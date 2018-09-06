Державна мова, якою розмовляють лише кілька тисяч. Навіщо це Швейцарії?

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Хоча ретороманська є однією з чотирьох офіційних мов країни, нею розмовляють менш ніж 0,5% швейцарців.

Романшська або ретороманська - одна з чотирьох державних мов Швейцарії. Але на запитання: "Ви говорите романшською?" ствердно можуть відповісти лише 0,5% швейцарців.

Вона належить до групи романських мов і є рідною для мешканців найбільшого швейцарського кантону - Граубюндена, що лежить на південному сході країни.

Минулого століття кількість носіїв ретороманської зменшилася на половину, і тепер нею розмовляють лише 60 тисяч людей.

Подорожуючи Граубюнденом, все ще можна побачити ретороманську на вуличних знаках або почути веселе "Allegra!" (Ласкаво просимо!) у ресторанах.

Проте майже 40% корінних носіїв мови покинули свою малу батьківщину і в пошуках роботи переїхали до міст, приміром, Цюриха. За межами кантону ретороманську не почути.

Але яка доля в такій маленькій країні може спіткати мову лише з кількома тисячами носіїв? Чи вдасться її зберегти? Чи вимре вона, як колись динозаври та птах додо?

Романшська виникла приблизно у XV столітті до н.е., коли римляни підкорили Рецію, територію сучасного Граубюндена.

Мова з'явилася в результаті змішання вульгарної латини, якою розмовляли солдати й колонізатори, та ретійської - мови місцевого населення.

Копирайт изображения Josef Beck / Getty Images Image caption Ретороманською розмовляє корінне населення найбільшого швейцарського кантону Граубюндена

Гібридна мова залишалася в регіоні основним способом спілкування аж до XV століття, коли Реція увійшла до першої конфедерації швейцарських кантонів - "Вільної держави трьох ліг".

Офіційною мовою Ліг стала німецька, а ретороманська залишилася в ізольованих альпійських селищах. Вона розділилася на п'ять діалектів, кожен з яких мав власну письмову мову.

Відсутність єдиного стандарту завадила ретороманській мові завоювати такий статус у країні, який був у німецької та французької.

До Граубюндена почали поступово переїжджати носії німецької мови, і до XIX століття всі мешканці кантону, в тому числі і його корінне населення, перейшли на німецьку.

Сьогодні Граубюнден розмовляє переважно німецькою.

Ретороманська мала б піти в небуття. Але швейцарці пишаються своєю культурою, і в 1938 році понад 90% громадян проголосували за збереження ретороманської як офіційної державної мови.

Сьогодні швейцарський уряд щороку виділяє близько 7,6 млн швейцарських франків на її захист і популяризацію.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Попри те, що ретороманська є офіційною мовою Швейцарії, за межами Граубюндена її не почути

Існування п'яти діалектів державної мови суперечило поняттям практичності і економії, тому в 1982 році було розроблено штучну, уніфіковану версію ретороманських говірок.

Проект очолив лінгвіст із Цюріхського університету Хайнріх Шмід разом із неприбутковою організацією Lia Rumantscha, яка займається збереженням ретороманської мови та культури.

З 1996 року уніфіковану романшську використовують в адміністративних інстанціях, хоча самі мешканці Граубюндена, як і раніше, розмовляють на діалектах.

"Деякі носії мови вважають стандартизований варіант загрозою для їхнього власного діалекту або говірки", - пояснює Даніель Теллі, керівник відділу мови в Lia Rumantscha.

П'ять діалектів ретороманської мови Рейнські (під більшим впливом німецької мови): Сурсільванський : найпоширеніший із діалектів, яким розмовляють в окрузі Сурсельва, що у верхоріччі Рейну. Близько 60% населення вважає діалект своєю першою мовою.

: найпоширеніший із діалектів, яким розмовляють в окрузі Сурсельва, що у верхоріччі Рейну. Близько 60% населення вважає діалект своєю першою мовою. Сутсільванський : найменш поширений діалект, яким розмовляє близько тисячі мешканців долини Хінтерайн.

