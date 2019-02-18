Магічна кнопка, яка долає хандру краще за хюґе

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Данців, які подарували світу хюґґе, вважають однією з найщасливіших націй, але й вони іноді засмучуються або сумують. І тоді, щоб не впасти у відчай, вони кажуть собі "пют". Що це таке і чому в Данії навіть продають спеціальні кнопки з цим словом?

Данці - одна з найщасливіших націй у світі і винахідники хюґе. Ідею затишку, почуття добробуту і задоволеності швидко підхопили в усьому світі.

Хюґе - це почитати улюблену книжку, згорнувшись клубочком під пледом (краще, якщо він зроблений з вовни овець, вигодуваних на соковитих луках Фарерських островів).

Хюґе - це вечір, проведений вдома з близькими людьми, сміх в оксамитовому світлі свічок і чашка гарячого шоколаду, глінтвейну або кави, залежно від пори року.

Але чи не виглядає ця картинка надто ідилічною і досконалою? Я - данка, люблю хюґе, але можу сказати напевно, що навіть у нас, данців, трапляються дні, коли від затишку немає пуття. Що ж ми робимо в такому випадку?

Тоді ми вимовляємо друге магічне слово - "пют" (голосний всередині вимовляється між "ю" і "и"), або навіть натискаємо спеціальну кнопку із цим словом.

Копирайт изображения Unspalsh Image caption Данців вважають найщасливішою нацією в світі

Як і хюґе, "пют" складно перекласти одним словом. Приблизно воно означає "нічого", "не хвилюйтеся" або "забудьте про це", але ці вислови не передають позитивні конотації слова.

"Пют" означає, що ви приймаєте те, чого не можете змінити, і що хоча ситуація може вас засмучувати чи дратувати, ви вирішуєте більше не витрачати на це свої душевні сили.

Ви рухаєтеся далі. "Пют" розряджає ситуацію, яка стала напруженою.

Це слово так подобається данцям, що у вересні 2018 року воно перемогло на конкурсі найулюбленіших данських слів, проведеному Данською асоціацією бібліотек під час щорічного "Тижня бібліотек".

Цікаво, що хюґе навіть не потрапило до короткого списку.

На думку Стіна Бордінга Андерсена, президента Данської асоціації бібліотек, перемога саме цього слова відбиває, яким напруженим є наше життя.

"Я думаю, що це - протест проти данської національної риси скаржитися і шукати недоліки, - пояснює він. - Перемога слова "пют" нагадує нам, що все може бути й набагато гірше".

Копирайт изображения Alamy Image caption Данці обожнюють хюґе, але коли затишок не допомагає вилікувати хандру, вони натискають кнопку "пют"

Популярність цього слова не дивує психолога, письменника і спікера Кріса Макдональда, який переїхав до Данії із США 20 років тому.

У захопливій статті для данської національної газети Berlingske "Чого Данія навчила мене про щастя" він зазначає: "Пют" - одне з моїх найулюбленіших слів, це найбільш позитивне сполучення звуків, які коли-небудь чув".

"Воно має велику владу в ситуації, коли потрібно відпустити речі, які ми не можемо змінити. У цьому слові лунає полегшення", - додає він.

Макдональд вперше почув це слово, коли почав вивчати данську. "Данська мова є дуже монотонною. Це як слухати музику з обмеженим діапазоном. Але раптом я почав помічати слово, яке вибивалося із загального ряду, ба більше, було приємним для вуха", - розповідає він.

Через численні тверді і горлові звуки данську навряд колись визнають романтичною мовою. Але "пют" лунає тонко і м'яко. Воно створює якесь особливе відчуття, атмосферу.

Як пояснює старший редактор "Словника данської мови" Йонас Єнсен, "звуки "i" та "ю" звучать легше і оптимістичніше, ніж більш округлені голосні, як-от "o" та "у". Слово "пют" приємно вимовляти".

