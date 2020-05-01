Амабі: японський дух, який захищає від епідемій

Копирайт изображения Historic Collection / Alamy Stock Photo Image caption Так виглядало перше зображення Амабі, надруковане в газеті 1846 року

З початком пандемії Covid-19 зображення міфічного японського духу почали поширювати в соцмережах по всьому світу. Люди вірять, що таємнича Амабі може відвернути хворобу.

Коли пандемія коронавірусу прийшла й в Японію, а деякі регіони країни оголосили надзвичайний стан, японці почали боротися з хворобою у свій власний спосіб.

Вони пересилають одне одному зображеннями містичної істоти, схожої на русалку, яка, як вважають, захищає від епідемій.

Амабі в японському фольклорі належить до добрих духів "йокай", які допомагають людям та приносять удачу.

Легенда про амабі вперше з'явилася 1846 року на острові Кюсю.

Один чиновник помітив у воді таємниче зелене світло, а коли він наблизився до нього, то побачив дивне триноге створіння, вкрите риб'ячою лускою, з довгим волоссям і дзьобом.

Щоби відвернути хворобу, таємнича русалка наказала малювати її зображення і передавати його якомога більшій кількості людей

Амабі заговорила з чоловіком і зробила два передбачення: протягом наступних шести років в Японії буде багатий врожай, а потім епідемія розорить країну.

Втім, щоб відвернути хворобу, таємнича русалка наказала малювати її зображення і передавати його якомога більшій кількості людей.

Дивна історія миттєво потрапила до місцевої газети. Статтю супроводжувала гравюра з приблизним зображенням містичної істоти, яка швидко облетіла всю Японію.

Проте протягом останніх 174 років про Амабі майже не згадували.

Копирайт изображения Matthew Meyer Image caption Коли пандемія Covid-19 охопила Японію, зображення містичної істоти, схожої на русалку, почали ширитися інтернетом

Але коли пандемія Covid-19 охопила Японію, химерне створіння знову набуло популярності. Його зображення почали поширювати в соціальних мережах, в надії, що це допоможе спинити пандемію.

"Амабі, швидше за все, виникла у добу Едо (стара назва Токіо) у 1603-1868 роках", - розповідає Вікторія Рахбар, аспірантка Центру досліджень Східної Азії при Стенфордському університеті.

Як свідчать Google Trends, міфічна істота з'явилася в інтернеті на початку березня і швидко поширилася на п'ять континентів.

"Я розвожу товар по всій країні разом з Амабі, сподіваючись, що хвороба відступить"

Хештег #AMABIEchallenge тепер є й англійською мовою.

Окрім десятків тисяч картин, малюнків та персоналізованих зображень Амабі в твіттері та інстаграмі, японці почали випускати маски і санітайзери з нею.

Один художник намалював Амабі на своїй вантажівці і опублікував її зображення в твіттері зі словами: "Я розвожу товар по всій країні разом з Амабі, сподіваючись, що хвороба відступить".

У формі Амабі готують суші і печиво, виробляють повітряні кульки і брелоки. Зображення народженого морем духа вишивають на одязі та вбирають в його образ домашніх улюбленців.

Копирайт изображения Zhang Peng/Getty Images Image caption Деякі йокаї виконують релігійну функцію, як-от кіцуне (лисиця), яку часто зображують біля храмів богині Інарі

Хоча йокаї також можуть бути монстрами і демонами, японці обожнюють цих фольклорних духів. Деякі з них, як Амабі, володіють силами добра, інші здатні до перевтілення у химерні образи, кожен з яких має свою сповнену незвичних подробиць історію.

Наприклад, одноока парасолька каракаса козо, яка непомітно підкрадається до людей і облизує їх, або біва бокубоку - лютня, яка сама грає на вулиці і просить гроші. Є також тофу козо - одягнений в кімоно сором'язливий чоловічок, який слідує за вами додому і пригощає тофу.

Фольклорні історії про йокаї зародилися в епоху Едо. До початку XX століття японські газети часто писали про сенсаційні випадки зустрічі людей з йокаї.

Раніше цих духів побоювались, але останні покоління почали вважати їх більш дружніми.

Копирайт изображения Zhang Peng/Getty Images Image caption Деякі йокаї виконують релігійну функцію, як-от кіцуне (лисиця), яку часто зображують біля храмів богині Інарі

"Йокаї часто допомагають людям впоратися з неприємними почуттями чи ситуаціями, вони допомагають зняти напругу, - пояснює Хіроко Йода, співавтор книги "Йокаї атакують! Посібник з виживання японських монстрів".

"Вони важливі насамперед завдяки своїй довгій історії. Різні види йокаї протягом багатьох століть були частиною японської культури. Сьогодні вони мають переважно розважальну роль - вони стали персонажами відеоігор, аніме і коміксів".

Під час землетрусу в Кумамото 2016 року, популярним став талісман Кумамон - симпатичний ведмедик, який втішав людей і піклувався про них. Так само і відроджений дух Амабі допомагає пережити часи великої невизначеності.

Любов японців до йокаї можна пояснити поширеною в країні політеїстичною релігію синтоїстів. Насправді фольклорні духи нерідко виконують і релігійні ролі. Наприклад, йокаї кіцуне у вигляді лисиці є посланником синтоїстського божества Інарі. Фігурки кіцуне прикрашають храми богині по всій Японії.

"Йокаї - носії історичної пам'яті японського народу", - пояснює Рахбар.

Копирайт изображения Jiji Press / Getty Images Image caption Ведмедик Кумамон став талісманом японців після землетрусу в Кумамото 2016 року

"До того ж їхня кількість не є постійною, час від часу з'являються нові йокаї, хтось повідомляє, що бачив їх, або їх вигадують майстри японської манги (коміксів)", - додає дослідниця.

Наприклад, Шігеру Мідзукі, автор популярних коміксів GeGeGe, який у 1960-х відродив персонажів йокаї, а також зробив їх більш приязними і не такими страшними.

Йокаї - носії історичної пам'яті японського народу

За іронією долі, Mizuki Productions також зіграла роль у відродженні популярності Амабі під час пандемії Covid-19.

17 березня компанія розмістила в твіттері ілюстрацію з Амабі і написала: "Нехай сучасна епідемія піде". Це спонукало й інших художників манга, як-от Марі Оказакі, створити власні картинки зі схожими повідомленнями.

"Тепер таких повідомлень багато, - зазначає Оказакі. - Коли люди малюють або створюють щось художнє, це їх заспокоює".

Копирайт изображения 相原 瑶(aihara-you.7w1) Image caption Нещодавно Амабі з'явилась і на офіційних повідомленнях міністерства охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії

Божевілля навколо Амабі не обійшло і японське міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення. 9 квітня департамент розмістив у своєму твіттері зображення йокай із закликом "запобігти поширенню вірусу".

Нехай Амабі лише вигадане створіння, але за часів, коли єдність і надія так потрібні, вона об'єднує і надихає людей.

Амабі, яку створила художниця Оказакі, - барвиста і потужна, вона постає з морських хвиль, затьмарюючи темну демонічну фігуру, що ховається на задньому плані.

"Японські йокаї бувають дуже різні, від милих до страшних. Фігурка, яку намалювала я, відбиває те, що в мене на серці", - пояснює художниця.

"Я намагаюсь таким чином сказати: "Будь ласка, захисти людей".

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