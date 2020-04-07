Копирайт изображения Barcroft Media

Те, як мешканці різних країн дотримуються карантину, виявляє багато цікавого про національний менталітет.

Кажуть, що найкраще характер людини виявляється у важких обставинах. Схоже, те саме можна сказати й про характер нації.

Поки світ намагається зупинити поширення смертельного вірусу, кожне місто чи країна у свій власний спосіб переживає тяжкі часи.

Італійці співають опери з балконів, бельгійці вирішили не зачиняти свої легендарні кіоски з картоплею фрі, скандинави продовжують їздити на велосипедах.

Копирайт изображения Pierre Suu Image caption За останні кілька тижнів світ дізнався, що національні традиції - сильніші за коронавірус

Глобальна пандемія, як лакмусовий папірець, виявила важливі для різних країн речі. Вона також нагадала нам про безліч людей, місць та культур, які роблять цей світ чудовим і різноманітним.

Ми попросили кількох блогерів розповісти про особливості карантину в їхніх країнах.

Франція

Чи можна уявити Францію без її традиційних "буланжерій" та французького багету?

Слідом за Італією французький уряд запровадив жорсткі карантинні заходи. Виходити з дому можна тільки у разі крайньої необхідності, яку потрібно довести письмово.

Усі підприємства, крім тих, що надають товари і послуги першої необхідності, також зачинено.

До "життєво необхідних для нації підприємств" міністерство охорони здоров'я Франції віднесло близько 40 видів супермаркетів і магазинів, серед яких пекарні, м'ясні, винні, сирні і тютюнові крамниці.

Копирайт изображения Stephanie Cardinale/Getty Images Image caption До життєво необхідних під час кризи крамниць французи віднесли й свої легендарні пекарні

Тепер щоранку порожніми вулицями країни шириться аромат свіжоспеченого хліба, який виробляють близько 33 тис пекарень від Парижа до Провансу.

Французи щодня заходять за свіжим багетом, кожен в черзі зберігає безпечну відстань.

Президент Національної конфедерації французьких кондитерських і пекарень (CNPBF) Домінік Анракт каже, що "багет є символом французької культури".

"Пекарня - це перше місце, куди ви приходите в дитинстві. А для літніх людей - це часто ще й єдиний спосіб поспілкуватися з іншими". Великі супермаркети є не у кожному районі, а тому багато хто купує основну їжу в пекарнях, додав пан Анракт.

Вино у Парижі є таким же важливим як і дезінфекція для рук. "Для француза обід без вина, як страва без хліба", - каже сомельє Тьєррі Жівон із Парижа.

Деякі місцеві винні крамниці пропонують "набори для виживання" з шести або 12 пляшок.

Карантин втручається у наші звички, ми, приміром, більше не цілуємось при зустрічі. Але пандемія ніколи не забере у французів joie de vivre - вміння радіти життю.

- Касія Дієц

Німеччина

Пандемія втрутилися й у славетне нічне життя Берліна. Легендарні берлінські клуби, як-от Tresor і Berghain, закріпили за столицею Німеччини статус священного граалю гедоністів.

Але із забороною на зустрічі більш ніж двох людей, яку нещодавно запровадив уряд Німеччини, єдиним місцем для вечірок залишилося власне помешкання.

Берлінська асоціація 245 незалежних клубів та концертних майданчиків ClubCommission створила за підтримки уряду сайт, який проводить онлайн-трансляції DJ-сетів.

На сайті United We Stream найкращі берлінські клуби щодня з 19.00 до півночі розважають рейверів на карантині. Фанів також заохочують фінансово підтримати улюблені клуби а артистів.

Копирайт изображения John MacDougall/Getty Images Image caption Бурхливе нічне життя столиці техно перемістилося в онлайн

"Віртуальні вечірки UWS свідчать про глибоку солідарність берлінських клубів, розуміння, що ми всі в одному човні", - зазначив Димитрі Хегеманн, який 1991 року заснував клуб Tresor.

На думку Ракель Федато, яка організовує популярну берлінську вечірку Pornceptual, сайт UWS дозволяє відчути себе частиною спільноти.

"Танцювати перед екраном трохи дивно, але можна збожеволіти від того, в які дивні часи ми живемо".

"Коли пандемія скінчиться, люди вирвуться у світ, й тусовки вже не спинити", - впевнений Хегеманн.

- Крістін Арнесон

Індія

Минулого тижня рішення про 21-денний карантин ухвалив й уряд Індії, другої за чисельністю країни світу. Але якими будуть наслідки для майже 1,3 млрд індійців, поки що невідомо.

Багатьом наразі не зрозуміло, як задовольнити найважливіші потреби у продуктах і медикаментах. Єдиний позитивний момент - у країні, яка традиційно користується біде, туалетний папір поки що залишається на полицях супермаркетів.

Незабаром після оголошення уряду до нації звернулося і найвідоміше в Індії подружжя - капітан індійської збірної з крикету Вірат Колі та його дружина улюблена зірка Боллівуда Анушка Шарма.

Пара закликала 55 мільйонів своїх шанувальників "дотримуватися гігієни і зберігати єдність". Утім, значно складніше для індійців завдання протягом наступних трьох тижнів - це власне дотримуватися дистанції.

Копирайт изображения Hindustan Times / Getty Images Image caption Індійці вчяться стояти у черзі, зберігаючи безпечну дистанцію, - непросте завдання в країні із населенням 1,3 млрд людей

Правильні черги - не найсильніша риса індійської ментальності. У такій щільно населеній країні поняття особистого простору практично не існує.

За допомогою позначок на землі і підлозі супермаркети навчають покупців дотримуватися безпечної відcтані.

