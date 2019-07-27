Дев'ять небанальних варіантів житла для відпочинку

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Набридла одноманітність? Хочете відпочинок "із родзинкою"? У вас є чудова нагода обрати екстраординарне житло - скажімо, млин у Греції чи перероблений під оселю човен у Франції.

Це житло для туристів не має нічого спільного зі звичним пляжним відпочинком. Воно - для людей, які люблять щось нове. Наприклад, можна оселитися в халабуді на дереві в Іспанії чи човні у Франції, переробленому під готель.

Вітряк у Греції

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На північно-східному узбережжі вулканічного острова Санторіні височіють три побілені вітряки. Порипують, обертаючись на вітрі, їхні дерев'яно-парусинові лопаті. Ціна цього помешкання - від 225 фунтів; у кожному вітряку може розміститися до п'яти людей; сезон триває з травня по жовтень.

Проєктуванням і будівництвом цих вілл займалися самі власники, Нікос і Фотіні. Кожен вітряк - триповерховий. З вікон спалень на горішніх поверхах відкривається казковий краєвид Егейського моря. Ліжка, сходи й ванні кімнати затишно вбудовані у заокруглені стіни, що створює додатковий комфорт.

Авжеж, таку кругленьку оселю навіть не хочеться залишати, особливо зважаючи на те, що біля кожної є окремий басейн і тераса. Але довкола безліч пляжів, зокрема й відомий Порі, з його незвичайним чорним піском.

Плавучий будинок в Амстердамі

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В Амстердамі не бракує нетипового житла. Воно тут на всі смаки: від хостелів для курців марихуани до B&B, якими керують колишні господині борделів. Але одне з ненудних кліше міста - це плавучий будинок. Сотні таких човнів стоять на якорі у внутрішніх каналах столиці Голландії.

Ціни на оренду помешкань в Амстердамі захмарні, і власники перетворюють човни на житло з можливістю готувати їжу або на B&B. Сайт Find an Amsterdam Houseboat налічує 40 човнів, оформлених у різних стилях, від сільського до космічного.

Одними з найпопулярнішим серед туристів є Prince Royal, з баром у старій рубці та вікнами, що виходять на будинок-музей Анни Франк (від 180 фунтів; на чотирьох осіб), а також готель-човен на тому самому каналі Принсенграхт, із сонячною терасою і овальною ванною (від 100 фунтів; на трьох осіб).

Халабуда на дереві в Іспанії

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Останніми роками хатинки на деревах переживають своєрідне відродження. Житло в кронах дерев з'являється по всій Європі. Компанія Cabanes als Arbres вирішила підняти рівень пропозиції - і створила ціле селище таких будиночків у верховітті.

Відшукати його можна в лісі Жиєрьєс поблизу міста Жирона (вартість проживання - від 80 фунтів). Кожна халабуда розміщується довкола стовбура Дугласової ялиці чи лісового бука і має власну терасу, де можна посидіти з напоями й помилуватися заходом сонця та навколишніми горами.

Щоб зберегти атмосферу лісу, електрику сюди не проводили. Гості зігріваються біля гасового обігрівача, читають при свічці, а сніданок витягують собі нагору в кошику на мотузці.

Спа-готель у Будапешті

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Ще з часів Римської імперії люди відвідували Будапешт, щоб оздоровитися в його цілющих термальних водах, адже під містом є 118 джерел.

І найкращий спосіб скористатися їхніми лікувальними властивостями - зупинитися в готелі "Геллерт" (Danubius Hotel Gellért), велетенській будівлі в стилі арт-нуво на березі річки Дунай. Проживання тут коштує від 85 фунтів.

Для гостей тут відкрито прямий доступ до купалень Геллерт, з термальними басейнами, викладеними мозаїкою, масажними кімнатами, саунами і лазнями. Купання в головній залі, під скляним дахом, часом порівнюють із плаванням у соборі. Єдиний мінус - номери в готелі простуваті на вигляд, але після всіх водолікувальних процедур ви будете занадто розслаблені, щоб цим перейматися.

Човен під солом'яним дахом у Бретані

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Якщо ідея зупинитися в плавучому будинку недостатньо гламурна, ви завжди можете поїхати у Францію і оселитися в рибальському човні. Під солом'яним дахом.

