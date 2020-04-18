П'ять країн, які першими вийдуть з кризи

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Експерти почали міркувати, як швидко світ оговтається після пандемії COVID-19 і які країни першими відновлять економіку.

Пандемія коронавірусу принесла в світову економіку хаос і невизначеність.

10 найстійкіших економік за "Індексом економічної безпеки-2019" 1. Норвегія 2. Данія 3. Швейцарія 4. Німеччина 5. Фінляндія 6. Швеція 7. Люксембург 8. Австрія 9. Центральні штати США 10. Велика Британія ... 80. Україна

І хоча нагальним питанням залишається подолання кризи в системі охорони здоров'я, експерти вже почали прогнозувати, як відбуватиметься повернення до нормального життя.

Щоб краще зрозуміти майбутнє, ми звернулися до "Індексу економічної безпеки-2019", складеному страховою компанією FM Global.

"Індекс" вибудовує рейтинг 130 держав за життєстійкістю їхнього ділового клімату і здатністю до відновлення.

Оцінки ґрунтуються на таких чинниках, як політична стабільність, успішність корпоративного управління, умови для виникнення ризиків, логістичні механізми торгівлі і прозорість бізнес-середовища.

Зіставивши рейтинг тієї чи іншої країни з їхньою реакцією на пандемію, ми визначили держави, які з високим ступенем ймовірності збережуть стабільність і стійкість економіки протягом кризи.

Потім ми поговорили з мешканцями цих країн і експертами, щоб з'ясувати, як там справляються з ситуацією і чого очікують від найближчого майбутнього.

Данія

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В "Індексі" країна посідає друге місце, вирізняючись високими оцінками за контроль над системою постачання і низькою корупцією в органах управління.

На початку кризи уряд країни діяв рішуче. Данці швидко запровадили соціальне дистанціювання, 11 березня закрили школи і приватні підприємства, які не мають ключового значення, а 14 березня заборонили в'їзд для всіх іноземців, попри те, що в країні було лише кілька випадків зараження коронавірусом.

Такі заходи вже довели свою ефективність.

Данців гостро відчувають моральні зобов'язання перед суспільством

"У порівнянні з минулим роком захворюваність на звичайний грип знизилася на 70%, а це хороший показник ефективності заходів, які зробив уряд", - зазначає Расмус Крістіансен, керівний партнер у копенгагенському турагентстві Pissup Tours.

"Спочатку я скептично до них поставився, але побачивши, як багато держав пішли цим шляхом, тепер думаю, що наш уряд зробив все правильно".

Данці звикли довіряти владі і завжди готові об'єднатися заради спільної справи - і це підвищило ефективність вжитих заходів.

"Зараз в данських ЗМІ і соцмережах з'явилося нове модне слово - samfundssind (що можна приблизно перекласти як "громадянське почуття" або "громадянський обов'язок").

Багато данців відчувають моральні зобов'язання перед суспільством, а це означає, що заради здоров'я людей всього доведеться чимось пожертвувати", - пояснює Крістіансен.

Але це не означає, що все йшло добре. Прибуток від турбізнесу Крістіансена різко впав. І хоча він з вдячністю говорить про фінансову допомогу держави (зокрема часткову компенсацію зарплат працівників), правила цієї допомоги і втілення її в життя ще до кінця не розроблені, що вже призвело до звільнень і невизначеності.

Проте данські урядові заходи (наприклад, виплата 90% зарплати працівникам з погодинною оплатою і 75% - тим, хто на окладі) вже визнані зразком для решти світу. Ці заходи ніби заморожують економіку до кращих часів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На початку пандемії уряд Данії діяв швидко і рішуче

Утім, данська модель - недешева, вона може коштувати країні до 13% ВВП.

Крім того, данці розуміють, що це - глобальна криза, і стійкість їхньої економіки, без сумніву, залежить від того, як із кризою впорається решта світу і як інші країни дотримуватимуться принципів свободи торгівлі.

Як повідомляє Bloomberg, в країні говорять про послаблення деяких обмежень вже до Великодня - зрозуміло, це буде залежати від того, як успішно відбуватиметься стримування пандемії і далі.

"У Данії - добре розвинена фармацевтична галузь, що може стати перевагою, - додає Крістіансен. - Однак я не пишатимуся своєю країною, якщо ми почнемо наживатися на лихі інших держав".

