Письменник, який навчив дітей сміятися

У 1950-х роках книжки для дітей були повчальними і нудними. Але потім з'явився Доктор Сьюз і назавжди змінив дитячу літературу.

Копирайт изображения Mike MacEacheran

Хто такий цей Доктор Сьюз? Письменник та ілюстратор, автор найбільш абсурдних книжок на полицях бібліотек, чиї каламбури і малюнки діти пам'ятають усе життя.

Всесвіт Доктора Сьюза сповнений фантастичних істот, персонажів із вилупленими очима і веселих рим. Коти тут розгулюють у червоно-білих капелюхах, а лиси - в шкарпетках для спорту.

Його вірші - результат багатьох годин марення на лекціях в Дартмутському коледжі в Нью-Гемпширі, а малюнки - досвіду рекламного ілюстратора в Нью-Йорку.

Втім, прогуляйтесь кварталом музеїв на вулиці Едвардс в Спрингфілді, штату Массачусетс, і ви швидко помітите інше джерело його фантазій.

Адже справжній геній Сьюза полягає в його дивовижному таланті вплести сюрреалістичний світ у реальний. Не дивно, що персонажі його казок живуть і на вулицях його рідного міста.

Це те, що одразу впадає в око відвідувачам Спрингфілда. "Массачусетс посідає важливе місце в його книжках поруч із вигаданим світом", - розповідає Кей Сімпсон, президент Музеїв Спрингфілда.

Копирайт изображения Stan Tess / Alamy Stock Photo Image caption Всюди на вулицях Спрингфілда, рідного міста Доктора Сьюза, можна побачити персонажів його історій

Історія про самого Теодора "Теда" Сьюза Гейзеля, який народився 2 березня 1904 року, починається прямо на сходинках музею "Дивовижний світ Доктора Сьюза".

Його біографія - це шлях хлопчика з маленького містечка з великими мріями до всесвітнього визнаного письменника.

В одній із перших зал музею розташована "Пекарня Сьюза", майже така сама, якою володіли його дідусь і бабусею. У дитинстві мати майбутнього письменника співала йому пісні, які вона складала із назв пирогів: яблучний, м'ясний, лимонний, персиковий, ананасовий, з чорницею, кокосом, заварним кремом або кабачком.

Мати безперечно розвила його фантазію і творчий дар. Вона, приміром, дозволяла хлопчику малювати на стінах його кімнати кольоровими олівцями.

У 1937 році, коли йому було 33, він написав свою першу дитячу книжку And to Think That I Saw It on Mulberry Street ("На шовковичній вулиці").

У назві згадується вулиця, якою маленький Доктор Сьюз ходив до школи. Надрукувати книжку відмовилися 27 видавців, і, вважаючи себе невдахою, Сьюз вирішив спалити рукопис.

Але, як свідчить історія, коли Сьюз повертався додому, отримавши 27 відмову, він натрапив на свого однокурсника з Дартмутського коледжу, який працював у видавництві. Незабаром Сьюз отримав свою першу книжкову угоду.

Копирайт изображения Mike MacEacheran Image caption Музей "Дивовижний світ Доктора Сьюза" оповідає про шлях хлопчика з маленького містечка до всесвітнього визнаного письменника

Ключовий момент настав у 1954 році, коли Вільям Сполдінг, директор освітнього відділу видавництва Houghton Mifflin, запропонував Сьюзу дещо незвичайне.

У відповідь на статтю в журналі Life, автор якої скаржився, що сучасні діти мало читають, редактор запропонував Сьюзу написати книжку, від якої дитина не зможе відірватися.

Так з'явився на світ "Кіт у капелюсі" (The Cat in the Hat), опублікований у 1957 році. Книжку переклали 20 мовами, а всього в світі продали понад 16 млн її примірників.

Він створив цілий всесвіт

Слідом вийшла низка найуспішніших книжок, проданих у понад 650 млн примірників: "Як Ґрінч викрав Різдво", "Одна риба, дві риби, червона риба, синя риба", "Зелені яйця та шинка".

Остаточним визнанням стало вручення в 1994 році Доктору Сьюзу Пулітцерівської премії, а його день народження призначили щорічним Днем читання в США.

"Секрет його успіху, - пояснює художник і великий фанат Доктора Сьюза Джон Сімпсон, - в тому, що він бачив магію у звичайних речах".

"Він створив цілий світ, але в нього був і талант підприємця. Він знав, як уявити продукт і продати ідею ще з часів своєї роботи в нью-йоркському рекламному агентстві", - додає Сімпсон.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Кота в капелюсі", який вийшов друком у 1957 році, було перекладено 20 мовами, всього в світі продано понад 16 млн його примірників

Рідний Спрингфілд постає зі сторінок майже кожної книжки Сьюза. Він щодня гуляв стежками Форест-парку, одного з найбільших муніципальних парків у США, роблячи в замальовки в блокноті.

Мавпячий будинок, Жаб'ячий ставок, Трояндовий сад і Мавзолей Барні з казок "Став Макеллігота" і "Якби я втік до зоопарку" відомі кожному мешканцю Спрингфілда.

Сьюз, звичайно, був не першим письменником, який вигадав фантастичний світ для дітей з історіями із повсякденного життя. Попередниками його "Кота в капелюсі" або "Слона Хортона" були "Аліса в країні чудес" та "Книга джунглів", казки Андерсена та братів Грімм.

"Історії Сьюза передають із покоління в покоління. У його книжках є глибина, якої вдається досягти далеко не кожному дитячому письменнику", - зазначає Сімпсон, коли ми підходимо до Національного меморіального парку Доктора Зьюса, відкритого у 2002 році, через 11 років після смерті письменника.

Проект "Сьюз у Спрингфілді" продовжує свою роботу. Окрім музею і парку, цієї осені розпочалися пішохідні екскурсії Спрингфілдом Доктора Сьюза, а незабаром запустять трамвай, який курсуватиме пам'ятними місцями казок, від Шовковичної вулиці до Лісового парку і Ферфілд-стріт.

Копирайт изображения Mike MacEacheran Image caption Багато пам'яток Спрингфілда, як-от Збройний склад на Ховард-стріт або Зоопарк у Форест-парку, потрапили на сторінки казок Доктора Сьюза

Втім, останнє слово, безперечно, належить самому Доктору Сьюзу. Спрингфілд для нього був більше, ніж рідне місто. Це було місто, де він мріяв, зростав, вчився, змінювався.

І хоча в письменника не було своїх дітей, він прагнув розповісти історії, які змусять маленьких читачів фантазувати. Його не цікавили складні метафори та глибокі психологічні роздуми.

Гарного сміху та кумедних нісенітниць було цілком достатньо.

Як він колись написав: "Тут і там, там і тут кумедні речі є усюди".

Насамперед, якщо ви знаєте, де їх відшукати в Спрингфілді, штат Массачусетс.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою можна на сайті BBC Travel.

