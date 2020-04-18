П'ять країн, які першими вийдуть з кризи
Експерти почали міркувати, як швидко світ оговтається після пандемії COVID-19 і які країни першими відновлять економіку.
Пандемія коронавірусу принесла в світову економіку хаос і невизначеність.
І хоча нагальним питанням залишається подолання кризи в системі охорони здоров'я, експерти вже почали прогнозувати, як відбуватиметься повернення до нормального життя.
Щоб краще зрозуміти майбутнє, ми звернулися до "Індексу економічної безпеки-2019", складеному страховою компанією FM Global.
"Індекс" вибудовує рейтинг 130 держав за життєстійкістю їхнього ділового клімату і здатністю до відновлення.
Оцінки ґрунтуються на таких чинниках, як політична стабільність, успішність корпоративного управління, умови для виникнення ризиків, логістичні механізми торгівлі і прозорість бізнес-середовища.
Зіставивши рейтинг тієї чи іншої країни з їхньою реакцією на пандемію, ми визначили держави, які з високим ступенем ймовірності збережуть стабільність і стійкість економіки протягом кризи.
Потім ми поговорили з мешканцями цих країн і експертами, щоб з'ясувати, як там справляються з ситуацією і чого очікують від найближчого майбутнього.
Данія
В "Індексі" країна посідає друге місце, вирізняючись високими оцінками за контроль над системою постачання і низькою корупцією в органах управління.
На початку кризи уряд країни діяв рішуче. Данці швидко запровадили соціальне дистанціювання, 11 березня закрили школи і приватні підприємства, які не мають ключового значення, а 14 березня заборонили в'їзд для всіх іноземців, попри те, що в країні було лише кілька випадків зараження коронавірусом.
Такі заходи вже довели свою ефективність.
"У порівнянні з минулим роком захворюваність на звичайний грип знизилася на 70%, а це хороший показник ефективності заходів, які зробив уряд", - зазначає Расмус Крістіансен, керівний партнер у копенгагенському турагентстві Pissup Tours.
"Спочатку я скептично до них поставився, але побачивши, як багато держав пішли цим шляхом, тепер думаю, що наш уряд зробив все правильно".
Данці звикли довіряти владі і завжди готові об'єднатися заради спільної справи - і це підвищило ефективність вжитих заходів.
"Зараз в данських ЗМІ і соцмережах з'явилося нове модне слово - samfundssind (що можна приблизно перекласти як "громадянське почуття" або "громадянський обов'язок").
- Як карантинять у різних країнах світу
- МВФ прогнозує найгіршу кризу за майже 100 років
- Скільки Україна заплатить за пандемію коронавірусу
Багато данців відчувають моральні зобов'язання перед суспільством, а це означає, що заради здоров'я людей всього доведеться чимось пожертвувати", - пояснює Крістіансен.
Але це не означає, що все йшло добре. Прибуток від турбізнесу Крістіансена різко впав. І хоча він з вдячністю говорить про фінансову допомогу держави (зокрема часткову компенсацію зарплат працівників), правила цієї допомоги і втілення її в життя ще до кінця не розроблені, що вже призвело до звільнень і невизначеності.
Проте данські урядові заходи (наприклад, виплата 90% зарплати працівникам з погодинною оплатою і 75% - тим, хто на окладі) вже визнані зразком для решти світу. Ці заходи ніби заморожують економіку до кращих часів.
Утім, данська модель - недешева, вона може коштувати країні до 13% ВВП.
Крім того, данці розуміють, що це - глобальна криза, і стійкість їхньої економіки, без сумніву, залежить від того, як із кризою впорається решта світу і як інші країни дотримуватимуться принципів свободи торгівлі.
Як повідомляє Bloomberg, в країні говорять про послаблення деяких обмежень вже до Великодня - зрозуміло, це буде залежати від того, як успішно відбуватиметься стримування пандемії і далі.
"У Данії - добре розвинена фармацевтична галузь, що може стати перевагою, - додає Крістіансен. - Однак я не пишатимуся своєю країною, якщо ми почнемо наживатися на лихі інших держав".