На суходолі - в садку готелю B&B, майже за дві милі від моря. Бо саме його ви знайдете в Керлуантеку, невеличкому селі на узбережжі Бретані. La Caloge - старе суденце, перероблене під житло з самообслуговуванням (проживання тут обійдеться вам від 85 фунтів і вище).

Посеред ліжка стирчить щогла, є й інший морський антураж. Кухню влаштували в рибальській каюті, подалі від спальні. А поїсти можна в кафешках неподалік - для цього власники дадуть вам напрокат велосипеди.

Скандинавська хижка в Уельсі

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Долина Тейфі в західному Уельсі - осередок ретро. Тут, у маленькому лісовому кемпінгу, ви знайдете будиночок у скандинавському стилі. Це - Caban Casita, двомісне розташування в якому обійдеться вам від 142 фунтів за дві ночі.

Всередині всі атрибути 1970-х: квітчасті подушки, крісло-глобус, соснова обшивка стін. Всі вони створюють атмосферу фільмів про Остіна Паверса. Є тут і кухня, яку доповнює віконце для страв у стилі 70-х.

Або ж ви можете відвідати The Nag's Head Inn, паб пивоварні, де готують страви місцевої кухні - форель з річки Тейфі та уельську ягнятину.

Погожої днини поснідайте на усамітненій терасі, а потім поїдьте в розташовану неподалік затоку Кардиган, де на багато кілометрів простягається чисте узбережжя з пляжами, що мають відзнаку "Blue Flag".

В'язниця в Лінкольнширі

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Понад 250 років у маленькому селі Фолкінгем у Лінкольнширі діяв виправний заклад - своєрідна тюрма, де перевиховували ледацюг і хуліганів. Але тепер від нього не залишилося нічого, крім вартівні ХІХ століття, яка нині належить компанії Landmark Trust.

Три ночі перебування тут коштуватимуть від 337 фунтів, з чотиримісним розташуванням. Зовнішній вигляд будівлі - загрозливо-масивний, щоб жахав правопорушників, яких привозили в тюрму.

Але всередині - неочікувано затишна вітальня з каміном; кухня, ідеальна для тривалих (а, може, навіть і гамірних) застіль; а на другому поверсі - дві спальні.

А якщо вирватись на волю, можна здійснити втечу до моря і взяти човен до затоки Вош, де поспостерігати за морськими котиками (це коштуватиме 18 фунтів).

Старий будинок "Тітоньки Біб" в Івшемі

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Готель Wood Norton пережив чимало перевтілень. Сам маєток має давню історію, яка почалася ще в Середньовіччі. Але сучасна садиба - це заміський будинок у вікторіанському стилі, перебудований герцогом Орлеанським, коли той претендував на трон Франції.

У 1939 році садибу зайняла компанія BBC, і тут створили оперативний штаб для роботи під час Другої світової війни. Після того будівля слугувала як навчальним центром BBC, так і знімальним майданчиком серіалу "Доктор Хто". Її остання іпостась - готель класу люкс, проживання в якому коштує від 85 фунтів.

Замовте номер в головному корпусі, де стіни обшиті дубовими панелями, є товсті м'які матраци й овальні ванни, що навіюють спогад про масивну велич споруди у давніші часи.

Хатинка на річці у Португалії

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У глибині природного парку Сан-Мамеде в регіоні Алентежу (Португалія) стоїть Моїнью-ду-Пегу-Ферейру - покинутий млин, який 2006 року відбудувала пара з Британії, Кеті та Річард.

Через цю невелику ділянку землі, всуціль порослу оливковими, корковими, горіховими деревами та смоковницями, дзюркоче струмок. Саме тут і розташований River Lodge. Це дерев'яна платформа, на якій - хатина, накрита брезентом.

Всередині є двоспальне ліжко. Ціна цього помешкання - від 35 фунтів, сезон з квітня по жовтень. Тут ви можете просто насолоджуватись життям.

Розпаліть багаття, купайтеся в річці, спостерігайте за бобрами та прісноводними черепахами і смакуйте сезонні фрукти, овочі й страви (а також напої - зокрема, домашнє пиво), які готують на території.

Статтю "Дев'ять небанальних варіантів житла для відпочинку" опубліковано у співпраці з журналом Lonely Planet Traveller.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою можна на сайті BBC Travel.

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