Сінгапур

Рейтинг Сінгапуру (21-е місце в "Індексі економічної безпеки") є досить високим завдяки сильній економіці, низьким політичним ризикам, відмінній інфраструктурі та низькому рівню корупції.

Ця країна теж швидко ввела заходи щодо стримування поширення коронавірусу, і крива зростання захворюваності тут - одна з найбільш згладжених у світі.

"Ми довіряємо нашому уряду, кожен його крок під час кризи є досить прозорим, - каже місцева жителька Констанс Тан, яка працює аналітиком даних у компанії Konigle. - Як правило, коли уряд запроваджує якісь заходи, ми їх дотримуємося".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Сінгапурі - відносно низькі цифри заражених

Однак є й такі, хто порушує правила самоізоляції. У них відбирають документи.

Сінгапур - маленька країна, і вихід з кризи залежатиме від одужання світової економіки, але його мешканці вірять у щасливе майбутнє своєї нації.

"Як й інші люди, я вважаю, що, переживши цю кризу, ми станемо сильнішими, - каже сінгапурець Джастін Фонг. - І напевно це призведе до запровадження технологій, які відкриють перед сінгапурцями нові перспективи".

Багато компаній швидко пристосувалися до нових умов, налагодивши для своїх співробітників роботу з дому.

А уряд випустив мобільний додаток Trace Together, який допомагає відстежити поширення вірусу. Його завантажили на свої смартфони багато сінгапурців.

Сполучені Штати

Щоб точніше відбити широку географію країни, в "Індексі" США розділили на західний, центральний і східний регіони, і в цілому все три посідають досить високі позиції в рейтингу (відповідно 9-е, 11-е і 22-е місця).

Стримати поширення вірусу виявилося особливо важко в таких мегаполісах, як Нью-Йорк. Рівень безробіття вже показує рекордні цифри (на кінець березня - 6,6 млн осіб).

Причина в тому, що більш ніж у половині штатів все зачинено, зокрема ресторани і підприємства торгівлі, а також інший бізнес, який покладається на клієнтів, що заходять з вулиці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Центром епідемії в США став Нью-Йорк

Але влада США швидко ухвалила заходи для стабілізації економіки (пакет допомоги на 2 трлн доларів), ввела соціальне дистанціювання, що справило певний ефект.

У підсумку це повинно пом'якшити наслідки пандемії і дозволити швидше відновити нормальне економічне життя.

Експерти Goldman Sachs і Morgan Stanley прогнозують V-подібний розвиток ситуації в економіці - спочатку різке падіння, а потім дуже швидке відновлення у другій половині року.

Консультанти McKinsey мають більш стримані прогнози, але все одно налаштовані оптимістично.

Відновлення світової економіки сильно залежить від того, як з цим впораються Сполучені Штати

Стан економіки США важливий для всіх інших країн, оскільки вона становить майже чверть світового ВВП, тому відновлення світової економіки сильно залежить від того, як з цим впораються Сполучені Штати.

"Загалом, економіка США перебуває у кращому становищі для відновлення після серйозних криз (...) у порівнянні з економіками інших країн. Населення тут в середньому молодше і мобільніше, ніж у решті світу, обмеження на ринку праці, як правило, невеликі, що допомагає швидкому перерозподілу робочої сили", - зазначає Ерік Сімс, професор економіки у приватному Університеті Нотр-Дам (США).

"У більш короткостроковому плані можна сказати, що у Федеральної резервної системи США і Банку Англії (які досі не вдалися до політики негативних облікових ставок) трохи більше простору для маневру, ніж у центральних банків інших країн - скажімо, у ЄЦБ або у Банку Японії ".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Схоже, що заходи із соціального дистанціювання допомогли згладити криву захворюваності у таких американських мегаполісах, як Сіетл

Щоб прискорити повернення до нормального життя, адміністрація президента США запропонувала розділити країну на райони, виділивши менш постраждалі від вірусу і готові до швидкого відновлення економічної активності.

"Я вважаю, що ці заходи мають велике значення для створення необхідних умов потужного підйому", - говорить Пітер Ерл, науковий співробітник Американського інституту економічних досліджень, некомерційного наукового аналітичного центру.

"Нам потрібний якомога вільніший рух грошей, товарів, послуг, трудових резервів і ідей - не тільки в межах країни, а й у всьому світі", - наголошує він.

Відсутність в США системи загальної охорони здоров'я піддано критиці у дні кризи, і ця проблема буде чекати свого рішення, якщо країна хоче в майбутньому стати більш захищеною від таких пандемій.

