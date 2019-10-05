Насіння радості - надзвичайно корисний мексиканський делікатес

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Агуаутле - це яйця водяних мошок або, як їх називали давні ацтеки, "насіння радості". Для них то була їжа богів.

О п'ятій вечора в Мехіко все ще трималася пекельна спека. Коли я приїхала до сімейного ресторану в районі Істапалапа, на лобі виступили краплини поту, а в шлунку оселився хробачок голоду.

У меню, вологому й покрученому по краях, я побачила традиційний набір страв центральної Мексики: енчиладас у гострому томатному соусі; перці чилі поблано, фаршировані сиром і посипані гранатовими зернятами; смажене на вугіллі м'ясо, до якого подають свіжий гуакамоле й пересмажену квасолю.

І лише перегорнувши все до останньої сторінки, де мала бути моя улюблена agua fresca (вода з фруктами), я помітила дещо незвичне.

Три platillos ancestrales (страви предків), неначе вигнанці з основного меню, тулилися поміж напоїв: sopes del comal con chapulines (смажені коники-стрибунці на пухкій тортильї); conejo (кролик) та tortitas capeadas de ahuautle en salsa verde.

Перші дві страви були знайомі: закуски з цвіркунів та кролика, приготованого на повільному вогні, можна скуштувати у Мексиці скрізь, особливо в центральній та південній частинах. Але про останню страву я ніколи не чула, хоча на той час прожила в Мексиці вже пів року.

Копирайт изображения Jessica Vincent Image caption У ресторані сім'ї Айлуардо в Істапалапі (районі Мехіко) подають страву, схожу на оладки, тільки з комашиними яйцями

Заінтригована, я поцікавилась в офіціанта, що таке "агуаутле".

"Яйця комах, сеньйорито", - відповів він. І пояснив, що їх змішують з кляром, смажать і поливають зеленою сальсою. - Це надзвичайна страва, з давньою історією. Бажаєте замовити?"

Агуаутле - делікатес, який існував ще до появи іспанців у Мексиці. Необхідні для нього яйця відкладають мошки з родин Corixidae та Notonectidae (хоча місцеві їх часто називають просто "комарами").

У вільному перекладі зі стародавньої ацтекської мови нагуатль назва "агуаутле" означає "насіння радості".

Ацтеки були великими поціновувачами цих яєць завбільшки з зернятка кіноа і вважали їх їжею богів. Ацтекські правителі (зокрема славетний Монтесума) вірили, що ці яйця дають їм силу.

За переказами, вони щодня снідали агуаутле під час літнього сезону дощів, коли яєць удосталь і вони найсвіжіші.

Жителі Мехіко розповідають, що також агуаутле використовували під час церемоній принесення людей в жертву богу вогню Шиутекутлі.

Їх проводили в столиці ацтеків Теночтітлані (сучасний Мехіко). Такі церемонії відбувалися кожні 52 роки (століття в ацтеків).

Як свідчать іспанські хроніки XVI століття, спершу жертвам вирізали серце, а порожнину грудної клітки вистилали яйцями комах і пропонували як підношення Шиутекутлі. Яйця золотавого кольору вважали такими священними, що шостого правителя Теночтітлана (батька Монтесуми) назвали Ахаякатлем - на честь мошки, яка їх відкладає.

Копирайт изображения Jessica Vincent Image caption Агуаутле, або яйця водяної мошки, - це мексиканський делікатес, який давні ацтеки споживали як джерело сили

Проте у стародавніх цивілізаціях Мексики обожнювали й інших комах. За словами ентомологині Хулієти Рамос Елордуй Б, авторки книжки "Чи можна їсти комах?", мая називали коників "божественними квітами бога".

А уїчолі вірили, що оси переносять душі людей у потойбічний світ. Для жителів древнього міста Теотіуакан метелики-махаони були символом краси та молодості. Але іспанських конкістадорів бісила така прихильність підданих до комах (і не тільки вона), тому з їхньою появою ця любов ослабла.

Мабуть, на моєму обличчі промайнула тінь сумніву, бо офіціант швидко спитав: "Чи хотіли б ви подивитись, як їх готують?"

Не встигла я погодитись, як він поманив мене за собою на кухню. Я неохоче подалася за ним, повз море лаймово-зелених скатертин і кульбабно-жовтих стільців.

Практично всі вони були зайняті сім'ями мексиканців, які розкошували вечерею зі смаженого м'яса, овочевих супів та кукурудзяних тортилій. На тісній, погано освітленій кухні мене привітала шеф-кухарка і співвласниця ресторану Беатрис Айлуардо.

"Нині у нас не дуже часто замовляють агуаутле, - зізналася вона, показуючи мені пластиковий контейнер, повний висушених на сонці яєць ахаякатля. Кожне було не більшим за піщинку. - Воно коштує дорожче за інші наші страви, та й мало хто взагалі про нього знає".

Копирайт изображения Jessica Vincent Image caption Шеф-кухарка Беатрис Айлуардо готує оладки з агуаутле за рецептом, отриманим від свекрухи

Я дивилась, як вона змішує агуаутле з молоком, яйцями, панірувальними сухарями, тонко покришеною цибулею та коріандром. Вийшла рідка суміш, як для оладок. В олію, що шкварчала на сковорідці, опустилися порції діаметром з тенісні м'ячики.

