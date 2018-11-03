Навіщо французи викидають вино в море

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Французьке місто Сен-Мало в Бретані наскрізь просочене морем. "Солоний присмак", як кажуть мешканці, присутній в його культурі, місцевій кухні і навіть у вині.

Узбережжя Сен-Мало відоме найвищими припливами в усій Європі. Морські хвилі підкрадаються до середньовічних гранітних валів і, лякаючи туристів, заливають просочену сіллю бруківку.

Місцеві жителі, навпаки, зустрічають бурхливий потік зі шляхетним спокоєм.

У Сен-Мало навіть якщо не бачиш моря, відчуваєш його

Історія Сен-Мало була завжди пов'язана з припливами і відпливами моря. Місто заснували на північному узбережжі Бретані галли у I cтолітті до н.е.

Сен-Мало лежить у місці, де гирло річки Ранс зустрічається з Ла-Маншем. Оскільки вода тече в обидва боки до затоки і з неї, припливи в цих місцях стали легендарними.

За теплими бризами і бретонською ввічливістю влітку сюди приїжджають натовпи туристів, але Сен-Мало та його припливи належать лише його мешканцям, які вдихають сповнене солоних бризок повітря зі радісною вдячністю.

"У Сен-Мало навіть якщо я не бачу моря, я його відчуваю", - каже Янник Хойде, місцевий сомельє та продавець вина.

Він - власник місцевого винного магазину Cave de l'Abbaye St-Jean та партнер у місцевій кулінарній школі L'École du Goût. Тому його робочий час порівну ділиться між містом і бухтою.

Море просочує місцеву культуру "солоним присмаком", каже він, який відчувається як у місцевих стравах, так і в усій ментальності жителів Сен-Мало.

"У нашій оригінальній кухні поєднуються la terre et la mer (земля і море). Вона проста, смачна і наповнює енергією", - додає він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Історія Сен-Мало була завжди пов'язана з припливами і відпливами моря

Під час морської прогулянки з друзями 15 років тому Хойде спала на думку ідея.

"Серед моїх друзів на човні були рибалка, моряк, ресторатор і я - сомельє", - розповідає він.

"Одна дівчина, яка чекала дитину, заявила, що хотіли б на честь народження сина опустити пляшку вина на дно моря, і допоміг їй здійснити це".

Хоча витримка вина на дні моря на честь народження дитини є доволі поширеною практикою серед енофілів (шанувальників вина), Хойде ця ідея дуже вразила.

Однак те, що почалося як жартівлива витівка друзів, які опустили на дно в гавані Сен-Мало 12 пляшок вина Fiefs Vendéens із долини Луари, перетворилося на щорічне свято і навіть національну традицію, відому під назвою Занурення.

Для міста, яке так пишається своєю морською історією, є безперечна романтика в тому, щоби піднімати витримане вино з дна моря.

Сен-Мало стало одним з перших портів заходу, куди прибували французькі судна зі спеціями.

Моряки із Сен-Мало допливали аж до Квебеку - подорожі мешканця міста Жака Картьє стали однією з причин територіальних претензій Франції на Канаду. Вони досягли Фолклендських островів, що спочатку мали назву Мальвінських на честь перших поселенців із Сен-Мало.

У 1590 році комуна Сент-Мало оголосила незалежність від Франції, прагнучи таким чином захистити свою морську економіку від Релігійних воєн. Гаслом мешканців стало: "Не французи, не бретонці, а жителі Сен-Мало".

Хоча автономна республіка Сен-Мало протривала лише три роки, ментальність місцевих мешканців зберегла незалежний бунтарський дух, що нерозривно пов'язаний з морем.

Хойде почав щороку опускати вино на дно моря і разом з друзями куштувати морський улов із зануреної попереднього року партії.

Копирайт изображения incamerastock / Alamy Stock Photo Image caption Власник крамниці вин в Сен-Мало Янник Хойде витримує вино в морі вже 15 років

Окрім того, що ідея витримувати вино в морі вразила всіх своєю романтичністю, вона має й наукове підґрунтя, яке Хойде та його колеги усвідомили інтуїтивно.

Біля узбережжя Бретані температура на дні океану опускається до 9-10 градусів, тобто такої самої як і у глибокому винному льоху. З іншого боку, вода захищає вино від руйнівних сонячних променів.

Крім того, найбільші в Європі припливи і відпливи, що відбуваються двічі на день, імітують класичну техніку ремюаж, яку застосовують у виробництві ігристих вин.

Через повільне погойдування вина у пляшці осад у ній не осідає на стінках і дні пляшки, що дозволяє вину зберігати візуальну прозорість.

Смакові нюанси, які надає вину витримка в морі, помітно відрізняються в залежності від сорту, купажу і партії вина. Це саме по собі робить процес надзвичайно захопливим.

За словами Хойде, вино, яке було лише злегка відфільтроване, зазнає найбільш чудових перетворень під водою. Коли приплив збовтує природний осад у пляшці, ароматичні нотки вина поглиблюються.

Згодом занурення вина в море перетворилося на видовище. Подія щороку збирає сотню гурманів та сомельє з усієї Франції, які купують квитки, щоби взяти в ній участь.

День починається власне з занурення. Туристи із цікавістю спостерігають, як Хойде та його команда завантажують риболовецьке судно майже 700-ми пляшками вина.

Копирайт изображения Yannick Heude Image caption Ідея витримувати вино на дні моря в гавані Сен-Мало спала на думку Хойде (в центрі) під час морської прогулянки з друзями

Дійство відбувається на тлі мальовничої Вежі Солідор XIV століття, зведеної первісно для спостереження за гирлом в річки Ранс.

Винні пляшки складають до палет від морепродуктів, що зв'язує місцеві винні і гастрономічні традиції ще тісніше.

Додаткові отвори у кожній коробці забезпечують вільне потрапляння води і водоростей до пляшок.

Коли судно виходить у гавань, палети за допомогою трала опускають у воду на глибину 15 метрів. Дайвери закріплюють ящики на дні, достатньо вільно, щоби вони могли рухатися разом із припливами.

Потім відбувається довгоочікуване піднімання тогорічної партії. Хойде та його колеги демонструють ящики глядачам. Вкриті молюсками і морською капустою пляшки промовисто оповідають історію про те, як вино провело цей рік під водою.

І нарешті - дегустація гастрономічних скарбів регіону. Ароматний хліб на заквасці, устриці з Канкаль і трипа (страва із телячого шлунку) із сусідньої Нормандії.

Копирайт изображения Yannick Heude Image caption Ритуал Занурення передбачає дегустацію не лише вина, але й інших гастрономічних скарбів регіону, зокрема хліба та устриць

Під радісні аплодисменти сомельє відкорковують пляшки і порівнюють витримане в морі вино з аналогічними сортами з льохів.

Занурення - це набагато більше, ніж дегустація вина, пояснює Хойде. Це свято нерозривного зв'язку Сен-мало з морем.

"Воно заколисувало нас у дитинстві, і зрештою воно є неодмінною частиною нашого життя", - каже він.

"Воно - в наших кулінарних традиціях, в дегустації вин, у креветках, у гребінцях, у рибі, яку ми ловимо, у весняних овочах і у молодій картоплі".

"Море - в усіх нас. Це справді так".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою можна на сайті BBC Travel.

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