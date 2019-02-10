Аморальний святий, який допомагає біднякам і злочинцям

Копирайт изображения Gavin Haines Image caption Сан Сімон, якого також іноді називають Максімоном, - народний святий і водночас майське божество із доволі сумнівною мораллю

Затятий пияка і курець, гватемальський святий СанСімон допомагає злидарям, вигнанцям і всім тим, кому розраховувати більше нема на кого. За що його так люблять у Центральній Америці?

Стоянка біля храму спалахує вогнем, але на шаманів можна покластися. Насправді, це вони запалили багаття для паломників, які беруть участь у церемонії звільнення від негативної енергії.

Цей цікавий ритуал також передбачає вживання рому та куріння сигар.

Я приїхав до храму Сан Сімона у невеликому містечку Сан-Андрес-Іцапа на Гватемальському високогір'ї.

Це місце паломництва багатьох майя, які приїжджають з Центральної Америки помолитися божеству з доволі сумнівними моральними принципами.

Під покровом релігійної побожності в храмі я виявляю досить зловісну атмосферу.

Серед парафіян, які прийшли сім'ями, і вірян похилого віку, можна побачити групки молодиків, яких радше очікуєш зустріти в поліційній ділянці, ніж у храмі.

"Тут багато секс-робітниць і наркоторговців", - шепоче мені мій гід Карен Аяла, хоча й пояснює, що більшість паломників - хороші, чесні люди.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Індіанці майя приїжджають до храму Сан Сімона в Гватемалі з усієї Центральної Америки

В руках деяких парафіян я також помічаю пляшки з пивом із крамнички на території храму, в якій жваво йде торгівля алкоголем і тютюном.

Алкоголь, як я дізнаюся, завжди був частиною релігійних церемоній майя, оскільки він допомагає вірянам "досягти схожого на транс стану" (також відомого як "сп'яніння").

"А сигари і сигарети, - пояснює Аяла, - з'єднують минуле і майбутнє".

Храм і сам по собі - захопливе місце, і я зупиняюся біля входу, щоби роздивитися навколо. Я бачу, як ворожки в банданах хапаються за недавно прибулих паломників, змагаючись за їхню увагу з торговцями церковними дармовисами та намистами.

На подвір'ї чимало бродячих собак, які викушують бліх або задирають лапу біля коліс припаркованих седанів і затемнених позашляховиків.

Повітря важке від диму. Я відчуваю запах ладану, тютюну та кипарисів - уїдливий коктейль, приправлений солодким запахом смаженого цукру, який використовують як основу для церемоніальних багать.

Копирайт изображения Gavin Haines Image caption Богослужіння в храмі Сан Сімона супроводжується вживанням пива чи рому, за допомогою яких віряни досягають релігійного трансу

Аяла і я ховаємось від запахів усередині блакитно-білого храму. Сотні вірян вишукалися у чергу перед вівтарем, на якому урочисто засідає сам Сан Сімон.

Одягнений у чорний костюм, чорну краватку і темно-брунатне сомбреро, з мужніми, підкрученими догори вусами, схожий чи то на ковбоя, чи на гангстера, святий різко дисонує зі статуєю Пречистої Діви Марії.

Віряни піднімаються сходами до вівтаря і розмовляють зі святим іспанською та різними мовами майя. Вони рясно поливають фігурку ромом і кладуть їй на коліна тютюн. Сан Сімон, вочевидь, не чужий людських слабкостей.

Цікаво, що над обличчям святого висить пластикова вуаль, яка, на думку Аяли, має зупинити надто затятих паломників, які можуть вставити в рот Сан Сімона запалені сигарети, що з огляду на кількість рому повсюди доволі небезпечно.

У пантеоні давніх майя було чимало божеств для кожної сфери людського життя: були боги народження і смерті, війни і миру, недуг і здоров'я.

Але відомо про це небагато. Коли іспанські конкістадори прибули на землі сучасної Гватемали, вони знищили письмові пам'ятки корінної релігії. Оскільки єдиною вірою, яку вони визнавали, було християнство.

Копирайт изображения Gavin Haines Image caption Обличчя святого прикрито вуаллю, щоби віряни не вставляли йому в рот запалені сигарети - це може бути небезпечно

"Католицизм нав'язували народу майя, але вони ніколи не відмовлялися від своєї релігії, - пояснює Аяла. - Вони об'єднали обидві релігії". Це пояснює, звідки в храмі є статуя Діви Марії.