: найменш поширений діалект, яким розмовляє близько тисячі мешканців долини Хінтерайн. Сурміран: діалект жителів регіону Сурмейре і долини Альбула. Енгадінські (більш схожі на італійську): Путер : говірка верхів'я долини Енгадін, якою розмовляє 30% її мешканців.

: говірка верхів'я долини Енгадін, якою розмовляє 30% її мешканців. Вальядер: другий за популярністю діалект, яким розмовляє майже 80% населення нижньої частини долини Енгадін

"Стандартизована мова здається їм штучною, тоді як живий розмовний варіант ретороманської - це мова, якою говорить серце", - додає він.

Мова існує для передачі культури народу наступному поколінню, тому бажання кожного регіону захистити свій унікальний діалект є цілком зрозумілим.

Коли у світі вмирає мова, а це відбувається що два тижні, людство втрачає колективну пам'ять минулих поколінь.

"Мова - яскраве і важливе втілення культурної ідентичності, без мови багато аспектів культури втрачається", - каже доктор Грегорі Андерсон, директор Інституту мов, що зникають.

Якщо ретороманська мова зникне, хто зможе зберегти традиції, наприклад, старовинне свято весни Шаландамарц, яке відзначають 1 березня в Долині Енгадін?

Чи не забудуть люди й традиційні місцеві рецепти, як-от капуни - різновид голубців?

"Ретороманська робить свій внесок у багатомовність Швейцарії, - зазначає Теллі. - Смерть мови також означає втрату унікального способу бачити і описувати світ".

Утім, кількість носіїв ретороманської продовжує неминуче зменшуватися, її витісняють більш поширені мови.

У багатьох школах Граубюндена основною мовою навчання є німецька мова. Лише в невеликих селищах викладають ретороманською, поєднуючи місцевий діалект з уніфікованим варіантом.

Багато шкіл пропонують уроки ретороманської, але це не обов'язковий предмет.

Мешканка Граубюндена Майя Гартманн, яка працює фахівцем зі зв'язків із громадськістю, обрала в школі французьку, італійську та англійську.

Адже ці мови гарантують ширші професійні можливості в глобалізованій економіці.

Копирайт изображения Bon Appetit / Alamy Stock Photo Image caption Якщо ретороманська мова зникне, напевно, не збережуться й традиційні місцеві рецепти, як-от капуни?

Утім, певна надія все ж таки є. В останні роки спостерігається невелике зростання інтересу до ретороманської, що може сприяти відродженню мови.

За іронією долі, цьому допомагає саме глобалізація.

"Раніше традиційні цінності не були у великій пошані, але люди втомилися від того, що все скрізь однакове. Сьогодні в моді повернення до коріння, місцева культура вважається більш трендовою за глобальну, - каже Гартманн. - Люди пишаються тим, що вони вміють розмовляти ретороманською, тому що це щось рідкісне й оригінальне, а сьогодні ексклюзив як раз і в ціні".

Ретороманською почали розмовляти на телебаченні і радіо, причому це - суміш уніфікованого варіанту і діалектів.

Відкрилися книжкові крамниці, як-от Provini Il Palantin, яка містить найбільшу колекцію книжок ретороманською в кантоні.

А місцевий хіп-хоп гурт читає ретороманською реп.

"Справжній реп має лунати рідною мовою, - каже учасник гурту Liricas Analas Йоханнес Джаст Just і додає, - ми всі родом із Граубюндена".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зростання інтересу до місцевої культури допомагає відродити ретороманську

Сприяють відродженню мов, що зникають, й сучасні технології. Мова живе на сайтах і в блогах; онлайн-програми, як-от Memrise, допомагають її вивчати, а онлайн-перекладачі, приміром Romansh English Translator APK, - зрозуміти текст.

Носії ретороманської тепер можуть знаходити одне одного і спілкуватися в соцмережах.

А Google нещодавно запустив проект підтримки мов, що зникають, серед яких є й ретороманська.

Рядок із поеми XIX століття "Романшському народу" (Al pievel romontsch)" Джашена Каспара Муота закликає "Підвестися і захищати свою стародавню ретороманську мову!"

Побачимо, чи вважатимуть сучасні мешканці кантону збереження мовної спадщини гідною справою.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою можна на сайті BBC Travel.

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