Загадковий трикутник на Мангеттені: хто і навіщо його зробив

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Хоча Нью-Йорк насамперед асоціюють із височезними хмарочосами, справжній символ його бунтівного духу лежить на землі - неподалік від тютюнової крамниці у кварталі Гринвіч-Віллидж на заході Мангеттена.

"Це, очевидно, не Статуя Свободи, але нью-йоркці обожнюють це місце і пов'язану з ним міську легенду, - зазначає Ендрю Берман, президент Гринвіч-Віллиджського товариства збереження історичних пам'яток.

Гринвіч-Віллидж - єдиний квартал Нижнього Мангеттена, планування якого не схоже на геометричну правильність вулиць всього району.

Нью-йоркці обожнюють цю міську легенду

Одразу три дороги ніби випадково стикаються на перехресті позаду Сьомої авеню.

На перший погляд, це цілком непримітне перехрестя. Жовті кеби проносяться повз кафе Starbucks навпроти тютюнової крамниці, за якою височіє вежа Всесвітнього торгового центру.

У місті, яке постійно змушує вас дивитися вгору, не одразу помічаєш маленьку трикутну мозаїку на тротуарі.

На трикутнику, складеному з чорних і білих кахлів, написано: "Земельна власність Гессів, яка ніколи не слугуватиме державним потребам".

Це загадкове послання нагадує про "історію боротьби за власну ідентичність, що відбувалася на цій землі", - пояснює Берман.

Копирайт изображения Olivier Guiberteau Image caption Трикутник Хесс, символ зухвалої вдачі нью-йоркців, можна побачити на тротуарі біля тютюнової крамниці в кварталі Гринвіч-Віллидж

Квартал Гринвіч-Віллидж завжди відрізнявся від решти міста: "він був більш прогресивним, сучасним і динамічним", каже Берман.

Наприкінці XIX століття він став осередком мистецтва і одним з найбільш строкатих культурних центрів Нью-Йорка. Якби ви опинилися тут у 1910 році, ви би побачили геть інший міський краєвид.

Сьома авеню, яка сьогодні проходить уздовж всього Мангеттена, завершувалася за півтора кілометра на півночі від Гринвіч-Віллидж, і тому квартал був набагато спокійнішим і затишним.

Там, де тепер бруківка помічена таємним трикутником, стояв житловий будинок, зведений уродженцем Філадельфії Девідом Гессом, який помер трьома роками раніше в 1907-му.

На мапах кінця XIX століття будівля має ім'я Vorhes і номер 55.

На початку XX століття в Нью-Йорку відбуваються драматичні зміни. Нещодавно відкрита станція Пенн і залізничний тунель під Гудзоном приносять величезну кількість пасажирів у саме серце Мангеттена.

Міська влада вирішує подовжити Сьому авеню та лінію метро, що пролягала під нею, на південь, аби покращити сполучення між Нижнім і Середнім Мангеттеном, двома головними комерційними центрами міста.

Газета New York Times у жовтні 1913 року повідомляє, що для будівництва магістралі будуть знесені 253 будівлі. Однією з них був й будинок Vorhes.

Влада Нью-Йорка випустила наказ згідно з П'ятою поправкою до Конституції США.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На початку XX століття влада Нью-Йорка вирішила провести Сьому авеню крізь Гринвіч-Віллидж

Вона стверджувала, що "уряд має право розпоряджатися приватною власністю своїх громадян у державних цілях", як-от будівництво доріг або шкіл, пояснює Джонатан Гоутон, адвокат з питань відчуження власності однієї з найстаріших юридичних фірм міста.

Розгнівана бюрократичним свавіллям родина Гессів зайняла рішучу позицію і відмовилася продавати будинок.

Наступні кілька років Гесси відважно боролися проти наказу, але "зупинити закон про державне відчуження власності в Нью-Йорку надзвичайно складно", - пояснює Гоутон. До 1913 року Гесси вичерпали всі правові шляхи.

Багатоквартирний будинок номер 55 незабаром знесли, і прямо на його місці пролягла Сьома авеню.

На цьому історія мала б скінчитися.

Втім, якщо уважно придивитися до мапи Нью-Йорка 1916 року, можна розгледіти крихітну трикутну пляму, яка лишилася від будівлі номер 55.

"Таких плям там було насправді багато, але трикутник Гесса був найменшою з них", - розповідає Ендрю Берман.

"Будинок знесли, але через помилку геодезистів крихітна частина ділянки 55 збереглася і залишилася у власності Гессів", - додає фахівець.

Коли влада усвідомила, що сталося, вона попросила родину віддати маленький шматок землі, оскільки він все одно не мав жодної комерційної цінності. Але Гесси знову відмовилися.

Копирайт изображения Olivier Guiberteau Image caption Родина Гессів відмовилася подарувати місту крихітний шматочок землі, що залишився від їхньої ділянки, і висунула вимогу, щоби його ніколи не використовували в державних цілях

Справу передали до суду, але цього разу Гесси виграли процес, в результаті якого право власності на крихітний трикутник землі залишилося за ними.

Утім, є й інша версія історії.

У статті Philadelphia Evening Ledger від 29 липня 1922 року повідомляється, що влада Нью-Йорка закликала компанію Hess Estate сплатити податкову заборгованість за ділянку, яка лишилася в їхній власності.

Але Френк Гесс, син Девіда Гесса, зазначив, що не мав жодної гадки, що у його родини залишилася земля.

Мозаїку на тротуарі зробили 26 липня 1922 року. Як зазначалося в газеті New York Times наступного дня, річний податок за трикутник "оцінили у 100 доларів".

Відвідавши ділянку, Френк уклав угоду про її оренду з крамницею сигар, за єдиної умови, що трикутник землі буде позначено як приватну власність.

Наприкінці 1940-их крамниця Village Cigars викупила трикутник за одну тисячу доларів, що з огляду на інфляцію сьогодні дорівнювало би приблизно 17 500 доларів.

Ділянка землі сьогодні виглядає так само, як і майже століття тому.

Тепер подробиці улюбленої міської легенди почали потроху розмиватися. Хтось, приміром, стверджує, що Девід Гесс власноруч боровся з урядом Нью-Йорка.

Втім, це вже не має великого значення, трикутник Гесса давно став символом непокори нью-йоркців.

Символом, як висловився Берман, того, "як простий хлоп'яга чинив опір владі й у певному сенсі переміг".

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