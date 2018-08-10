Уналашка - американський острів, який колись належав Росії

Острів Уналашка в Алеутському архіпелазі біля Аляски з 1700-х років був колонією Російської імперії, і дотепер у багатьох місцевих жителів - російські прізвища. Є тут і православна церква, ось тільки парафіян набереться лише з десяток.

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На кордоні з Азією

Острів є частиною Алеутського архіпелагу, який відокремлює північний Тихий океан від Берингового моря. Від континентальних Сполучених Штатів він ще західніше, ніж Гавайські острови.

Він лежить у перехідній зоні - від Північної Америки до Сибіру. Розташування острова - буквально на порозі Східної Азії - робить його одним з найвіддаленіших і найбільш своєрідних районів Аляски.

Там, де народжуються вітри

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Алеутський архіпелаг вулканічного походження простягнувся на 1770 км на Захід у вигляді величезного серпа на поверхні океану, кінець якого лежить лише за 1000 км до російської Камчатки.

За винятком хіба що полярних регіонів, Уналашка - одне з найсуворіших місць на планеті.

Голе узбережжя, яке безперервно обдуває крижаний вітер, виглядає суворим і неприступним.

Алеутські острови розташовані у так званому тихоокеанському вогняному поясі, схильному до частих землетрусів.

Половина з 70 тутешніх вулканів, зокрема й вулкан Макушина на Уналашці, вивергалися за останні 250 років хоча б раз.

"Колиска штормів" і "Місце, де народжуються вітри" - ці прізвиська Алеутські острови отримали цілком заслужено.

Кожне із сусідніх морів створює свої метеорологічні умови, а зіткнення цих двох систем постійно народжує циклони, шторми, ураганні вітри, зливи і рясний туман.

Все це впливає на погоду в Канаді і континентальній частині США.

Культура віком 9 тисяч років

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Тепер у місті Уналашка - близько 5 тисяч мешканців, більшість з яких працюють у риболовецькій галузі. Серед населення зберігся невеликий відсоток корінних жителів, алеутів.

Цей народ населяє Алеутські острови щонайменше 9000 років, і його спосіб життя відбиває особливості суворого побуту. Мізерні дари тутешньої землі і моря люди навчилися використовувати максимально.

Останні століття місцеве населення неухильно зменшується. Причини тому й принесені ззовні хвороби, і вмирання самої культури з приходом на острови "білої людини".

Сьогодні на всій Алясці і Алеутському архіпелазі залишилося близько 3 800 алеутів.

24-річна Шайло Шаішнікофф і її 17-річний брат Телон Шаішнікофф (на знімку вище) - серед тих двох сотень представників корінного населення, що залишилося на острові Уналашка.

Шматочок Росії в США

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У 1741 році російський мореплавець, данець за походженням, Вітус Беринг і його помічник в експедиціях Олексій Чириков стали першими європейцями, хто ступив на Алеутські острови. Після цього на архіпелаг хлинув потік російських торговців хутром.

Їх приваблювали живі багатства островів - морські видри і котики.

Наприкінці 1700-х острови стали колонією Російської імперії. Дотепер у багатьох місцевих мешканців - російські прізвища.

За торговцями хутром на архіпелаг прийшла російська православна церква. На островах звели маленькі храми, і багато алеутів прийняли християнство.

Після того як в 1867 році США купили в Росії Аляску разом з Алеутськими островами, православна спадщина збереглася.

Храм Вознесіння Господнього в Уналашці (на знімку) - одна з уцілілих досі церков. Її побудували в 1896 році, і вона вважається найстарішою християнською храмовою спорудою у Північній Америці.

Тут зберігаються ікони і деталі інтер'єру, що залишилися від двох попередніх церков, які стояли на цьому місці на початку XIX століття.

"Честь і відповідальність"

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Алеут Евон Берескін - настоятель храму Вознесіння Господнього і єдиний православний священик на острові.

Його призначено настоятелем в 2013 році, і тепер він опікується парафією островів Уналашка, Нікольський, Акутан, а також двох з чотирьох островів Прибилова - Св. Павла і Св. Георгія.

"Я відчуваю побожну шанобливість від того, що мені довірено доглядати за цією чудовою будівлею-реліквією, - сказав він мені. - Це неймовірна честь і відповідальність".

Відразу після свого призначення отець Евен почав збирати гроші на відновлення храму і реставрацію ікон, які постраждали від часу і погоди.

Щоби служба була більш зрозумілою парафіянам, він почав служити літургію англійською, відмовившись від Алеутської і церковнослов'янської.

На острові зараз понад 100 хрещених у православ'я, але щотижневі служби відвідують не більше десятка вірян.

Під ударом

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Перед Другою світовою війною у Сполучених Штатів на Алеутських островах було кілька торговельних і військових об'єктів.

Оскільки архіпелаг лежить у відносній близькості до Східної Азії, існувала небезпека нападу на острови. Ризик відчувався насамперед гостро після того, як Японія розбомбила Перл-Харбор.

І, дійсно, 3-4 червня 1942 року літаки з двох японських авіаносців атакували Датч-Харбор (Голландську гавань) міста Уналашка (на північному узбережжі острова), в результаті чого загинуло 50 людей.

Ще через кілька днів японські військові висадилися на островах архіпелагу Киска і Атту (за 1080 і 1300 км від Уналашки відповідно).

