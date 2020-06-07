Ножі наголо - найнебезпечніший масаж у світі

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Рубання ребром долоні - поширений масажний прийом. Але у старовинній китайській практиці даоляо в хід йдуть справжні тесаки.

Я лежу на масажному столі обличчям униз і з жахом очікую, коли розпочнеться рубання.

Масажистка на ім'я Ельза, привітно посміхаючись, дістає два величезних м'ясних тесаки. Хоча рубання використовують у багатьох видах масажу, у даоляо замість долоні в хід йдуть справжні ножі.

Ельза починає розминати моє тіло руками, щоби я могла розслабитися, але це звісно не просто. А потім я відчуваю торкання холодної сталі, масажистка починає легко постукувати ножами по моїй спині, руках і голові. Я б ніколи не здогадалася, що це ножі, якби не специфічний звук, схожий на цокання столового приладу об тарілку.

Ельза втретє просить мене розслабитися, і я поступаюся. Заплющивши очі, я дозволяю ножам запустити мою життєву енергію - ці.

Коли масаж завершується, я сплю. Хоч як дивно, але під час такого постукування ножами (звісно, негострими), яке триває понад годину, багато людей засинають.

Попри свій небезпечний вигляд, китайський масаж або терапія ножами даоляо має потужну цілющу силу як для тіла, так і для душі. Масажисти розповідають, що вигадали його ченці у Стародавньому Китаї.

Він поширився в Японії за часів династії Тан понад 1000 років тому, а після громадянської війни в Китаї в 1940-х роках прийшов й у Тайвань.

Копирайт изображения GoranQ / Getty Images Image caption В останні роки терапія ножами стала в Тайвані популярним способом зняти стрес

Тепер у Китаї та Японії його майже не роблять, але у Тайвані в останні роки він набув популярності. За допомогою тисячолітньої практики люди намагаються впоратися зі стресом сучасного життя.

Навчальний центр" Давнє мистецтво ножа Дао Ляо І-Цзін" у Тайбеї готує фахівців уже майже чотири десятиліття. Він має 36 філіалів у Тайвані, 15 з яких відкрилися за останні п'ять років. Тренери центру також навчають масажистів з усього світу, від Японії до Гонконгу, від Франції до Канади.

На масаж ножами приходять, щоби позбутися болю в спині, покращити сон та навіть заспокоїти душевні страждання.

Як і в інших практиках традиційної китайської медицини, як-от голковколювання, ножами діють на певні активні точки - "входи ці". Масажисти даоляо, однак, упевнені, що сталеві леза самі по собі мають невидиму силу.

Коли 15 років тому директорка центру Сяо Мей-Фанг виконувала косметичні процедури та меридіанний масаж, який також активізує потоки енергії, вона щовечора відчувала сильну втому і виснаженість.

Вона пояснює це тим, що "погана" енергія клієнтів передається їй через дотик.

"Я заробляла тоді більше, але я втратила сон", - каже жінка.

Копирайт изображения Louise Watt Image caption Перед масажем клієнти виконують вправи з "космічними паличками", щоби збалансувати свою життєву енергію "ці"

Одного разу один з її учнів розповів їй про масаж ножами, під час якого сталеві леза поглинають погану карму клієнта. Тепер Сяо називає себе "мисливицею за привидами" із попередніх життів своїх відвідувачів.

"Я часто відчуваю під час масажу, що проганяю поганих духів минулого", - додає вона.

Є певні правила, яких слід дотримуватися. Наприклад, масаж ножами не можна робити, коли ви у поганому гуморі, тому що передасте своєму клієнтові негативну енергію.

Під час масажу я проганяю поганих духів минулого

Але розмахувати ножами, коли ти не в дусі, мабуть, погана ідея в будь-якому разі.

Щоб зберігати власну енергію чистою, всі практики даоляо дотримуються веганської дієти.

Сяо та її колеги терапевти прокидаються о п'ятій годині кожного ранку, роблять 100 присідань та стійку на голові, а потім протягом 30 хвилин б'ють ножами по подушці, щоби запустити свою життєву енергію.

Це серйозне фізичне навантаження, але й клієнтам доводиться попрацювати. Перед початком масажу Ельза просить мене протягом 10 хвилин присідати та розтягуватися. Ми тримаємо в руках дерев'яні "космічні палички", які допомагають збалансувати своє ці.

