Нація "іньйо": чому бразильці майже до кожного слова додають зменшувальний суфікс

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Бразилія, яка відома світу величезною статуєю, найбільшою річкою і найпопулярнішим карнавалом, насправді є країною крихітних речей. Жодне слово португальської мови тут не уникає зменшено-пестливого суфікса, який перетворює все навколо на "будиночки", "вулички", "стадіончики" і "пивко".

Першого ж дня у Ріо-де-Жанейро мене охоплює хмара зменшено-пестливих слівець.

Мене проводять "вуличкою" segredinho і показують місцевий "барчик" barzinho, де я зустрічаю свого нового бразильського "дружка" amiguinho.

Він наливає мені пива і одразу дає пораду: "Якщо хочеш познайомитися з дівчиною, запроси її не на пиво, а на "пивко". Будь певен, їй сподобається, якщо ти так скажеш".

Так я засвоюю перші правила бразильського мистецтва світської бесіди. Якщо британці, щоби розтопити лід, говорять про погоду, бразильці вживають демінутиви, зменшено-пестливу форму слова.

Суфікс -inho / -zinho (який надає слову значення "маленький") додають до імен, прикметників і прислівників. Іноді здається, що з газованого напою зриває кришечку, і мова бразильця просто починає фонтанувати зменшувальними слівцями.

Копирайт изображения Alexandre Rotenberg / Alamy Stock Photo Image caption Пестливі слівця є такою ж невіддільною рисою бразильської ментальності, як і звуки самби

Метеоролог Каріне Малаголіні із Сан-Паулу каже, що бразильці постійно сюсюкають, ніби вони ніяк не можуть подорослішати.

"Ми використовуємо ці зменшено-пестливі слова, часто навіть не помічаючи цього. Думаю, ця звичка у нас з дитинства, тому що так з нами розмовляли батьки - "Хочеш бананчик, крихітко?"

Це така ж невіддільна риса бразильської ментальності, як, приміром, самба. Якщо в інших мовах демінутиви звучать трохи інфантильно, в Бразилії всі, від політиків до лікарів, вимовляють їх без тіні іронії.

Бразилія, відома світу величезними речами: Амазонкою, Статуєю Христа Спасителя і карнавалом, кумедним чином є країною крихітних речей.

Від зменшено-пестливої форми не застраховане жодне слово.

Стадіон "Маракана" в Ріо-де-Жанейро, на якому під час Чемпіонату світу 1950 року Бразилія у фіналі програла Уругваю 2:1 на очах у двохсот тисяч уболівальників з усієї Південної Америки, є гігантським навіть за сучасними мірками.

Але вгадайте, як бразильці назвали побудований поруч трохи пізніше закритий майданчик для баскетболу та волейболу? Це легко - "Мараканіньйо".

Втім, не все так просто - зменшувальні суфікси можуть приховувати різноманітні відтінки значення. У цій мовній самбі головне - це, звісно, контекст.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Бразильці постійно використовують зменшено-пестливі слова, ніби вони ніяк не можуть подорослішати

Як пояснив мені мій новий бразильський друг, слово cervejinha "пивко" замість cerveja "пиво" означає невинне і дружнє запрошення, без наміру напитися з усім, що зазвичай з цього випливає.

"Геніально, - подумав я. - Лише один суфікс може пояснити все це?!"

Як зазначає лінгвіст д-р Маркос Баньо з Бразильського університету, "зменшено-пестлива форма вказує не лише на невеличкий розмір чогось, але й передає відчуття доброти та прихильності - дуже притаманні бразильському духу".

Копирайт изображения Alamy Image caption Стадіон "Маракана" в Ріо славиться своїм величезним розміром, не дивно, що його меншу версію поруч назвали "Мараканіньйо"

"Бразильці дуже тепла, велелюбна нація, - пояснює юристка Сюзана Ваз. - Вони люблять торкатися одне одного. Вони живі. Зменшувальна форма в словах передає щирість їхньої душі".