Японці таким чином намагалися чинити психологічний тиск на США і відвернути їхні сили від театру військових дій в центральній частині Тихого океану, де ось-ось повинна була вибухнути знаменита битва за Мідуей (перемогу американського флоту над японським вважають поворотною точкою у війні на Тихому океані. - Ред.).

Висадка японців на островах Алеутського архіпелагу стала для Сполучених Штатів першим іноземним вторгненням на їхню територію після британських нападів 1812 року.

Пароплав Northwestern (на знімку), пасажирське і вантажне судно, яке під час війни використовували військово-морські сили США, знищили під час японського нальоту на Датч-Харбор.

Заіржавілий корпус судна і досі височіє над поверхнею моря, постійно нагадуючи про ту криваву сторінку історії.

Забуті битви

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Протягом наступних кількох місяців після нападу на Датч-Харбор на Алеутський архіпелаг доправили 145 тисяч американських і канадських військових, які мали захистити його і повернути острови, захоплені японцями.

Тут розмістили артилерію, побудували укріплення - як-от цей бункер на пагорбі над Голландською гаванню (на фото).

У кількох милях від Уналашки на горі Балліху звели велику військову базу - форт Шватка, який височів над затокою Уналашка і контролював підходи з боку Берингового моря.

Усередині цього оплоту берегової оборони було близько сотні будівель, які могли витримати землетруси і ураганні вітри.

Бої за острови Атту і Киску були запеклими і кровопролитними, жертв додавали суворі погодні умови. З обох сторін конфлікту загинули тисячі.

До серпня 1943-го японців остаточно вигнали з Алеутських островів, і про битви, які тут йшли, поступово стали забувати.

Болісні спогади

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Після нападів японців американське військове командування наказало евакуювати всіх місцевих жителів з архіпелагу через побоювання за їхню безпеку і підготувати острови до прибуття збройних сил.

Жителям островів дали на збирання менш як день, дозволивши кожному взяти з собою тільки одну валізу з речами - при цьому не сказавши, куди їх відправляють і коли вони повернуться.

Близько 900 алеутів вивезли з дев'яти селищ з усього архіпелагу і на три роки переселили в занедбані консервні заводи серед лісів південно-східної Аляски, де клімат був помірний.

Більшість алеутів до цього ніколи не залишали свого острова, багато хто вперше бачив дерева. 10% вивезених загинули через антисанітарію, жахливі умови проживання та відсутність медичної допомоги.

Ті, хто в 1945 році повернувся на Уналашку, побачили, що їхні будинки або спалили, або розграбували.

У 1980-х корінні жителі (разом з американцями японського походження, яких також інтернували під час війни) подали судовий позов з приводу жорстокого поводження і обмеження їхніх прав.

У 1988 році було ухвалено закон про реституцію, за яким корінному населенню Алеутських островів виплачувалася фінансова компенсація. Президент США і Конгрес вибачилися.

Кам'яну стелу (на знімку) звели на Уналашці в пам'ять про трагедію військових років.

Риболовецька мекка

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Після Другої світової Уналашка стала одним з центрів американського рибальства і рибопереробної промисловості.

Датч-Харбор приймає більший улов, ніж будь-який інший американський порт. У водах архіпелагу водиться лосось, палтус, оселедець, кілька різновидів крабових.

Щороку сюди заходять чотири сотні судів з 14 країн, улов яких становить близько 10% всієї американської галузі рибного промислу.

Звідки береться філе-о-фіш у McDonald's

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Аляскинський минтай становить 80% всіх морепродуктів, які переробляють на Уналашці. З нього отримують риб'ячий жир, роблять рибні філе (для сендвічів мережі McDonald's) і сурімі (імітацію крабового м'яса).

Найбільший рибопереробний комбінат на острові, UniSea, дотримується найсуворіших екологічних норм.

"Ми використовуємо буквально всі частини минтая, нічого не йде у відходи", - стверджує Том Енлоу, президент і гендиректор UniSea, мешканець Уналашки.

Риб'ячий жир - це поновлюване джерело вуглеводню, за допомогою якого ми опалюємо приміщення комбінату і будинки наших працівників. Так ми зводимо до мінімуму використання дизельного палива".

Морська фауна

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Крім рибного багатства Уналашка може похвалитися великою концентрацією морських ссавців - одним з найбільших ареалів цього виду тварин у світі.

Тут живуть косатки, морські свині, морські видри, тюлені і кити (горбаті кити, гринди і фінвали).

Тутешні морські леви у період розмноження - з травня по липень - влаштовують лежбища на віддалених кам'яних рифах і скелястих острівцях Уналашки (на знімку).

Алеутське узбережжя - домівка для багатьох морських птахів. Їх тут більше, ніж на решті території США.

Сюди з'їжджаються орнітологи з усього світу, щоби подивитися на місцевих водоплавних. Вони сподіваються побачити рідкісних птахів, як-от мала конюга.

Заповідними стежками

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Якщо дозволить погода, вирушайте на пішу прогулянку заповідними куточками острова Уналашка. Роздольні альпійські луки і мальовничі вершини гір відкривають вам душу Алеутського архіпелагу.

Поетичні ландшафти трохи пом'якшують жорстокість і часом нещадність природних умов цих місць.

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