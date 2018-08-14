Як у Болівії освячують пивом нові автомобілі
На південному березі озера Тітікака розташована болівійська Копакабана - місто, що славиться стародавніми реліквіями інків, дивами християнських святих і релігійним обрядом освячення автомобіля пивом.
На перший погляд, Копакабана в Болівії нагадує узбережжя італійського Сорренто.
Темні, неспокійні води Тітікаки омивають схили висушеної землі, на яких примостилися строкаті будинки і теракотові готелі. Кам'янистий берег облямовує тонка стрічка білого піщаного пляжу.
Втім, коли виходиш на головну площу Копакабани, аналогія з Італією зникає.
В самому центрі міста посеред ринкової метушні на старовинній щербатій бруківці стоїть базиліка Божої Матері Копакабани - білосніжна будівля з тонким візерунком навколо арок.
Місто Копакабана лежить на висоті 3841 м над рівнем моря, у сліпучій блакиті розрідженого гірського повітря.
"Це - священне місце як для болівійців, так і для перуанців", - каже екскурсовод Густаво Моралес, пояснюючи, що Копакабана є своєрідною брамою для тих, хто подорожує з Перу в Болівію.
"Тисячі людей щороку приходять сюди за благословенням Пачамами або Матері Землі. Кажуть, що Богородиця Копакабани подовжує життя, як людей, так і машин".
"Якщо ви купили новий автомобіль, його необхідно освятити в Копакабані, щоби ваші поїздки були безпечними. Це - велике свято".
Ми продираємось крізь десятки автівок, прикрашених від бампера до бампера живими квітами.
Немолоді жінки в яскравих агуайо (традиційних плетених шалях), притримуючи важкі чорні спідниці, вилазять на драбини.
Вони розкладають на дахах автомобілів гладіолуси, а священики окропляють відкриті двигуни святою водою з пластикових відерець. Я чую жвавий гомін розмов, як іспанською, так і аймара - мовою корінного населення Анд.
"Більшість людей купує вживані автомобілі, але оскільки для власників вони нові, вони потребують освячення", - пояснює Моралес.
Паломники приїжджають із столиці Болівії Ла-Паса та навіть за тисячу кілометрів із Санта-Крус-де-ла-Сьєрри або Потосі.
Церемонія освячення автівки завершується поливанням її пивом, щоби втамувати спрагу Пачамами. Подекуди на бруківці видно плями від цих ритуальних омивань.
"Освячення пивом проводять не священики, а самі власники автівок або місцеві, але іноді у спекотний день й духовні особи дозволяють собі ковток", - розповідає Моралес.
"Пиво означає свято, адже болівійці й перуанці полюбляють випити, тому ця традиція з часом лише зміцнюється".
"А що символізують пелюстки троянд?" - запитала я.
"Це питання престижу, - відказує Моралес. - Квіти прилипають до залишків пива на машині, і коли власник повертається додому, всі знають, що в нього нове авто, освячене в Копакабані".
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Традиція освячення автомобіля в Копакабані виникла в 1940-50-х роках, коли в болівійських та перуанських родинах з'явилась можливість купити машину.
Оскільки човни, будинки, худобу або землю доставити в Копакабану було нереально, вони почали привозити найдорожчу річ, яку можна було зрушити з місця.
Проте традиція паломництва до базиліки Божої Матері виникла задовго до появи автомобілів. Це місце з давнини вважалося священним.
"Через Копакабану лежить шлях до Острова дель Соль, який був святинею інків", - зазначає професор антропології із Каліфорнійського університету в Санта-Крузі та експерт з болівійської культури Гільєрмо Дельгадо.
"У Копакавані - так спочатку називалося місто - був храм Сонця, головного бога інків. Копакавана стала священним місцем, де мешкали жриці храму - акла, або обрані жінки".
На початку XVI століття сюди почали прибувати християнські проповідники, які прагнули навернути місцеву народність аймара у католицтво.
Вони доповнили місцевий культ Сонця і Матері Землі поклонінням Діві Марії.
"Такий процес називають "трансформацією культур", коли новий шар, християнство, не знищує, а визнає попередню культуру", - каже Дельгадо.
"Це доповнення, а не протистояння".
Поєднання двох релігійних культів сприяли репутації Копакабани як священного міста, яку також підкріплюють дві місцеві легенди.
Перша - оповідає про купця-інка Тіто Юпанкі, який на початку XVI століття вирізав із темного дерева статую Діви Марії понад 1 метр заввишки.
За легендою, Юпанкі навіть не був митцем і створив фігуру святої під впливом вищої сили. Скульптура має романтичну назву Морена, або Чорна Мадонна.
Друга легенда розповідає про бразильських рибалок, які потрапили у страшну бурю на озері Тітікака і врятувалися лише завдяки статуї Чорної Мадонни - вона вказала їм безпечний шлях до берега.
До речі, знаменитий бразильський пляж Копакабана названий саме на честь священного болівійського міста.
"У 1621 році чернець-августинець Рамос Гавілан записав 132 "дива", створених Мадонною Копакабани, - розповідає Дельгадо. - Порятунок бразильських рибалок, здається, є найпопулярнішим з багатьох дивовижних діянь Діви Марії".
Хоча точно не відомо, звідки з'явилась ця статуя, вона насправді існує.
Спочатку вона зберігалась у невеликій каплиці, зведеній спеціально для неї у 1580-х роках. Каплицю поступово перебудовували, поки в 1620 році вона не перетворилася на собор, який остаточно було завершено 1805 року.
Але статуя Чорної Мадонни і досі тут.
"Її не можна виносити з храму, за легендою, це може спричинити величезну повінь", - каже Моралес.
Освятити автомобіль у Копакабані можна щодня, але найпопулярнішими днями є вихідні, а також релігійні та національні свята, як-от Великдень або Дні Незалежності Перу та Болівії.
Що ще потрібно привезти з собою, окрім авта, поцікавилась я.
"Обряд коштує приблизно 200 болівіано, і вам також знадобиться десь з десяток пляшок пива", - каже Моралес.
"Дві-три підуть на омивання автомобіля і оббризкування Пачамами, а решту зазвичай випивають. Краще приїхати на вихідні і переночувати Копакабані".
"Тут завжди святкують так, що сідати за кермо нового авта безпечніше наступного дня", - додає Моралес.
Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою можна на сайті BBC Travel.
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