Сінгапур
Рейтинг Сінгапуру (21-е місце в "Індексі економічної безпеки") є досить високим завдяки сильній економіці, низьким політичним ризикам, відмінній інфраструктурі та низькому рівню корупції.
Ця країна теж швидко ввела заходи щодо стримування поширення коронавірусу, і крива зростання захворюваності тут - одна з найбільш згладжених у світі.
"Ми довіряємо нашому уряду, кожен його крок під час кризи є досить прозорим, - каже місцева жителька Констанс Тан, яка працює аналітиком даних у компанії Konigle. - Як правило, коли уряд запроваджує якісь заходи, ми їх дотримуємося".
Однак є й такі, хто порушує правила самоізоляції. У них відбирають документи.
Сінгапур - маленька країна, і вихід з кризи залежатиме від одужання світової економіки, але його мешканці вірять у щасливе майбутнє своєї нації.
"Як й інші люди, я вважаю, що, переживши цю кризу, ми станемо сильнішими, - каже сінгапурець Джастін Фонг. - І напевно це призведе до запровадження технологій, які відкриють перед сінгапурцями нові перспективи".
Багато компаній швидко пристосувалися до нових умов, налагодивши для своїх співробітників роботу з дому.
А уряд випустив мобільний додаток Trace Together, який допомагає відстежити поширення вірусу. Його завантажили на свої смартфони багато сінгапурців.
Сполучені Штати
Щоб точніше відбити широку географію країни, в "Індексі" США розділили на західний, центральний і східний регіони, і в цілому все три посідають досить високі позиції в рейтингу (відповідно 9-е, 11-е і 22-е місця).
Стримати поширення вірусу виявилося особливо важко в таких мегаполісах, як Нью-Йорк. Рівень безробіття вже показує рекордні цифри (на кінець березня - 6,6 млн осіб).
Причина в тому, що більш ніж у половині штатів все зачинено, зокрема ресторани і підприємства торгівлі, а також інший бізнес, який покладається на клієнтів, що заходять з вулиці.
Але влада США швидко ухвалила заходи для стабілізації економіки (пакет допомоги на 2 трлн доларів), ввела соціальне дистанціювання, що справило певний ефект.
У підсумку це повинно пом'якшити наслідки пандемії і дозволити швидше відновити нормальне економічне життя.
Експерти Goldman Sachs і Morgan Stanley прогнозують V-подібний розвиток ситуації в економіці - спочатку різке падіння, а потім дуже швидке відновлення у другій половині року.
Консультанти McKinsey мають більш стримані прогнози, але все одно налаштовані оптимістично.
Стан економіки США важливий для всіх інших країн, оскільки вона становить майже чверть світового ВВП, тому відновлення світової економіки сильно залежить від того, як з цим впораються Сполучені Штати.
"Загалом, економіка США перебуває у кращому становищі для відновлення після серйозних криз (...) у порівнянні з економіками інших країн. Населення тут в середньому молодше і мобільніше, ніж у решті світу, обмеження на ринку праці, як правило, невеликі, що допомагає швидкому перерозподілу робочої сили", - зазначає Ерік Сімс, професор економіки у приватному Університеті Нотр-Дам (США).
"У більш короткостроковому плані можна сказати, що у Федеральної резервної системи США і Банку Англії (які досі не вдалися до політики негативних облікових ставок) трохи більше простору для маневру, ніж у центральних банків інших країн - скажімо, у ЄЦБ або у Банку Японії ".
Щоб прискорити повернення до нормального життя, адміністрація президента США запропонувала розділити країну на райони, виділивши менш постраждалі від вірусу і готові до швидкого відновлення економічної активності.
"Я вважаю, що ці заходи мають велике значення для створення необхідних умов потужного підйому", - говорить Пітер Ерл, науковий співробітник Американського інституту економічних досліджень, некомерційного наукового аналітичного центру.
"Нам потрібний якомога вільніший рух грошей, товарів, послуг, трудових резервів і ідей - не тільки в межах країни, а й у всьому світі", - наголошує він.
Відсутність в США системи загальної охорони здоров'я піддано критиці у дні кризи, і ця проблема буде чекати свого рішення, якщо країна хоче в майбутньому стати більш захищеною від таких пандемій.