Копирайт изображения Alamy Image caption Стін Бордінг Андерсен: "Пют" нагадує нам, що все могло бути й гірше"

Фонетичний ландшафт данської мови є таким неоднорідним, що Єнсен жартує: "данська - це не мова, а хвороба горла". На відміну від мови, рельєф самої Данії напрочуд рівний, це - справжній рай для велосипедистів.

Однак від нещасних випадків ніхто не застрахований. Я пригадую історію, яка сталася з однією британською парою понад 20 років тому. Вони подорожували Ютландією на велосипедах, і вже наприкінці відпустки, дружина впала з велосипеда і зламала ключицю.

Вони опинилися у лікарні в крихітному містечку десь за 20 км від Біллунда (міста першого "Леголенда"), де як раз чергував мій батько. Він відвіз їх на рентген в інше місто, а коли подзвонив моїй мамі, щоб повідомити їй, що затримається, вона запросила британських мандрівників на вечерю.

Таким чином британці відчули на собі усі принади безкоштовної данської медицини, повечеряли з місцевою родиною і познайомилися зі словом "пют" та його дивовижною здатністю розрадити в складній ситуації.

Я не пам'ятаю, що саме було на столі, але знаючи непорушний характер моє мами, впевнена, що вона приготувала кілька смачнючих страв з того, що було в холодильнику і поставила їх на білосніжній скатертині із серветками та посудом у тон.

Коли їжу було розкладено і вино розлито, а мій батько підняв келих для традиційного тосту, наш британський гість, незграбно махнувши рукою, перекинув келих на скатертину.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Минулого року данці визнали "пют" своїм найулюбленішим словом

Його дружина повернулася до нього із невдоволеним виразом обличчя, але не встигла нічого сказати, оскільки моя мама вигукнула: "PYYYYT med det! (Нічого страшного!) Скатертину можна випрати".

Решта вечора пройшла в абсолютному хюґе, а британці зазирнули до нас ще раз через кілька днів. Магічна сила слова "пют" одним махом розрядила потенційно похмуру атмосферу.

Концепція "пют" поширюється в суспільстві й іншими способами. Малюкам у дитячих садках та початковій школі її пояснюють наочно за допомогою чарівної кнопки. Зазвичай це просто пластикова кришка, на якій написано "ПЮТ".

Вона лежить зазвичай десь у центрі класу і допомагає учням пережити неприємну ситуацію, коли вони засмутилися, що програли в грі або не прийшли першими в змаганнях.

З раннього дитинства діти вчаться приймати поразку, тому що вона є невіддільною частиною життя.

Шарлотта Сьоренсен, директорка школи Søndervangskolen у місті Хаммель в Ютландії, каже, що кнопка "пют" - це геніальний винахід.

"Звісно, це працює не з усіма дітьми, але багатьом вона дуже допомагає. Фізичне натискання кнопки, здається, допомагає їм впоратися з емоціями і рухатися далі", - каже вона.

У Данії можна купити таку червоно-білу кнопку й собі. Вона схожа на кнопки, які натискають учасники телевізійних шоу, коли мають відповідь на запитання.

Натиснувши на кнопку, ви почуєте "пют", що неодмінно нагадає вам заспокоїтись і відпустити ситуацію.

Копирайт изображения Karen Rosinger Image caption Таку кнопку можна придбати в Данії у магазині, натиснувши на неї, ви почуєте "пют", що означає, "все буде добре"

Мені подарували ексклюзивну версію кнопки "пют" на Різдво, яка вимовляла "Зробіть глибокий вдих. Усе буде добре".

"Пют" здається особливо доречним у країні із вкрай мінливою погодою. За багато років я навчилася змінювати плани в останню хвилину, не псуючи собі настою.

Пікніки та барбекю переносилися у приміщення, вилазки на пляж - у критий басейн. І щоразу лунає "пют", робиться глибокий вдих - і виймається план Б.

І часто-густо такий другий план зрештою опиняється набагато більше хюґе, ніж те, що замислювалося спочатку.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Travel.

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