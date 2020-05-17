Сумуєте за подорожами? В німецькій мові є окрема назва для цього почуття

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Туга за подорожами, яку багато хто відчуває на карантині, німцям відома давно. Вони навіть мають спеціальну назву для цього відчуття неможливості вирушити далеко за поріг власного дому.

Щоразу, коли мені здається, що я опинився у найвіддаленішому куточку світу, я чую "Гутен таг" і бачу перед собою німця або німкеню.

Він чи вона безтурботно крокує вулицею, ніби щойно вийшли зі свого будинку десь у Мюнхені чи Гамбурзі, та ось трошки заблукали і до власного задоволення опинилися тут, у глушині західної Ефіопії або в тіні піків болівійських Анд.

Що більше я подорожую планетою, то чіткіше розумію: німці - найбільші мандрівники сучасності.

Навіть їхня мова містить декілька слів, які відбивають любов до пізнання світу.

Саме з німецької в англійську прийшло слова wanderlust "пристрасть до подорожей", в якому об'єдналися німецьке wandern - "мандрувати" і lust - "пристрасне бажання".

Англійцям це слово настільки сподобалося, що тепер вони вважають його своїм.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Fernweh можна буквально перекласти як "туга за далеким"

Проте, що якщо наша спрага до подорожей завдає нам гострого болю, постійного щімкого відчуття, що ми маємо залишити свій будинок і вирушити дивитися світ?

Якщо вона постійно нагадує нам, ми замкнені в чотирьох стінах, тому що вірус взяв у заручники Землю та її мешканців? І ми просто в розпачі через те, що не можемо подорожувати. Взагалі не можемо!

Це болісне відчуття німці називають словом fernweh, в якому об'єдналися fern - "відстань" і wehe - "біль", "хвороба".

Якщо перекладати буквально, виходить туга за чимось далеким, страждання, яке відчуваєш, розуміючи, що чудові місця - далеко від твого будинку.

Це щось протилежне ностальгії, туги за домом, heimweh. Онлайн-словники англійської мови часто перекладають fernweh як wanderlust "пристрасть до подорожей". Але це не точно. Між цими словами - величезна різниця.

Насправді fernweh народилося з wanderlust, яке було дуже популярним словом у німецьких романтиків XIX століття, які оспівували любов до природи. Тоді у нащадків тевтонців раптом прорізався інтерес до дослідження лісів і безкраїх ландшафтів Центральної Європи.

У багатьох джерелах народження слова приписують князю Герману Людвігу Генріху фон Пюклер-Мускау, землевласнику, письменнику, садівнику і захопленому мандрівнику.

Копирайт изображения Unsplash Image caption У німецькій мові є кілька слів, що відбивають любов цієї нації до мандрів

Герр Пюклер-Мускау теж страждав на це - спрагу до подорожей. Він написав кілька книг про свої мандри Європою і Північною Африкою під псевдонімом Semilasso.

1835 року князь Пюклер опублікував "Передостанній маршрут Семілассо: сон і пробудження", де він кілька разів вживає слово fernweh.

Пюклер пише, що ніколи не страждав тугою за батьківщиною, ностальгією, heimweh, але завжди мучився від протилежної недуги - fernweh.

Fernweh вперше з'являється в англійській мові 1902 року у книжці Деніела Гаррісона Брінтона The Basis of Social Relation "Основи громадських відносин", в якій автор пояснює fernweh як сильне бажання вирушити у подорож і невгамовне занепокоєння з цього приводу.

Тоді слово wanderlust все ще було більш поширеним у німецькій мові.

Це своєрідна ломка, яка настає, коли ти давно нікуди не їздив

Однак у середині XX століття воно поступово виходить з ужитку, його замінює fernweh, яке, визнаємо, звучить значно менш привабливо.

У другій половині XX століття німецькі турагентства дали fernweh нове життя, вживаючи його в рекламі закордонних поїздок. Німцям вже було мало лісів і лугів Європи, їм хотілося подорожувати всією земною кулею.