"Гадаю, зрештою весь світ (і зокрема Сполучені Штати) вийде з цієї кризи сильнішим. Але все залежить від того, які уроки ми винесемо", - зазначає Майкл Меррілл, економіст та історик розвитку ринків праці з Ратгерської школи управління і трудових відносин (США).
"Нам доведеться інвестувати в нові форми суспільної охорони здоров'я і створити стійку модель соціального захисту та інституційної життєздатності, якщо ми хочемо повернутися до того суспільства, в якому жили ще місяць тому".
Руанда
Завдяки нещодавньому прогресу в сфері корпоративного управління, Руанда за останні роки значно поліпшила свою позицію в "Індексі", перестрибнувши через цілих 35 сходинок і опинившись на 77-му місці в рейтингу найбільш стійких економік світу (серед африканських країн вона посідає четверте місце).
Але найважливіше, що у Руанди є безцінний досвід боротьби зі схожим і навіть більш смертоносним вірусом. Країна змогла не допустити в себе поширення Еболи 2019 року, коли у сусідній Демократичній Республіці Конго був спалах цього захворювання.
Система загальної охорони здоров'я, вимірювання температури на прикордонних переходах, використання дронів для доставки ліків - схоже, Руанда відмінно підготовлена до того, щоб підтримувати стабільність протягом кризи, насамперед якщо її порівняти із сусідами по регіону.
"Безліч іноземних студентів, таких, як я, залишилися тут, бо ми впевнені: уряд Руанди впорається з ситуацією набагато краще, ніж наші рідні країни", - зазначає Гарнетт Ачіенг, відповідальний за цифровий контент в Baobab Consulting і студент Африканського університету управління в Кігалі, сам із Кенії.
"У іноземних студентів тут тільки один привід для занепокоєння - ми хвилюємося не за себе, а за сім'ї та родичів, що живуть на батьківщині, в інших африканських країнах".
Серед африканських країн, розташованих на південь від Сахари, Руанда стала першою, яка запровадила повний карантин. Тим, хто опинився у скрутному становищі, безкоштовно розвозять їжу.
І хоча туристична галузь, як очікується, сильно постраждає (Руанда - популярне місце для проведення міжнародних конференцій і виставок), Гарнетт Ачіенг сподівається, що в країні буде відносно мало постраждалих від вірусу, що допоможе швидко повернутися до нормального життя.
Нова Зеландія
У згадуваному вище "Індексі" Нова Зеландія посідає 12-е місце. В неї насамперед високі оцінки в сферах корпоративного управління і постачання.
Влада цієї країни теж швидко відреагували на пандемію, 19 березня закривши кордони для іноземних мандрівників і 25 березня заборонивши роботу підприємств із неключових галузей господарської діяльності.
"Острівній нації простіше контролювати кордони, звідки в основному й прибуває інфекція. Так що закриття кордонів має сенс, - каже мешканець Окленда Шамубіл Ікуб, економіст з консалтингової компанії Sense Partners. - У порівнянні з іншими країнами, реакція Нової Зеландії була сміливою і рішучої ".
І суворі заходи вже приносять плоди: якщо їх дотримуватися і у наступні кілька тижнів, то випадки зараження будуть викорінені, а країна, як зазначається в репортажі Guardian, стане однією з перших, яка успішно оговталася після кризи.
Експорт і туризм - головні складові економіки цієї країни, отже, Новій Зеландії найближчим часом доведеться стикнутися з певними труднощами. Але це - не обов'язково погано.
"Поки ми ізольовані, у нас буде час переналаштуватися", - зазначає Рон Булл, директор з розробки навчальних програм в найстарішому в країні Отагскому політехнічному університеті. - Ми вже й без цього переймалися впливом неорганізованого туризму на навколишнє середовище, а нинішня ситуація дасть нам час як слід подумати про те, що для нас важливіше - долари туристів або наша природа ".
"Найважливіше, що Нова Зеландія залишається країною з відносно високою довірою до влади, - зазначає Шамубіл Ікуб. - Це гарна основа для виходу з кризи".
Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Travel.
Хочете поділитися з нами своїми життєвими історіями? Напишіть про себе на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, і наші журналісти з вами зв'яжуться.
Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.
--