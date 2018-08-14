Як у Болівії освячують пивом нові автомобілі

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На південному березі озера Тітікака розташована болівійська Копакабана - місто, що славиться стародавніми реліквіями інків, дивами християнських святих і релігійним обрядом освячення автомобіля пивом.

На перший погляд, Копакабана в Болівії нагадує узбережжя італійського Сорренто.

Темні, неспокійні води Тітікаки омивають схили висушеної землі, на яких примостилися строкаті будинки і теракотові готелі. Кам'янистий берег облямовує тонка стрічка білого піщаного пляжу.

Втім, коли виходиш на головну площу Копакабани, аналогія з Італією зникає.

В самому центрі міста посеред ринкової метушні на старовинній щербатій бруківці стоїть базиліка Божої Матері Копакабани - білосніжна будівля з тонким візерунком навколо арок.

Місто Копакабана лежить на висоті 3841 м над рівнем моря, у сліпучій блакиті розрідженого гірського повітря.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Копакабана на березі Тітікаки є відправною точкою подорожі з Перу в Болівію

"Це - священне місце як для болівійців, так і для перуанців", - каже екскурсовод Густаво Моралес, пояснюючи, що Копакабана є своєрідною брамою для тих, хто подорожує з Перу в Болівію.

"Тисячі людей щороку приходять сюди за благословенням Пачамами або Матері Землі. Кажуть, що Богородиця Копакабани подовжує життя, як людей, так і машин".

"Якщо ви купили новий автомобіль, його необхідно освятити в Копакабані, щоби ваші поїздки були безпечними. Це - велике свято".

Ми продираємось крізь десятки автівок, прикрашених від бампера до бампера живими квітами.

Немолоді жінки в яскравих агуайо (традиційних плетених шалях), притримуючи важкі чорні спідниці, вилазять на драбини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Щоби освятити новий автомобіль дехто долає тисячу кілометрів

Вони розкладають на дахах автомобілів гладіолуси, а священики окропляють відкриті двигуни святою водою з пластикових відерець. Я чую жвавий гомін розмов, як іспанською, так і аймара - мовою корінного населення Анд.

"Більшість людей купує вживані автомобілі, але оскільки для власників вони нові, вони потребують освячення", - пояснює Моралес.

Паломники приїжджають із столиці Болівії Ла-Паса та навіть за тисячу кілометрів із Санта-Крус-де-ла-Сьєрри або Потосі.

Церемонія освячення автівки завершується поливанням її пивом, щоби втамувати спрагу Пачамами. Подекуди на бруківці видно плями від цих ритуальних омивань.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Базиліку Божої Матері в центрі Копакабани було зведено на місці старовинної каплиці часів перших християнських проповідників

"Освячення пивом проводять не священики, а самі власники автівок або місцеві, але іноді у спекотний день й духовні особи дозволяють собі ковток", - розповідає Моралес.

"Пиво означає свято, адже болівійці й перуанці полюбляють випити, тому ця традиція з часом лише зміцнюється".

"А що символізують пелюстки троянд?" - запитала я.

"Це питання престижу, - відказує Моралес. - Квіти прилипають до залишків пива на машині, і коли власник повертається додому, всі знають, що в нього нове авто, освячене в Копакабані".

Традиція освячення автомобіля в Копакабані виникла в 1940-50-х роках, коли в болівійських та перуанських родинах з'явилась можливість купити машину.

Оскільки човни, будинки, худобу або землю доставити в Копакабану було нереально, вони почали привозити найдорожчу річ, яку можна було зрушити з місця.

Проте традиція паломництва до базиліки Божої Матері виникла задовго до появи автомобілів. Це місце з давнини вважалося священним.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Традиція освячення авта в Копакабані виникла в 1940-50-х роках.

"Через Копакабану лежить шлях до Острова дель Соль, який був святинею інків", - зазначає професор антропології із Каліфорнійського університету в Санта-Крузі та експерт з болівійської культури Гільєрмо Дельгадо.

"У Копакавані - так спочатку називалося місто - був храм Сонця, головного бога інків. Копакавана стала священним місцем, де мешкали жриці храму - акла, або обрані жінки".

На початку XVI століття сюди почали прибувати християнські проповідники, які прагнули навернути місцеву народність аймара у католицтво.

Вони доповнили місцевий культ Сонця і Матері Землі поклонінням Діві Марії.

"Такий процес називають "трансформацією культур", коли новий шар, християнство, не знищує, а визнає попередню культуру", - каже Дельгадо.

"Це доповнення, а не протистояння".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пиво - улюблений напій болівійців і перуанців

Поєднання двох релігійних культів сприяли репутації Копакабани як священного міста, яку також підкріплюють дві місцеві легенди.

Перша - оповідає про купця-інка Тіто Юпанкі, який на початку XVI століття вирізав із темного дерева статую Діви Марії понад 1 метр заввишки.

За легендою, Юпанкі навіть не був митцем і створив фігуру святої під впливом вищої сили. Скульптура має романтичну назву Морена, або Чорна Мадонна.

Друга легенда розповідає про бразильських рибалок, які потрапили у страшну бурю на озері Тітікака і врятувалися лише завдяки статуї Чорної Мадонни - вона вказала їм безпечний шлях до берега.

До речі, знаменитий бразильський пляж Копакабана названий саме на честь священного болівійського міста.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Копакабана була місцем паломництва задовго до винаходу автомобіля. На фото - жінки корінної народності Анд - аймара

"У 1621 році чернець-августинець Рамос Гавілан записав 132 "дива", створених Мадонною Копакабани, - розповідає Дельгадо. - Порятунок бразильських рибалок, здається, є найпопулярнішим з багатьох дивовижних діянь Діви Марії".

Хоча точно не відомо, звідки з'явилась ця статуя, вона насправді існує.

Спочатку вона зберігалась у невеликій каплиці, зведеній спеціально для неї у 1580-х роках. Каплицю поступово перебудовували, поки в 1620 році вона не перетворилася на собор, який остаточно було завершено 1805 року.

Але статуя Чорної Мадонни і досі тут.

"Її не можна виносити з храму, за легендою, це може спричинити величезну повінь", - каже Моралес.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вважається, що іграшкові машинки також приносять удачу

Освятити автомобіль у Копакабані можна щодня, але найпопулярнішими днями є вихідні, а також релігійні та національні свята, як-от Великдень або Дні Незалежності Перу та Болівії.

Що ще потрібно привезти з собою, окрім авта, поцікавилась я.

"Обряд коштує приблизно 200 болівіано, і вам також знадобиться десь з десяток пляшок пива", - каже Моралес.

"Дві-три підуть на омивання автомобіля і оббризкування Пачамами, а решту зазвичай випивають. Краще приїхати на вихідні і переночувати Копакабані".

"Тут завжди святкують так, що сідати за кермо нового авта безпечніше наступного дня", - додає Моралес.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою можна на сайті BBC Travel.

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