів-кровопивць Брема Стокера, за народними повір'ями висмоктують молоко в матерів-годувальниць і корів. Тому румунські селяни віддавна захищають свою худобу, змащуючи їй роги часником.

Але фольклор фольклором, а часник - обов'язкова страва на кожному румунському столі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Брем Стокер ніколи не бував у Трансильванії, але його герой граф Дракула походить звідти

Одного вечора я сиділа з друзями в Conacul Brătescu, румунському ресторані, розташованому за 10 хвилин ходьби від замку Бран (прообразу замку Дракули в Стокера).

Група туристів за сусіднім столиком зацікавлено спостерігала, як ми безстрашно поливаємо форель і поленту муждеєм, пікантним румунським соусом з часнику, потовченого з сіллю, а потім щедро приправленого водою та соняшниковою олією (а часом - йогуртом).

Багато людей намагаються не вживати часник у їжу - бояться неприємного запаху. Але румуни ставляться до цієї рослини з величезним пієтетом. Принцип тут простий - що більше часнику, то краще.

Часник - обов'язкова страва на кожному румунському столі

"Без нього смак буде не той! " - вигукнув мій друг Александру Павелеску.

У Румунії вірять, що часник захищає людей і оселі від злих духів (фото: Rick Madonik/Getty Images)

Нам принесли ще дві чималенькі порції муждею, і з ними було покінчено буквально за лічені хвилини - ним присмачували рибу або просто намащували на хліб.

Часник у Румунії - незамінна приправа до стейків та іншої їжі. В цій країні він завжди був поширеною сільськогосподарською культурою.

У селищі Копалау повіту Ботошані цю запашну рослину вирощує понад 40% населення. Завдяки хорошій якості ґрунту в цьому віддаленому поселенні тутешній часник зажив слави унікального - як у своїй країні, так і за її межами.

У повіті навіть збираються запатентувати його як продукт із захищеною назвою походження.

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У домашній кухні часник додають до чорби, румунської юшки з овочами та м'ясом: наприклад, до чорби де бурте (суп із яловичим рубцем) чи її полегшеної версії - чорби з курятиною.

У кожному меню також є популярні котлетки-ковбаски з яловичого та свиного фаршу - мітитеї. Саме великій кількості часнику в рецепті вони завдячують своїм соковитим, гострим смаком.

Часник - не лише важливий інгредієнт румунської кухні. Віддавна його вважають магічною рослиною.

Часник віддавна вважають магічною рослиною

За повір'ями, у вечір святого Андрія (святого-покровителя Румунії) 29 листопада часник захищає оселю від стригоїв і мороїв, злих духів померлих, які приходять до своїх живих родичів.

Це своєрідний румунський Хелловін. Сільські жителі споживають часник і задля захисту вимащують ним кути вікон та одвірків. З тією ж метою часник розвішують у хатах гірляндами.

"Завдяки своїм цілющим властивостям часник отримав інші символічні атрибути - як ритуальна рослина, що відвертає біду і захищає від вроків", - розповіла Ана Юга, етнолог з Музею румунського селянина.

Але це ще не все. В Румунії часник вважають натуральними ліками, ефективнішими за більшість антибіотиків - завдяки компоненту аліцину, який виділяється, коли часник подрібнюють або чавлять.

За властивостями він не поступається пеніциліну, а такі страви, як часниковий суп зі смаженими голівками часнику, морквою, цибулею, картоплею, пастернаком і селерою подають тим, хто хворіє на грип.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Замок Бран у Трансильванії був прообразом замка Дракули

Бабусі й прабабусі передають молоді традицію змащувати грінки розрізаними зубчиками часнику - як для смаку, так і для здоров'я.

"Традиція та фольклор глибоко вкорінені в румунській культурі, й цей синкретизм веде в глибину віків, у дохристиянську епоху", - розповіла Габріела Соломон, співзасновниця агенції My Secret Romania, під час кулінарного воркшопу, присвяченого часнику.

"Усі важливі зміни в житті: народження, шлюб і смерть - супроводжуються комплексом ритуалів, яких дотримуються навіть високоосвічені люди. І жоден не обходиться без часнику".

Усі важливі зміни в житті супроводжуються комплексом ритуалів - і жоден не обходиться без часнику

На хвилі національної віри в те, що часник має магічну силу, ось уже п'ятий рік відбувається Фестиваль часнику.

Його проводять щороку у вересні, у східній частині Карпат, там, де Трансильванія межує з Буковиною.

Цю місцину, змальовану в романі Брема Стокера під давньою назвою "перевал Борго", віддавна вважають брамою в царство графа Дракули.

На фестивалі готують традиційні страви з часником, плетуть часникові вінки. Ще одна неодмінна частина святкувань - магічні шоу та демонстрація заклять.

Тож чи є в Румунії вампіри, достеменно невідомо. Зате часнику там справді багато - він присутній у стравах, ліках і стародавньому фольклорі.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою можна на сайті BBC Travel.

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