"Цей рецепт мені дістався від свекрухи, - пояснила Айлуардо, блискавично перевертаючи оладки з комашиними яйцями. - Вона з великим пієтетом ставилась до інгредієнтів, що дійшли до нас від пращурів, таких як агуаутле, і багато про них знала. Вона готувала ці страви вдома і розказувала нам історії про те, що колись давно це була їжа правителів і богів".

Потім Айлуардо приготувала соус до оладок - із часнику, томатільйо та перцю чилі "серрано". А готуючи розповідала: "Коли ми успадкували родинний бізнес, то хотіли зберегти рецепт, якого нас навчила свекруха, і культуру харчування, успадковану від ацтеків. Але це було непросто".

Вирощуючи комах, фермери застосовують ті самі методики, що й ацтеки сотні років тому на озері Тескоко. (Потім більшу частину озера висушили і на його місці побудували місто Мехіко). Під поверхнею води розгортають плетені вручну очеретяні сіті й закріпляють їх палицями та мотузками.

Потім на три тижні залишають сіті плавати. За цей час мошки ахаякатля відкладають на щільне очеретяне плетиво тисячі яєць. Щоб дістати яйця з озера, фермери просто підіймають сіті з води й розкладають на сонці сушитися. Вся волога випаровується, і залишається купка яєць, що нагадує пісок.

Копирайт изображения Jessica Vincent Image caption Баночка агуаутле коштує 400 мексиканських песо, підтверджуючи назву "мексиканська чорна ікра"

Для вирощування агуаутле, як і їстівних комах (коників, мурах і хрущака борошняного), потрібно значно менше води, землі та енергії, ніж для розведення худоби.

Але коштують крихітні яйця набагато дорожче. За словами Айлуардо, стартова ціна баночки агуаутле - 400 мексиканських песо (близько 16 з половиною фунтів). Для порівняння - кілограм яловичини коштує тут приблизно 100 песо (4 фунти).

Через таку високу вартість місцеві ресторатори, як-от Айлуардо, прозвали агуаутле "мексиканською чорною ікрою".

Це надзвичайна страва, з давньою історією

Але, на відміну від знаменитої ікри осетрових риб, яких ловлять у Каспійському та Чорному морі, агуаутле так багато коштує не тому, що популярне.

Просто його дуже важко дістати. Через спад вирощування й продажу агуаутле стало надзвичайно великою рідкістю (особливо не в сезон дощів).

Часто його доводиться замовляти заздалегідь, за декілька тижнів. А нестача води в Мехіко загрожує зменшенням популяції мошок ахаякатлів. І з часом вони можуть зникнути взагалі.

"Двадцять років поспіль у нас було надійне джерело агуаутле. Його нам постачав дон Мануель Флорес, один з останніх продавців агуаутле у Мехіко, - розповіла Айлуардо, викладаючи мої оладки на тарілку. - Йому майже 80 років, він напівсліпий, але все одно, спираючись на ціпок, щовихідних обходив район Істапалапа і викрикував «Агуаутле!». Як і ми, він прагнув не допустити зникнення цієї стародавньої ікри".

Однак уже кілька тижнів дон Мануель не приходить до їхнього ресторану. "Він нездужає, - засмучено пояснила Айлуардо. - Не знаю, коли він повернеться, та й чи повернеться взагалі".

Діти та онуки дона Мануеля не захотіли продовжувати його справу. Тож його відсутність відчутно вдарила по ресторану Айлуардо.

Копирайт изображения Jessica Vincent Image caption Мексиканці вживають у їжу 531 з відомих науці 2 111 видів їстівних комах

"Можливо, вдасться знайти яйця на ринках Сан-Хуан чи Ла-Мерсед у сезон дощів, - вголос міркувала Айлуардо, - але закуповувати їх тепер буде важче й дорожче. А найсумніше те, що ми можемо більше ніколи не почути "Агуаутле!" на вулицях Істапалапи. Про цей інгредієнт уже й так усі забули. Воно може бути позбавлене майбутнього, і це дуже тривожить".

Агуаутле - не єдина "комашина" страва, якій загрожує зникнення. За словами Елордуй Б., мексиканська культура - одна з найбільших комахоїдних у світі (мексиканці вживають у їжу 531 з 2 111 відомих науці видів їстівних комах), але навіть попри це, країна втрачає апетит до поїдання жуків.

У своїй книжці Елордуй Б. попереджає, що це може загрожувати кулінарній культурі, яку сповідували тут сотні, а то й тисячі років. Також відмова від поїдання комах може спричиняти додаткове навантаження для тваринництва, в якому інтенсивно використовують воду й землю.

А враховуючи, що до 2050 року кількість населення планети може сягнути 9,7 мільярда людей, ці ресурси можуть рано чи пізно вичерпатись.

Айлуардо простягнула мені оладки з агуаутле - рум'яні, світло-коричневого кольору, під зеленим, як мох, соусом. Я обережно скуштувала. Спочатку відчула пікантну гостроту сальси та злегка піщану текстуру яєць, якими пронизане пористе тісто кляру.

Та раптом усе перебив різкий смак агуаутле: сильний і рибний, він нагадував крихітні сушені креветки, популярні в східноазійській кухні.

Звісно, смак своєрідний. Але вміст білка в агуаутле сягає 63,8% (у пісній яловичині після кулінарної обробки всього 26-27%).

А ресурсів для його вирощування потрібно значно менше - порівняно зі стейком, засмаженим на відкритому полум'ї, який замовили за сусіднім столиком. Тому мексиканська "чорна ікра" мені сподобалась.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Travel.

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