Парадоксальним чином зменшено-пестлива форма іноді змінює значення слова на протилежне.

Коли моя бразильська подруга просить мене почекати "хвилиночку", це означає, що чекати мені доведеться немало.

Коли я вперше зауважив це, вона з ніжною посмішкою відповіла, що так час минає швидше. Ніби ця зменшувальна форма здатна зігнути самий просторово-часовий континуум.

Колись мене запросили на вечірку до "будиночка", який виявився величезним чотириповерховим маєтком із басейном.

"Оце так "будиночок", - сказав я власнику. "Ага, - засміявся він, - "казіньйо" означає не розмір, а теплу атмосферу в ньому, затишок і привітність хазяїв".

І дійсно, вечір сміху і танців з купою незнайомих людей минув так, ніби я провів його з близькими друзями.

Копирайт изображения Jo Holz / Alamy Stock Photo Image caption Бразильці - дуже щира, велелюбна нація, що відбивається й в їхньому мовленні

Професор португальської мови Жан Фонсека зазначає, що деякі зменшувальні слова повністю змінили своє значення.

Приміром, сamisa португальською "сорочка", а от camisinha має геть інше значення. Так бразильці називають презерватив.

"Це зробили з метою популяризувати безпечний секс, - додає Фонсека. - Preservativo лунало надто науково, і тоді його почали називати camisa-de-vênus "сорочка Венери", ну а потім скоротили до "camisinha".

Утім, здається, ніде бразильці так не вправляються у зменшувальних формах, як у прізвиськах та іменах.

Дізнався я про це, коли подорожував прибережним містечком Ріо-дас-Острас, де таких як я "білих гринго" (англомовних туристів) зазвичай не побачиш.

Місцева дівчина, яка розговорилась зі мною в тіні дерев біля пляжу, поїдаючи хрусткий пиріжок, заявила, що завжди мріяла познайомитися зі справжнім "Касперіньйо".

"З ким?" - перепитав я, не зрозумівши чергове зменшене слівце. Вона дістала телефон і показала мені в Google зображеннях привида Каспера. Я розсміявся.

Коли тебе називають білим привидом, мабуть, не дуже приємно, але Касперіньйо лунає абсолютно не образливо.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Він bonito "гарний" чи bonitinho "нічого, але не в моєму смаку"?

Демінутиви можуть набувати й негативного значення. Як пояснив доктор Баньо, "це також спосіб показати зневагу. Викладача, який не подобається студентам, можуть прозвати "професоріньйо".

Зменшувальна форма також допомагає делікатно висловити щось не дуже приємне. Так демінутив bonitinho, утворений від bonito "гарний", не означає компліменту, як я припускав спочатку.

Це ввічлива форма, щось на кшталт, "він приємний, але не в моєму смаку". Ой!

Один із найвідоміших сучасних письменників Бразилії Луїс Фернанду Веріссіму так описав цю пристрасть до зменшувальних суфіксів.

"Демінутиви - це водночас лагідний і захисний спосіб використання мови. Лагідний, тому що ми зазвичай зменшуємо слова, коли хочемо позначити приємні і бажані речі. Тоді демінутив не змінює значення.

А захисний, тому що ми також додаємо зменшувальний суфікс, коли хочемо зробити небезпечні поняття менш загрозливими".

Копирайт изображения Fred Pinheiro / Alamy Image caption Зменшено-пестливі слова не можна сприймати буквально

Під час своєї подорожі до Бразилії я також дізнався, що зменшено-пестливі слова не можна сприймати буквально.

Але якщо ви навчитесь жонглювати значеннями, відчуваючи контекст, ви заговорите, як справжній бразилець.

А якщо приїхавши до Бразилії вперше, ви побажаєте навчитися цього мистецтва, попросить бразильців викласти вам урок за келихом "пивка".

Жоден з них не відмовиться від такої пропозиції.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Travel.

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