Черги - не єдина річ, якої нам доводиться вчитися. Протягом останніх тижнів кожен телефонний дзвінок в Індії починається з прослуховування повідомлення про важливість миття рук та прикриття рота під час кашлю.

Утім, будь-які відео про правила гігієни нам подобаються набагато більше, коли їх супроводжують витончені танці та пісні в стилі Боллівуду.

- Чарукесі Рамадурай

Велика Британія

Доба здорового способу життя та безалкогольного пива не похитнула позицій британського паба. Це - бастіон вікових традицій, особливої атмосфери, еля і, звісно ж, повною відчутності соціальної дистанції.

Як нещодавно заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який також підхопив коронавірус, "право на паб" є невід'ємним для кожного британця.

Утім, пандемія змінила і це. Останні замовлення зроблені у п'ятницю, 20 березня, й тепер, щоби хильнути вечірню пінту, доводиться докладати чималих зусиль.

На допомогу прийшли WhatsApp, Skype, Zoom та HouseParty - платформи для віртуальних зустрічей із друзями та цифрових "щасливих годин".

Один такий паб, Jim the Janny's Virtual Pub, заснований у Данді, тепер має майже 13 тисяч прихильників і є чудовим місцем для вечора.

Копирайт изображения Clive Brunskill/Getty Images Image caption Закриті паби у Британії сприяли появі віртуальних вечірок і цифрових "щасливих годин"

І отже, ми навчилися святкувати онлайн дні народження, проводити парубочі вечори і традиційні паб-квізи. Минулого тижня на вікторину у ланкаширському Virtual Pub Quiz зареєструвалися понад 340 тисяч людей.

Нещодавно цифрове хрещення пройшла й традиційна Кейлі - вечірка ірландських та шотландських танців і музики.

Тож, як провести наступні вихідні? Можна відкрити свій власний віртуальний паб або пуститися у запальний ірландський танок під Flying Scotsman, Gay Gordons або Highland Barn Dance.

А що робитиму я? Я проведу свою першу віртуальну "щасливу годину" з 12 друзями з Глазго та Едінбурга.

- Майк Макічеран

Австралія

Традиційні великодні пікніки - для австралійців найкраще втілення їхньої любові до природи, розслабленого способу життя та вміння виживати поруч із крокодилами, акулами та отруйними зміями і павуками.

Зазвичай у цю пору року австралійці готуються до барбекю з друзями та родиною. Це останні теплі дні перед настанням зими.

Хоча Великодні свята цього року скасовані, ми, австралійці, винахідливий народ.

Копирайт изображения James Bowyer/Getty Images Image caption У ці дні понад 300 000 австралійців зазвичай вирушають на великодні пікніки. Тепер кемпінги доведеться влаштувати на дворі

Цього тижня Асоціація трейлерної промисловості Австралії закликала громадянам відмовитися від традиційних поїздок на природу і розбити намети у своїх дворах (або вітальнях).

А милуватися краєвидами дикої природи можна за допомогою прямих трансляцій із заказників та парків дикої природи Lone Pine Koala Sanctuary, Melbourne Zoo and CaPTA Group Wildlife Parks.

У от у чому "оссі" можуть собі не відмовляти, це легендарний крикет на задньому дворі. Сайт Cricket Australia проводить симуляції матчів та тренінги для молоді - майбутніх чемпіонів світу з національного виду спорту.

І хоча ми змушені залишатися вдома, артисти Національної австралійської опери Том Гамільтон та Томаш Далтон нещодавно виконали з балкону гімн I Still Call Australia Home, нагадавши нам усім, що ми живемо у чудовій країні.

- Кетрін Маршалл

Південна Корея

Галасливі нічні ринки, цілодобова офісна робота і цифрова культура суперечать статусу Сеула як столиці "Країни ранкового спокою".

Втім, останні декілька тижнів суворого карантину в Південній Кореї сприяли популярності кави дальгона. Медитативні відео з приготування цього смачного напою почали активно ширитися в інтернеті й за межами Кореї.

Корейці - відомі кофемани, за даними Reuters, країна має найбільшу кількість кав'ярень на душу населення у світі. Тому, коли кафе зикрили, корейці вирішили відтворити кофейну культуру у себе вдома.

Копирайт изображения Jennifer Gauld Image caption Кава "дальгон"

Приготувати легендарну каву дальгон не так складно. Для цього потрібні розчинна кава, цукр, молоко та льод, які збивають до легкої піни кольору арахісового масла.

Оскільки дедалі більше людей у світі залишаються вдома на карантині, рецепт приготування смачної кави у домашніх умовах виявився дуже вчасним.

Шаленої популярності в інтернеті останнім часом набули ролики приготування кави в стилі ASMR (автономної сенсорної меридіональної реакції) або мозкового оргазму. Хештег #dalgonacoffeechallenge набрав понад 64 млн переглядів у TikTok.

Єдине, що перевершує каву дальгон за милістю, це традиція залишати для кур'єра записку з подякою, написану від руки, а іноді і маленький подаруночок.

У корейській культурі записка від руки є більшим знаком подяки, ніж слова чи імейл. Як зазначив один відомий корейський лінгвіст, "наші предки вважали, що рукописні листи передають справжні почуття людини".

Серед тисяч рукописних записок із подякою кур'єрам, викладених в Instagram, найпопулярнішою є така - "Сподіваюся, що більше ніхто не стане жертвою коронавірусу".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Travel.

Хочете поділитися з нами своїми життєвими історіями? Напишіть про себе на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, і наші журналісти з вами зв'яжуться.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.

--