Мексиканський хліб, яким пригощають померлих

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Щороку на День мертвих мексиканці випікають солодкий хліб, щоби пригостити своїх родичів, які повертаються з потойбічного життя.

53-річний мексиканець Давід Рок Реєс Мартінес щороку наприкінці жовтня готує pan de muerto "хліб мертвих".

"Без хліба не було б Дня мертвих", - сміється чоловік, який випікає хліб з 12 років.

Святкування Дня мертвих розпочинається 31 жовтня, коли сім'ї готуються до повернення духів померлих дітей 1 листопада - День маленьких ангелів. Наступного дня, 2 листопада, у День мертвих, повертаються душі всіх інших родичів.

У ніч на 1 листопада люди відвідують кладовища, щоби прикрасити могили близьких людей, і підготувати їх до приходу духів.

Щороку, за кілька днів до урочистостей, дім Реєса наповнюють запахи кориці та анісу, гарячої печі і, врешті-решт, свіжоспечених булочок, які він продає сусідам.

Реєс випікає хліб вночі. Насолоджуючись тишею, він зважує інгредієнти на вагах, яким вже понад століття і якими колись користувався його батько, пекар. Саме він навчив Реєса виготовляти хліб.

Коли чоловік пече хліб, він завжди думає про свого батька, який помер, коли Реєсу було всього 11 років.

Копирайт изображения Roque Reyes Image caption Давід Рок Реєс Мартінес випікає хліб мертвих усе своє життя

Вночі трапляється чимало дивацтв, насамперед, о цій порі року, коли духи мертвих, як вірять мексиканці, повертаються в людський світ.

"Пам'ятаєш, як у нас буханка хліба раптом впала зі столу?" - Реєс звертається до своєї дружини. Вони були впевнені, що це зробив покійний батько. "Гей, припини це, старий", сказали ми йому", - зі сміхом розповідає дружина Реєса.

Розмовляти про смерть і духів у такому жартівливому тоні - звичайна справа для Мексики, де традиції святкування Дня мертвих залишаються дуже міцними.

Щороку в своїх будинках мексиканці встановлюють вівтар, обкладений квітами, свічками, водою, хлібом та світлинами своїх померлих родичів.

Кожен предмет має своє призначення. Аромат квітів веде духів до світу живих, свічки освітлюють шлях. Хліб та вода - щоби втамувати голод і спрагу, коли вони прибудуть.

Улюблені страви та напої померлих також кладуть на вівтар, щоб вони насолодилися ними після повернення.

Хліб мають з'їсти живі люди. В деяких сім'ях до трапези долучаються лише після уходу мертвих предків ввечері 2 листопада. Але Реєс та інші вважають, що хліб втрачає свій аромат після того, як його скуштували духи.

"Це містика, - каже він. - Духи начебто забирають із аромат, саму суть їжі".

Копирайт изображения Roque Reyes Image caption Коли Реєс готує хліб мертвих, він завжди думає про свого батька, який навчив його цього рецепта

Традиція пекти хліб мертвих не пов'язана з ритуалами вшанування мертвих у часи доколумбової Америки. Річ у тім, що багато інгредієнтів необхідних для випічки, насамперед, пшеничне борошно, до приходу іспанців у Мексиці не було.

Як зазначають автори книжки "Мексиканські свята: Історія, традиції, рецепти", коли іспанці прийшли на мексиканські землі, побожні католики з жахом виявили практику людських жертвоприношень.

Один звичай насамперед викликав огиду. Серце незайманої клали в глиняний посуд з амарантом і шаман, який очолював церемонії надкушував його, пропонуючи його богам.

Намагаючись усунути цю практику, замість людського органу іспанці пекли хліб, прикрашаючи його рожевою глазур'ю, що символізувала кров.

Коли згодом ацтеки погодилися на замінник, це стало ознакою їхнього повільного переходу до католицизму.

Копирайт изображения Lee Robinson / Alamy Stock Photo Image caption Багато мексиканців вірять, що щороку на День мертвих духи померлих родичів повертаються у світ людей

Сьогодні в різних регіонах Мексики до Дня мертвих випікають різноманітний хліб. Найпоширеніший вид - здобний цукристий білий хліб, з апельсиновою есенцією та додатковим шаром тіста у вигляді кісток.

В Оахаці випікають солодкі булочки на основі яєчного жовтка, pan de yema, які мають дуже насичений смак. Булочки продаються протягом усього року. Але на День мертвих в рецепт додають трохи анісу та кориці і прикрашають здобу крихітними мордочками, caritas.

Це обличчя померлих, а булочка - їхнє тіло, вважають тут.

Обличчя - білошкірі, це одразу впадає в очі. Як пояснюють історики, вони символізують католицьких святих, що додає святу ще один шар синкретизму.

Зрештою, мексиканський День мертвих перетинається з католицьким Днем усіх святих. Це насамперед помітно в таких областях, як Пуебла, приблизно за чотири години на північ від Оахаки, де вівтар прикрашають білою атласною тканиною та католицькими іконами.

"Оскільки це День мертвих, ми маємо вбити тісто", - знову жартує Реєс. Він енергійно замішує тягучу суміш, розтягуючи її та вдаряючи кулаками з неймовірною силою.

Поки ми чекаємо, коли тісто підведеться, Реєс розповідає нам легенди, які на День мертвих розказувала йому бабуся.

Копирайт изображения Nacho Calonge / Alamy Stock Photo Image caption Окрім створення вівтаря, мексиканці також прикрашають могили близьких людей в очікуванні повернення їх духів

Одна з них - повчальна історія була чоловіка, який не вірив, що духи повертаються в світ людей. Попри прохання дружини, чоловік вперто відмовлявся ставити вівтар своїм померлим батькам, залишаючи їм натомість два великих кактуси.

Він не вірив, що вони повернуться, і тому вважав, що можна залишити будь-що.

Пізніше тієї ночі чоловік опинився на вершині пагорба над містом і побачив групу людей, які йшли один за одним. Підійшовши ближче, він побачив, що вони несуть квіти, моле (шоколадний соус) та хліб.

Раптом він помітив серед них своїх померлих батьків. Вони насилу тягли колючі кактуси. Чоловік засмутився і побіг додому, щоби попросити прощення. Щороку після цього він створював величезний вівтар для своїх померлих близьких.

"Ви бачили мультфільм "Коко?" - раптом запитує Реєс, завершуючи історію. Я посміхаюся і ствердно киваю головою.

"Це цілком правдива історія, - каже він. - Померлі не вмирають до тих пір, поки залишаються в чиїйсь пам'яті".

Копирайт изображения Roque Reyes Image caption У деяких родинах хліб мертвих їдять по закінченню свята, але, на думку Реєса, випічка втрачає свій аромат після того, як її скуштували духи

Коли тісто підійшло, Реєс викладає на деко кульки різного розміру. "Найменші - для янголят", пояснює він.

Поклавши булочки в духовку, пекар чоловік всміхається: "Ось так, мертві поховані".

Повітря наповнює запах хліба, що печеться, від якого починає вироблятися слина. Через деякий час ідеально випечені карамельно-коричневі булочки з'являються на світ. Дружина Реєса подає приготований гарячий шоколад.

Ми відриваємо шматки хліба і мокаємо їх в густу гарячу рідину. Кориця та аніс в поєднанні з шоколадом надають страві вишуканого аромату.

"Цей рецепт - найкраще, що я отримав в спадщину", - каже Реєс, відправляючи до рота ще один шматок хліба.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Travel.

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