Сяо розповідає, що батьки часто приводять до неї дітей погратися з паличками, щоби знизити стрес від школи, а бізнесмени приходять за порадою, кого взяти на роботу.

Копирайт изображения Louise Watt Image caption Сталеві леза поглинають вашу погану карму

"Космічні палички допомагають вам збалансувати життєву силу, позбутися поганої енергії, а масаж ножами покращує карму", - пояснює Сяо.

"У нашій культурі ці - основа всього. Якщо ваша енергія збалансована, ви бачите світ ясно".

Можливо, я засинаю на масажному столі саме через цю розминку. Насправді весь досвід масажу перевершив мої очікування. Під час запису на сеанс мене попросили надіслати своє свіже фото, щоби мені могли знайти масажиста відповідно до енергії, яку я випромінюю. (Оскільки до сучасних технологій тут ставляться позитивно, цифрова фотографія цілком згодилася).

Коли я приїжджаю в центр, Ельза показує мені п'ять метеоритів біля входу у кабінет. Практики впевнені, що метеорити мають цілющу силу для тіла, розуму і духу, і розміщують ножі поруч із ними, щоби вони зарядилися.

І звичайно, я бачу цілу колекцію ножів, холодних прямокутних металевих тесаків, яких ніби щойно принесли з кухні або лігва маніяка.

Масажисти багато вчаться і тренуються, бо інакше ножі можуть бути дуже небезпечними, каже Сяо. Втім, за 40 років роботи центру жоден клієнт не постраждав, додає вона.

Копирайт изображения Louise Watt Image caption Масаж виконують двома негострими сталевими ножами, якими погладжують і постукують усе тіло

"У мене були раніше проблеми зі сном, але після масажу я дуже добре сплю", - розповідає 73-річна клієнтка центру Чиу Мей-Ян.

Ельза накриває мене рушниками поверх одягу і голови та починає працювати над моїми, як вона каже, 10 входами ці.

Протягом 70 хвилин леза швидко і обережно рухаються вздовж мого тіла від маківки до стоп, не пропускаючи жодного сантиметра.

Протягом 70 хвилин леза швидко і обережно рухаються вздовж мого тіла

До Сяо приходять і за порадою, як знайти свою мету та напрямок руху в житті. Для таких консультацій вона використовує невелику круглу дошку з компасом у центрі. Це дошка ворожби, в основі якої - давньокитайський філософський трактат "І цзин" або "Книга змін".

"Це - мій Google, - каже Сяо. - Я вводжу сюди інформацію про вас і дізнаюся ваше минуле та майбутнє і, таким чином, можу легко дати пораду".

Постукавши палицею по дошці і поміркувавши деякий час, вона видає, що я маю дуже гостре почуття справедливості "як в Опри".

Вона також дає мені деякі загальні поради щодо здоров'я, як-от споживати більше кальцію та їсти менше морозива.

Копирайт изображения Louise Watt Image caption За допомогою ворожильної дошки Сяо Мей-Фанг допомагає своїм клієнтам знайти сенс життя

Як зазначає історик китайської медицини та релігії із Наньянського технологічного університету в Сінгапурі Майкл Стенлі-Бейкер, масаж ножами виглядає так само ефектно, як і "лежання на цвяхах або ходіння по драбині з ножами". Ця техніка вражає, хоча й зрозуміло, що "це майстерність, а не диво".

"Масаж ножами насправді досить віддалено пов'язаний із традиційною китайською медициною, - пояснює фахівець. - Він радше походить із "народної медицини" - суміші теорій, таблиць і афоризмів, а не ґрунтовної медичної теорії, якої можна було б очікувати від професіонала традиційної медицини".

Сяо каже, що їй не потрібно переконувати людей в ефективності терапії ножами, тому що вони самі бачать результат.

"Намагаючись позбутися болю, вони йдуть до різних спеціалістів, пробують різні методи… але потім зупиняються на тому, що їм допомагає найкраще", - пояснює жінка.

Для мене це був не просто масаж, а цілий новий досвід. Я йду з метеоритами, що кружляють у моїх думках, і міркуванням про те, скільки морозива я насправді поглинаю.

Втім, я відчуваю себе безперечно дуже розслабленою. Я рано лягаю спати, миттю засинаю, сплю, не прокидаючись, до наступного ранку, коли дзвонить мій будильник, вимикаю його і засинаю ще на пару годин.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Travel.

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