І це було не просто бажання вирушити в дорогу. Це була туга, своєрідна ломка, яка настає, коли ти давно нікуди не їздив.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Герой роману Гете мріє опинитися в країні, де квітнуть лимони

Можливо, захід wanderlust і розквіт fernweh пов'язані з народженням індустрії туризму та технологічними досягненнями, які дозволяють швидко переноситися з одного континенту на інший.

Багато хто з нас відчував fernweh, можливо, навіть не усвідомлюючи цього. Я так точно.

Один з моїх найраніших спогадів такий: мені три або чотири роки, я стою на пагорбі та згори дивлюся на наше містечко Дубьюк у штаті Айова, на дахи будинків, на звивисті вулички, і думаю - а що там, де містечко закінчується, там далі, за пагорбами?

Це бажання дізнатися було настільки міцним, що я відчував спазми в животі, як від голоду.

Багато хто з нас відчував fernweh, можливо, навіть не усвідомлюючи цього

Я розумів, що поки не можу вирушити в подорож один, але дав собі слово, що коли подорослішаю достатньо для того, щоб взяти з собою мою колекцію м'яких іграшок, то обов'язково дізнаюся, що там, за небокраєм.

Утім, коли я подорослішав, мені вже було не до плюшевих ведмедиків, зате я отримав водійські права і міг подивитися, що ховається за черговим поворотом.

А вже коли я почав літати, їздити на автобусах і потягах, моя пристрасть до подорожей розпалилася з такою силою, що не гасне і досі.

Копирайт изображения Andrew Mayovskyy/Getty Images Image caption Німецькі романтики наприкінці XIX століття оспівували красу природи

"Думаю, що для німців fernweh означає тугу за теплими, сонячними місцями, пальмами, лимонними деревами та іншим укладом життя, менш суворим і більш безтурботним", - пояснює Ілона Вандергріфф, германістка з Університету Сан-Франциско (якщо зовсім чесно, я був колись її студентом).

Щоби повністю осягнути значущість fernweh, треба розуміти, що в основі цієї ідеї лежить розрив із легендарним німецьким порядком.

Цей біль народжений бажанням втекти з жорстко організованого суспільства, в якому виховувалися всі німці.

Для німців fernweh означає тугу за теплими, сонячними місцями, пальмами, лимонними деревами Ілона Вандергріфф, германістка

Вандергріфф вказує на рядки з роману Йоганна Вольфганга Гете "Роки навчання Вільгельма Мейстера" (1795 року), в якому один із героїв мріє опинитися в країні, де зріють лимони.

Вона додає, що власне життя Гете прекрасно відбиває німецьку пристрасть до мандрів. Письменник залишив манірний Веймар і насолоджувався життям в Італії.

У науковій праці Home and Away: A Self-Reflexive Auto-Ethnography Крістіан Елсоп так пояснює різницю між wanderlust і fernweh.

"Англійське wanderlust означає бажання виїхати, але ненадовго, приміром, у тур на тиждень-другий. А ось німецьке fernweh передбачає звуження горизонту до такої міри, що ми починаємо задихатися в своєму будинку. Ми зриваємося з місця і вириваємось з усього знайомого. Тому нові місця викликають у нас ентузіазм, вони дають можливість досліджувати різні аспекти власної особистості, які були глибоко поховані, коли ми сиділи вдома".

Письменник Володимир Набоков у романі "Машенька" вхопив суть fernweh: "Ностальгія навиворіт, туга за новою незнайомою країною насамперед мучила його саме навесні".

У Північній півкулі ось-ось настане літо. І більшість із нас, схиблених на подорожах людей, замкнених через пандемію в своїх помешканнях, гостро відчують цей біль - fernweh.

Але щойно ми переможемо коронавірус, одразу дістанемо свої закордонні паспорти - і в дорогу!

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Travel.

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