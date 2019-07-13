Як виник легендарний хот-дог

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Сексапільний символ американської культури та неодмінний атрибут бейсбольного матчу чи барбекю, хот-дог веде свою історію від доволі неочікуваного місця - пляжу.

Чи існує більш популярний символ американської культури, ніж скромний хот-дог? Його продають на стадіонах, готують на кожному барбекю і купують у придорожніх кафе від Кароліни до Каліфорнії.

Цей справжній культурний архетип виник у 1860-ті роки, коли Сполучені Штати почали оговтуватися після громадянської війни і створювати свою нову ідентичність.

Булочка з сосискою, яка підкорила весь світ, виникла на узбережжі нью-йоркського острова (тепер півострова) Коні-Айленд.

З розжареного літньою спекою міста я тікаю до просторих пляжів Брукліну, які обдуває легкий морський бриз.

У легендарному бруклінському парку розваг, поруч зі славетними американськими гірками, я виявляю невеличкий скромний напис "Оригінальний хот-дог Фельтмана з Коні-Айленда - 1867".

Як розповідає мешканець Брукліну історик Майкл Куінн, перші хот-доги на пляжах Коні-Айленда почав продавати німецький іммігрант на ім'я Карл Фельтман.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хот-дог виник саме тут, на легендарному променаді вздовж пляжів Коні-Айленду в Нью-Йорку

Фельтман переїхав до США 1856 року і привіз із собою пристрасть до сосисок, притаманну його співвітчизникам.

Фельтман, пекар за освітою, спочатку відкрив у Брукліні пекарню. Він розвозив навколишніми підприємствами пироги, які швидко принесли йому популярність, і продавав молюсків з ятки на пляжі.

Коли наприкінці 1860-х років бруклінська залізниця почала привозити до Коні-Айленду натовпи відпочивальників, клієнтів у Фельтмана побільшало. Багато хто запитував у підприємця, чи не має він гарячої їжі, крім молюсків.

Так 1867 року Фельтман покликав майстра, який колись виробив для нього візок, і попросив модернізувати його. Майстер додав до візка жаровню для смаження сосисок і металеву коробку для підігріву булочок.

Того літа, коли нація оговтувалася від Громадянської війни, Фельтман, штовхаючи свій саморобний візок піщаними доріжками Коні-Айленда, продав майже 4 тисячі гарячих сосисок, які він клав у свої фірмові довгі булочки, за п'ять центів кожну.

Саме завдяки булочці улюблену німцями сосиску стало можливо їсти на пляжі.

Копирайт изображения Erica Schroeder / Alamy Stock Photo Image caption 1916 року один із колишніх співробітників Фельтмана Натан Хандверкер відкрив власну крамницю хот-догів за кілька кварталів від свого колишнього роботодавця

Хоча назва "хот-дог" з'явилася кількома роками пізніше, вигадана німецьким іммігрантом страва мала шалений успіх.

До речі, походження слова hot dog "гарячий собака" має кілька версій. За однією з них, німці називали довгі франкфуртські сосиски "таксами". - Прим. ред.

1871 року Фельтман орендував невелику ділянку на Західній 10-й вулиці і відкрив ресторан під назвою "Океанський павільйон Фельтмана".

Справи йшли так добре, що на кінець століття скромний візок з пирогами Фельтмана розрісся до цілої імперії розваг, яка охопила весь квартал.

Дев'ять ресторанів, гірки, каруселі, бальні зали, кінотеатр, готель, пивна, сауна, павільйон і альпійське село, в якому колись зупинявся американський президент Вільям Ховард Тафт.

Фельтману навіть вдалося переконати президента бруклінської залізниці Ендрю Калвера змінити розклад потягів, щоби його клієнти могли залишатися у готелі на вечерю.

На піку сезону Фельтман продавав до 40 тисяч хот-догів щодня, а також вечері з морепродуктів у своєму комплексі Ocean Pavilion.

Німець помер 1910 року вельми заможною людиною. Компанією продовжили керувати його сини Карл і Альфред.

В харчовій мережі Фельтмана працювала тисяча людей, а його ресторан вважали найбільшим у світі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коли 1954 року імперія Фельтмана розорилася, Натан був єдиним продавцем хот-догів на всьому узбережжі Коні-Айленда

1916 року один зі співробітників Фельтмана Натан Хандверкер відкрив власну крамницю хот-догів за кілька кварталів від свого колишнього роботодавця.

Після кризи Великої депресії, а потім Другої Світової війни Фельтмани продали свій бізнес, а нові власники швидко розорилися. Натан на певний час став єдиним продавцем хот-догів на всьому узбережжі Коні-Айленда.

"Мій дід розповідав, що хот-доги Фельтмана подобалися йому набагато більше, ніж у Натана", - зазначає Майкл Куінн, який вирішив відновити легендарний смак першого бруклінського хот-дога.

Дід Куінна передав йому рецепт оригінальних спецій, які Фельтман додавав у свої хот-доги. Він дізнався його від свого близького друга, який працював у Фельтмана.

У 2015 році Куїнн викупив назву Фельтмана і відкрив невеликий фургончик з віконцем в районі Іст-Віллідж.

Його хот-доги були такими смачними, що за кілька років посіли перше місце серед "10 найкращих хот-догів США".

Сьогодні хот-доги Фельтмана продають у 1500 супермаркетах від Нью-Йорка до Каліфорнії. Кілька тижнів тому компанія потрапила до Книги рекордів Гіннеса, приготувавши найбільший у світі хот-дог завдовжки півтора метра і вагою 34 кілограми.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На Коні-Айленд щороку проходить Міжнародний конкурс хот-догів, влаштований корпорацією Nathan's Famous Inc.

А як ідуть справи в мережі Натана? Ділова хватка Хандверкера і рецепт бабусі його дружини заклали основу для світової корпорації.

Його хот-доги продають у понад 55 тисячах супермаркетів, фірмових крамниць і ресторанів у 10 країнах.

З 1972 року щороку 4 липня на Коні-Айленд проходить Міжнародний конкурс хот-догів, влаштований корпорацією Nathan's Famous Inc. Щорічний прибуток компанії складає 40 млн доларів, значно перевершуючи скромні доходи Фельтмана.

Але чимало прихильників оригінального рецепта Фельтмана скажуть вам, що його хот-доги все одно найкращі.

Втім, ви можете перевірити це на власний смак.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою можна на сайті BBC Travel.

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