"Гадаю, зрештою весь світ (і зокрема Сполучені Штати) вийде з цієї кризи сильнішим. Але все залежить від того, які уроки ми винесемо", - зазначає Майкл Меррілл, економіст та історик розвитку ринків праці з Ратгерської школи управління і трудових відносин (США).

"Нам доведеться інвестувати в нові форми суспільної охорони здоров'я і створити стійку модель соціального захисту та інституційної життєздатності, якщо ми хочемо повернутися до того суспільства, в якому жили ще місяць тому".

Руанда

Завдяки нещодавньому прогресу в сфері корпоративного управління, Руанда за останні роки значно поліпшила свою позицію в "Індексі", перестрибнувши через цілих 35 сходинок і опинившись на 77-му місці в рейтингу найбільш стійких економік світу (серед африканських країн вона посідає четверте місце).

Але найважливіше, що у Руанди є безцінний досвід боротьби зі схожим і навіть більш смертоносним вірусом. Країна змогла не допустити в себе поширення Еболи 2019 року, коли у сусідній Демократичній Республіці Конго був спалах цього захворювання.

Система загальної охорони здоров'я, вимірювання температури на прикордонних переходах, використання дронів для доставки ліків - схоже, Руанда відмінно підготовлена до того, щоб підтримувати стабільність протягом кризи, насамперед якщо її порівняти із сусідами по регіону.

"Безліч іноземних студентів, таких, як я, залишилися тут, бо ми впевнені: уряд Руанди впорається з ситуацією набагато краще, ніж наші рідні країни", - зазначає Гарнетт Ачіенг, відповідальний за цифровий контент в Baobab Consulting і студент Африканського університету управління в Кігалі, сам із Кенії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Руанди є досвід таких криз: в 2019 році тут успішно стримали Еболу, не пустивши вірус у країну

"У іноземних студентів тут тільки один привід для занепокоєння - ми хвилюємося не за себе, а за сім'ї та родичів, що живуть на батьківщині, в інших африканських країнах".

Серед африканських країн, розташованих на південь від Сахари, Руанда стала першою, яка запровадила повний карантин. Тим, хто опинився у скрутному становищі, безкоштовно розвозять їжу.

І хоча туристична галузь, як очікується, сильно постраждає (Руанда - популярне місце для проведення міжнародних конференцій і виставок), Гарнетт Ачіенг сподівається, що в країні буде відносно мало постраждалих від вірусу, що допоможе швидко повернутися до нормального життя.

Нова Зеландія

У згадуваному вище "Індексі" Нова Зеландія посідає 12-е місце. В неї насамперед високі оцінки в сферах корпоративного управління і постачання.

Влада цієї країни теж швидко відреагували на пандемію, 19 березня закривши кордони для іноземних мандрівників і 25 березня заборонивши роботу підприємств із неключових галузей господарської діяльності.

"Острівній нації простіше контролювати кордони, звідки в основному й прибуває інфекція. Так що закриття кордонів має сенс, - каже мешканець Окленда Шамубіл Ікуб, економіст з консалтингової компанії Sense Partners. - У порівнянні з іншими країнами, реакція Нової Зеландії була сміливою і рішучої ".

І суворі заходи вже приносять плоди: якщо їх дотримуватися і у наступні кілька тижнів, то випадки зараження будуть викорінені, а країна, як зазначається в репортажі Guardian, стане однією з перших, яка успішно оговталася після кризи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рішучі заходи щодо закриття кордонів і введення режиму самоізоляції дають Новій Зеландії хороші перспективи для відновлення економіки

Експорт і туризм - головні складові економіки цієї країни, отже, Новій Зеландії найближчим часом доведеться стикнутися з певними труднощами. Але це - не обов'язково погано.

"Поки ми ізольовані, у нас буде час переналаштуватися", - зазначає Рон Булл, директор з розробки навчальних програм в найстарішому в країні Отагскому політехнічному університеті. - Ми вже й без цього переймалися впливом неорганізованого туризму на навколишнє середовище, а нинішня ситуація дасть нам час як слід подумати про те, що для нас важливіше - долари туристів або наша природа ".

"Найважливіше, що Нова Зеландія залишається країною з відносно високою довірою до влади, - зазначає Шамубіл Ікуб. - Це гарна основа для виходу з кризи".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Travel.

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