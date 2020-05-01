Амабі: японський дух, який захищає від епідемій

Ребекка Сондерс BBC Travel
  • 1 травня 2020
Амабі Японія коронавірус Копирайт изображения Historic Collection / Alamy Stock Photo
Image caption Так виглядало перше зображення Амабі, надруковане в газеті 1846 року

З початком пандемії Covid-19 зображення міфічного японського духу почали поширювати в соцмережах по всьому світу. Люди вірять, що таємнича Амабі може відвернути хворобу.

Коли пандемія коронавірусу прийшла й в Японію, а деякі регіони країни оголосили надзвичайний стан, японці почали боротися з хворобою у свій власний спосіб.

Вони пересилають одне одному зображеннями містичної істоти, схожої на русалку, яка, як вважають, захищає від епідемій.

Амабі в японському фольклорі належить до добрих духів "йокай", які допомагають людям та приносять удачу.

Легенда про амабі вперше з'явилася 1846 року на острові Кюсю.

Один чиновник помітив у воді таємниче зелене світло, а коли він наблизився до нього, то побачив дивне триноге створіння, вкрите риб'ячою лускою, з довгим волоссям і дзьобом.

Амабі заговорила з чоловіком і зробила два передбачення: протягом наступних шести років в Японії буде багатий врожай, а потім епідемія розорить країну.

Втім, щоб відвернути хворобу, таємнича русалка наказала малювати її зображення і передавати його якомога більшій кількості людей.

Дивна історія миттєво потрапила до місцевої газети. Статтю супроводжувала гравюра з приблизним зображенням містичної істоти, яка швидко облетіла всю Японію.

Проте протягом останніх 174 років про Амабі майже не згадували.

Амабі Японія коронавірус Копирайт изображения Matthew Meyer
Image caption Коли пандемія Covid-19 охопила Японію, зображення містичної істоти, схожої на русалку, почали ширитися інтернетом

Але коли пандемія Covid-19 охопила Японію, химерне створіння знову набуло популярності. Його зображення почали поширювати в соціальних мережах, в надії, що це допоможе спинити пандемію.

"Амабі, швидше за все, виникла у добу Едо (стара назва Токіо) у 1603-1868 роках", - розповідає Вікторія Рахбар, аспірантка Центру досліджень Східної Азії при Стенфордському університеті.

Як свідчать Google Trends, міфічна істота з'явилася в інтернеті на початку березня і швидко поширилася на п'ять континентів.

Хештег #AMABIEchallenge тепер є й англійською мовою.

Окрім десятків тисяч картин, малюнків та персоналізованих зображень Амабі в твіттері та інстаграмі, японці почали випускати маски і санітайзери з нею.

Один художник намалював Амабі на своїй вантажівці і опублікував її зображення в твіттері зі словами: "Я розвожу товар по всій країні разом з Амабі, сподіваючись, що хвороба відступить".

У формі Амабі готують суші і печиво, виробляють повітряні кульки і брелоки. Зображення народженого морем духа вишивають на одязі та вбирають в його образ домашніх улюбленців.

кіцуне (лисиця) Копирайт изображения Zhang Peng/Getty Images
Image caption Деякі йокаї виконують релігійну функцію, як-от кіцуне (лисиця), яку часто зображують біля храмів богині Інарі

Хоча йокаї також можуть бути монстрами і демонами, японці обожнюють цих фольклорних духів. Деякі з них, як Амабі, володіють силами добра, інші здатні до перевтілення у химерні образи, кожен з яких має свою сповнену незвичних подробиць історію.

Наприклад, одноока парасолька каракаса козо, яка непомітно підкрадається до людей і облизує їх, або біва бокубоку - лютня, яка сама грає на вулиці і просить гроші. Є також тофу козо - одягнений в кімоно сором'язливий чоловічок, який слідує за вами додому і пригощає тофу.

Фольклорні історії про йокаї зародилися в епоху Едо. До початку XX століття японські газети часто писали про сенсаційні випадки зустрічі людей з йокаї.

Раніше цих духів побоювались, але останні покоління почали вважати їх більш дружніми.

кіцуне (лисиця) Копирайт изображения Zhang Peng/Getty Images
Image caption Деякі йокаї виконують релігійну функцію, як-от кіцуне (лисиця), яку часто зображують біля храмів богині Інарі

"Йокаї часто допомагають людям впоратися з неприємними почуттями чи ситуаціями, вони допомагають зняти напругу, - пояснює Хіроко Йода, співавтор книги "Йокаї атакують! Посібник з виживання японських монстрів".

"Вони важливі насамперед завдяки своїй довгій історії. Різні види йокаї протягом багатьох століть були частиною японської культури. Сьогодні вони мають переважно розважальну роль - вони стали персонажами відеоігор, аніме і коміксів".

Під час землетрусу в Кумамото 2016 року, популярним став талісман Кумамон - симпатичний ведмедик, який втішав людей і піклувався про них. Так само і відроджений дух Амабі допомагає пережити часи великої невизначеності.

Любов японців до йокаї можна пояснити поширеною в країні політеїстичною релігію синтоїстів. Насправді фольклорні духи нерідко виконують і релігійні ролі. Наприклад, йокаї кіцуне у вигляді лисиці є посланником синтоїстського божества Інарі. Фігурки кіцуне прикрашають храми богині по всій Японії.

"Йокаї - носії історичної пам'яті японського народу", - пояснює Рахбар.

Ведмедик Кумамон став талісманом японців Копирайт изображения Jiji Press / Getty Images
Image caption Ведмедик Кумамон став талісманом японців після землетрусу в Кумамото 2016 року

"До того ж їхня кількість не є постійною, час від часу з'являються нові йокаї, хтось повідомляє, що бачив їх, або їх вигадують майстри японської манги (коміксів)", - додає дослідниця.

Наприклад, Шігеру Мідзукі, автор популярних коміксів GeGeGe, який у 1960-х відродив персонажів йокаї, а також зробив їх більш приязними і не такими страшними.

За іронією долі, Mizuki Productions також зіграла роль у відродженні популярності Амабі під час пандемії Covid-19.

17 березня компанія розмістила в твіттері ілюстрацію з Амабі і написала: "Нехай сучасна епідемія піде". Це спонукало й інших художників манга, як-от Марі Оказакі, створити власні картинки зі схожими повідомленнями.

"Тепер таких повідомлень багато, - зазначає Оказакі. - Коли люди малюють або створюють щось художнє, це їх заспокоює".

Амабі з'явилась і на офіційних повідомленнях міністерства охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Копирайт изображения 相原 瑶(aihara-you.7w1)
Image caption Нещодавно Амабі з'явилась і на офіційних повідомленнях міністерства охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії

Божевілля навколо Амабі не обійшло і японське міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення. 9 квітня департамент розмістив у своєму твіттері зображення йокай із закликом "запобігти поширенню вірусу".

Нехай Амабі лише вигадане створіння, але за часів, коли єдність і надія так потрібні, вона об'єднує і надихає людей.

Амабі, яку створила художниця Оказакі, - барвиста і потужна, вона постає з морських хвиль, затьмарюючи темну демонічну фігуру, що ховається на задньому плані.

"Японські йокаї бувають дуже різні, від милих до страшних. Фігурка, яку намалювала я, відбиває те, що в мене на серці", - пояснює художниця.

"Я намагаюсь таким чином сказати: "Будь ласка, захисти людей".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Travel.

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