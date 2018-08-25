Як ляльки врятували чеську мову

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У XVII столітті, коли Богемія перебувала під владою Габсбургів, чеська мова практично зникла. Єдине місце, де дозволялося розмовляти чеською, були вуличні лялькові театри.

Я зайшла до крамниці ляльок у Празі й зазирнула вглиб, де в руках майстрів народжувалося нове життя.

Щойно на обличчі фігурки з'являлися очі, вона одразу оживала. Власник крамниці тягнув за ниточки, а ляльки пританцьовували і кланялися, наче справжні актори.

Я дивилася на них і міркувала, чи знають ремісники, яку історію тримають в своїх руках.

Адже саме ця скромна лялька-маріонетка колись врятувала чеську мову і чеську націю.

Копирайт изображения Alamy Image caption Чеська мова вижила і збереглася завдяки празьким лялькарям і їхнім дерев'яним акторам

У XVII столітті, коли Богемія перебувала під владою Габсбургів, чеська мова практично зникла.

Після того як імперсько-баварська армія католиків розбила війська чеських протестантів у битві під Білою горою на захід від Праги, Чехія майже на три століття втратила свою незалежність.

Правління Габсбургів дедалі сильніше загострило політичні та релігійні розбіжності в регіоні і всій Європі.

Але на карту було поставлено дещо більше, ніж влада - мова та нація чехів.

Коли на початку XVII століття повстання протестантів було придушено і на чеський престол зійшов король Фердинанд II, Прага майже на два століття прийшла в занепад.

Новий правитель ненавидів чеських протестантів, вважаючи їх загрозою для своєї віри. Чеське населення, переважно селян і ремісників, змусили розмовляти німецькою мовою.

Незабаром й інтелектуальна еліта, яка спочатку намагалася чинити опір мові загарбників, також перейшла на німецьку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Майстерні ляльок стали центрами чеського національного опору

Чеська поступово перетворилася на діалект і напевно канула б у небуття, якби не скромні дерев'яні іграшки.

Майстерні ляльок раптом перетворилися на центри національного опору.

Чеські різьбярі XVII століття, які раніше виробляли барокові дерев'яні крісла для церков, змінили свій фах і почали створювати маріонеток для богемських театральних труп.

Адже після приходу до влади Фердинанда II єдине місце, де дозволялося розмовляти чеською, були вуличні балагани.

Поки решта країни розмовляла нав'язаною їм німецькою, з вуст мандрівних артистів та їхніх маріонеток лунала рідна слов'янська мова.

Мовна спадщина цілого народу опинилася на ниточці вуличної маріонетки

Важко повірити, що лише кілька сотень ляльок та лялькарів, скористувавшись лазівкою у законі, змогли врятувати мову нації. Але так і було - мовна спадщина цілого народу опинилася на ниточці вуличної маріонетки.

Цілком зрозуміло, чому чехи так люблять цих ляльок і чому чеська столиця й сьогодні сповнена казковими театральними фігурками.

Прогуляйтеся Прагою і ви обов'язково натрапите на лялькову крамницю або сувенірний базар з маріонетками.

Копирайт изображения Carol J Saunders / Alamy Stock Photo Image caption В Празі XVII століття чеську можна було почути лише від вуличних акторів-лялькарів

Більшість ляльок і сьогодні виробляють із дерева. Вони звисають зі стель або вітрин крамниць, зазираючи в очі перехожих і ніби благаючи - візьміть мене до себе, оживіть мене.

Вони виглядають так само, як кілька століть тому: дерев'яні фігурки королів і королев, відьом, селян чи тварин.

І хоча тепер ними переважно бавляться дітлахи або прикрашають будинки, вони все ще скромно нагадують про те, що колись стали символом протесту цілої нації.

Магія лялькової вистави захоплює увагу перехожих.

На старовинній площі, вкритій бруківкою, лялькар в костюмі пажа починає театралізоване шоу. Перо на його оксамитовому капелюху погойдується в такт рухам маріонеток.

Копирайт изображения Alamy Image caption Прогуляйтеся Прагою і ви обов'язково натрапите на лялькову крамницю або сувенірний базар з маріонетками.

Молодий селянин і чарівна принцеса танцюють під мелодійну гру середньовічного трубадура. Це - чеська історія кохання зі щасливим кінцем.

У ній завжди перемагає простий хлопець, якому врешті-решт вдається завоювати серце вередливої королівни.

Неподалік від єврейського кварталу в самому серці Старого Міста я зупинилася біля Національного театру маріонеток, куди приходять подивитися живі лялькові вистави і місцеві, й туристи.

З відчиненого вікна чути звуки вистави "Дон Жуан", лунають енергійні інтонації чеської мови.

Мені важко втриматися від думки, наскільки інакше тепер звучало б це шоу, якби прості вуличні актори і ремісники не зберегли би чеську для свого народу.

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І мені цікаво, чи знають люди, які розмовляють чеською поруч зі мною, що з їхніх вуст лунає мова, врятована кілька століть тому міськими лялькарями та їхніми дерев'яними акторами.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою можна на сайті BBC Travel.

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