Жоден з богів майя не пережив конкісту, а тому деякі вчені вважають, що деякі риси численних забутих божеств втілив Сан Сімон. Йому приписують безліч різноманітних властивостей, хоча для більшості паломників важливою є одна - Сан Сімон здійснює бажання.

Щоб уявити, що люди просять у святого, я крадькома читаю записки з подякою, прикріплені до стін храму. Більшість із них написані на пом'ятих аркушах паперу, але й на бронзових або мармурових табличках.

"Дякую тобі, брате Сан Сімон, за те, що мені не довелося бути у в'язниці надто довго", - йдеться на одній з них.

Це не єдина табличка, автор вдячний святому за дострокове звільнення, хоча у багатьох інших Сан Сімону дякують за матеріальні блага - автомобілі та будинки. Це помітно контрастує із записками, в яких йдеться про зцілення хворих родичів.

Я поговорив з одним із вірян, який назвався Байроном. Він приїхав до храму з 12 родичами, серед яких були й двоє маленьких дітей.

Копирайт изображения Gavin Haines Image caption Крамниця з алкоголем і сигаретами розташована прямо на території храму

"Ми приїхали подякувати Сан Сімону за те, що він допоміг нам знайти роботу, - каже Байрон. Замість сигарет і алкоголю він підносить святому квіти. - Ми їхали дві години сюди. І приїжджаємо щороку".

Гватемальське нагір'я є духовним домом Сан-Сімона. У більшості сіл, де йому поклоняються, його статую передають з будинку до будинку. Як розповідає Аяла, храм у Сан-Андрес-Іцапа є єдиною постійною оселею святого.

У Святого Сімона репутація розбишаки. Одного разу, за легендою, кілька рибалок попросили його постежити за їхніми дружинами, щоби вони не зраджували їм, поки вони були в морі.

Є дві версії того, що зробив Сан Сімон. Згідно з однією, він таки завадив перелюбству, але друга свідчить, що святий сам пустився в розпусту з жінками рибалок.

Такі міфи підтверджують суперечливий характер Сан-Сімона, і сьогодні святий перебуває у своєрідній сірій зоні між мораллю і гріхом. Саме це, напевно, й робить його таким популярним серед тих, у кого із законом складні стосунки.

Копирайт изображения Alamy Image caption Репутація Сан Сімона далеко не така безгрішна, як належить святому, проте він здійснює бажання

На межі моралі та гріха діють й священики, чи радше шамани, храму, які продають заклинання прямо на церковному дворі.

"Це може бути любовне заклинання або прокляття для ворога", - каже Аяла.

Біля входу до храму я знайомлюся з Джоном. Шамани платять йому за те, що він закопує в землю пляшки із заклинаннями і фотографіями тих, на кого мають подіяти чари. Джону 12 років.

"Я працюю тут у вихідні, - каже хлопчик, спираючись на лопату. - На зароблені гроші я купую речі, потрібні мені для школи".

Довго балакати з Джоном нам не доводиться, тому що на дворі храму починається якийсь ритуал чорної магії, під час якого у багаття, схоже, кидатимуть бляшанки із сардинами. Я побоююсь потрапити під бризки шиплячої консервної олії.

Копирайт изображения Gavin Haines Image caption Віряни просять в Сан Сімона різні речі, хтось благає про одужання хворих, а хтось про скорочення тюремного строку

"Коли бляшанки вибухають, це означає, що прокляття знято", - ледве встигає пояснити Аяла, і сардини починають злітати в повітря.

Гватемала потопає у злиднях, більшість її мешканців, як й їхні сусіди, приходять до Сан Сімона по допомогу.

Одна з них, 62-річна Чагіта, яка продає сувеніри на дворі храму.

"Я торгую тут вже понад 30 років, - каже невеличка жінка, яка зігнулася під важкістю свого товару. - Я перенесла інсульт, але щодня я протягом години йду до храму".

Чагіта молилася святому з лікарняного ліжка і впевнена, що він допоміг їй одужати і налагодити торгівлю.

"Я прошу в Сан Сімона, щоби він послав мені покупців, - пояснює вона, продаючи мені брелок з вусатим святим. - Все, що я продаю, є благословенням від Сан Сімона".

Копирайт изображения Alamy Stock Photo Image caption На подвір'ї храму проводять ритуали звільнення від поганої енергії

З цими словами Чагіта прямує до нової групки паломників на тлі полум'я, що знов охоплює подвір'я храму.

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