5 найпривабливіших країн із цифровою економікою

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Глобальна мережа експатів InterNations нещодавно оприлюднила рейтинг країн з найрозвинутішою цифровою економікою.

Рівень онлайн-культури впливає на економіку і розвиток країн в усьому світі. Цифрове життя стало невіддільним від повсякденного. Високошвидкісний інтернет, доступність мобільного зв'язку і безготівковий рух коштів стимулюють глобальну економіку.

Нещодавно глобальна спільнота експатів InterNations оприлюднила рейтинг "підключеності" країн. BBC Travel поспілкувалася з мешканцями п'яти країн-лідерів.

За глобальним індексом мережевої взаємодії (Global Connectivity Index) Україна посідає 50-те місце серед 79 країн світу.

Копирайт изображения Unsplash Image caption З 1991 року Естонія інвестувала значні кошти у розвиток цифрової інфраструктури країни

Естонія

Естонія посіла перше місце в опитуванні InterNations завдяки необмеженому доступу до інтернету та першому в світі цифровому уряду.

З моменту незалежності від Радянського Союзу країна почала активно інвестувати у розвиток цифрової інфраструктури.

Державна програма електронного уряду e-Estonia перевела в онлайн-формат голосування, програми охорони здоров'я, банкінг і навіть міграційну політику.

Отримати віртуальну резиденцію (посвідку на постійне проживання) можуть в Естонії й іноземці, це дає їм право на пільги, як-от посвідчення особи, банківські послуги і можливість відкрити підприємство.

Копирайт изображения E-presidency Image caption Іноземці в Естонії можуть отримати електронну посвідку на проживання, лише заповнивши онлайн-форми

"Доступ до інтернету в Естонії вважають невіддільним правом людини. Інтернет є й на віддалених естонських островах, як-от Сааремаа", - розповідає підприємиця з Австрії Александра Німа, яка наразі мешкає в Таллінні.

"Тут все можна зробити онлайн, навіть зареєструвати бізнес, і це дуже швидко", - додає вона.

Повністю цифрова інфраструктура має й певні недоліки. Естонія була першою країною, яка зазнала серйозної кібератаки 2007 року.

"Хакери заблокувала сайти і паралізували всю онлайн-інфраструктуру в країні. Банківські картки та мережі мобільного зв'язку завмерли", - розповідає Дейв Філліпс, який тоді працював послом США в Естонії.

Внаслідок нападу НАТО створив інструкцію з протидії міжнародним кіберзлочинам. А сама Естонія запропонувала створення Центру співробітництва НАТО з питань кіберзахисту для запобігання та допомоги країнам в разі майбутніх атак.

Фінляндія

Фінляндія посідає друге місце за показником "цифрове життя" і перше в безготівкових розрахунках.

Інтернет відіграє тут таку важливу роль, що 2010 року уряд законодавчо затвердив право кожного громадянина на високошвидкісний зв'язок. Фінляндія стала першої країною світу, яка це зробила.

"Високошвидкісний доступ до інтернету в поєднанні зі свободою слова робить нашу екосистему стійкою і безпечною", - зазначив місцевий мешканець Хейккі Вяаннен, засновник платформи зворотного зв'язку з клієнтами HappyOrNot.

"Доступ до інформації дає кожному рівні можливості для навчання і впливу на майбутнє країни", - додав він.

Копирайт изображения Folio Images / Alamy Stock Photo Image caption 2010 року уряд Фінляндії законодавчо затвердив право кожного громадянина на високошвидкісний зв'язок

Розвиток цифрової інфраструктури йде пліч-о-пліч з політикою в освіті та створенням спільноти.

Уряд вкладає чимало грошей в створення фізичних громадських місць, де люди можуть підключатися до інтернету, але водночас спілкуватися, як-от коворкінги, сучасні бібліотеки, навчальні центри.

Ізраїль

Країна є одним зі світових центрів інноваційних технологій, за що отримала назву "Нація стартапів".

"Тут навіть люди похилого віку мають смартфони та акаунти в Facebook та відправляють одне одному текстові та відеоповідомлення у WhatsApp або інших месенджерах", - розповідає посол спільноти InterNations Марія Пінеліс, яка мешкає в Ізраїлі.

Копирайт изображения Nir Alon / Alamy Stock Photo Image caption Ізраїль, який отримав неформальну назву "Нація стартапів", має розвинутий центр інноваційних технологій Nir Alon / Alamy

За словами Рафаеля Хоупа, генерального директора та співзасновника цифрової медіа-компанії Amen V'Amen, який живе неподалік Тель-Авіва, у громадських місцях інтернет працює відмінно і він безкоштовний.

Тель-Авів, "місто, яке ніколи не спить", має репутацію всесвітнього центру стартапів.

Він приваблює тисячі молодих ізраїльтян та мешканців інших країн, які попри високу вартість оренди приїжджають сюди, щоби стати частиною цієї спільноти.

Канада

Канада отримала високі оцінки практично в усіх категоріях рейтингу, а саме, доступність державних послуг онлайн, безготівкові розрахунки, цифрове життя.

Проте зв'язок тут дещо дорожчий, ніж в інших країнах, а інтернет-покриття у віддалених районах не завжди ідеальне.

Копирайт изображения PIOTR BABIS / Alamy Stock Photo Image caption За параметром цифрової зручності Канада посіла сьоме місце в рейтингу InterNations

Але загалом наявність необмеженого доступу до онлайн-сервісів приваблює іноземних інвесторів.

"Можливість заснувати компанію та керувати нею онлайн, робити будь-які банківські операції, вести бухгалтерію, оплачувати рахунки та оновлювати документи з дому, кафе чи навіть намету суттєво підвищує рентабельність підприємства та заощаджує час", - каже Томас Янковський, засновник платформи для торгівлі криптовалютами .

Південна Корея

Лідер за доступністю високошвидкісного інтернету, Південна Корея сприяє швидкому стилю життя своїх мешканців.

"Повсякденне життя в Південній Кореї блискавичне. Ви можете замовити їжу онлайн і отримати її дійсно за лічені хвилини", - каже мешканець Сеула Чхой Єн Ин.

Південна Корея має найшвидший інтернет в світі, а це означає, що комп'ютерні ігри та стримінгові сервіси доступні у будь-якому місці країни.

"Це дивовижно, навіть у потягу ми можемо дивитися YouTube чи переглядати хештеги в Instagram", - каже Чхой.

"Нам весь світ заздрить, - каже Лі Наму. - Відеостримінг без переривань, миттєве завантаження відеоігор, надшвидкісні відеочати, - це все тут звичайна річ".

До того ж уряд країни майже не обмежує доступ до інтернет-ресурсів, на відміну від сусідніх Китаю або Північної Кореї.

Копирайт изображения ITAR-TASS News Agency / Alamy Stock Photo Image caption "Швидкість інтернету в Південній Кореї викликає заздрість усього світу"

"Цифрова рівність сприяла розвитку демократії в Південній Кореї, - вважає Чхой. - Громадяни почали більше цікавитися соціальними проблемами і боротися з неправильними рішеннями політиків".

Соціальні мережі безсумнівно допомогли в протестах 2016-2017 років, які призвели до відставки президента Пак Кин Хе через зловживання владою і корупцію.

Утім, якість деяких послуг та додатків ще треба покращити.

На початку цього року в деяких південнокорейських додатках для Android стався витік паролів та фінансових даних.

За рейтингом юридичного онлайн-сервісу Bloomberg Law, Південна Корея має найбільший ризик витоку даних серед інших країн світу.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Travel.

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