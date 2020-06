Копирайт изображения bluejayphoto/Getty Images

Всюди у світі німці асоціюються з порядком. Звідки походить цей стереотип і скільки в ньому правди?

У швидкісному потягу Берлін-Дюссельдорф зі мною заводить розмову молодий чоловік.

Зрештою він цікавиться, які культурні відмінності я помітив між німцями і американцями?

Саме в цю мить над нами нависає жіночка середніх літ. "Шшшш", - вона суворо вказує на знак із перекресленим мобільним телефоном. Ми в тихій зоні потягу (Ruhebereich), де не можна розмовляти.

"Тихо", - каже вона і повертається на своє місце.

"Це воно і є", - відповідаю я своєму співрозмовнику.

Догана цієї жінки - лише один із багатьох прикладів того, як німці суворо дотримуються правил заради збереження Ordnung (порядку), свідком чого я став за чотири роки життя в цій країні.

Як свідчить відоме німецьке висловлення, Ordnung muss sein ("Має бути порядок"). Насправді ця приказка настільки вкорінена у німецьку ментальність, що саме так німців і сприймають в усьому світі. Та й вони самі не збираються відмовлятися від цього принципу.

У Німеччині коричневі пляшки переробляють окремо від прозорих, після десятої вечора зберігають тишу, завжди стоять перед червоним світлом світлофора, навіть якщо жодної машини не їде.

Якщо вам потрібно щось зробити в офіційному закладі, ви маєте роздрукувати і заповнити належні форми, записатися на зустріч, отримати номер і чекати, доки вам не зателефонують, щоб перевірити, чи не пропустили ви щось - зазвичай ви таки щось пропускаєте.

Копирайт изображения AVTG / Getty Images Image caption Вперше про важливість порядку (Ordnung) згадував Мартін Лютер

На перший погляд Ordnung muss sein здається основою особистої та соціальної поведінки німців. Але якщо відкинути стереотипи, чи справді Німеччина така "впорядкована"?

Як і в багатьох інших речах німецької культури, пошуки відповіді приводять до Мартіна Лютера. Окрім того, що він назавжди змінив те, як німці поклоняються богу, чимало особистих уподобань аскетичного реформатора (від любові до пива і книг до суворого дизайну, що надихнув Баухаус) продовжували формувати німецьку культуру 500 років.

Саме він вперше висловив на папері ключову фразу німецької культури. У 67 томі своєї Збірки праць він писав: Ordnung muss sein unter den Leuten (буквально: "У людей повинен бути порядок").

Лютер, звичайно, не вкладав у ці слова той сенс, який вони мають тепер, пояснює доктор Вольфрам Піта, директор історичного факультету Штуттгартського університету.

Він радше казав про порядок державний, а не в особистому житті.

Протягом століть слова священника ніхто не згадував, але у 1930 році фраза несподівано з'явилася у статті New York Times. Всесвітньо відомою її зробив останній президент Веймарської републіки Пауль фон Гінденбург.

Копирайт изображения Joe Baur Image caption Німецька поліція громадського порядку може оштрафувати вас, якщо ваш собака надто довго гавкає

Вислів Ordnung muss sein почали дедалі більше асоціювати з німецькою культурою після того, як у 1934 році він з'явився на обкладинці журналу TIME поруч із портретом Гінденбурга.

Темою номеру стала стаття з назвою "Німеччина: суть кризи", в якій німецький рейхспрезидент виголошує свій "афоризм на всі випадки життя" у дебатах з Адольфом Гітлером.

"Порядок є важливою цінністю прусів, так само як пунктуальність, працьовитість та чесність", - каже Крістіна Реттгерс, експертка з німецької культури, яка допомагає міжнародним компаніям зрозуміти німецьку ментальність та ефективно співпрацювати з німцями.

Хоч яким би було походження вислову Ordnung muss sein, він, безумовно, є невіддільною частиною німецького соціального життя. Втім, від німця цю фразу ви навряд почуєте. Як пояснює Реттгерс, ця установка вже давно на підсвідомому рівні. Ніхто про це не говорить, тому що всі і так знають ці правила.

Поняття Ordnung глибоко увійшло і у щоденний лексикон німця. Якщо англійською ви би спитали "Are you OK?", німецькою це - "Alles in Ordnung?".

Напис Ordnung прикрашає форму працівників німецького управління громадського порядку (Ordnungsamt).

Копирайт изображения Joe Baur Image caption Слово Ordnung у Німеччині можна зустріти всюди, навіть на сміттєвому баку

Це - спеціальна поліція, яка по суті займається проступками, як-от вмикання гучної музики під час тихої години, паркування у недозволеному місці або надмірне гавкання вашого собаки (дозволено не більше 10 хвилин за раз та не більше 30 хвилин на добу, звичайно, не під час тихої години).

Утім, якщо німцям нагадати про Ordnung muss sein, вони одразу згадують інший вислів - Ordnung ist das halbe Leben ("Порядок - це лише половина життя").

Решта вислову перевертає основу основ німецького суспільства догори дриґом - Unordnung die andere Hälfte "Друга половина - безлад".

Ніхто не заперечуватиме, в Німеччині час від часу трапляються сплески жахливого безладу. Люди штурмують потяг, перш ніж з нього встигають вийти пасажири. Хулігани розбивають урни з написом Ordnung. А новий національний аеропорт відкриється у жовтні після дев'яти років затримки через недоліки дизайну, скандали та загальний хаос.

А моє теперішнє місце помешкання - Берлін - протягом багатьох років має славу міста сміливих культурних експериментів, міста, в якому дозволено все.

Через 20 років після того, як колишній мер Берліна назвав його "бідним, але сексуальним", люди з усього світу приїжджають сюди жити, щоб звільнити своє життя від зайвих правил і стати ким завгодно, не відчуваючи осуду інших.

Але навіть у місті, всесвітньо відомому своїми лібертаріанством та духом анархії, діють суворі, неписані правила.

Копирайт изображения Tom Stoddart Archive Image caption Бажаєте розмалювати Берлінську стіну? Будь ласка, але у спеціально відведеному місці

Бажаєте розмалювати Берлінську стіну? У Мауерпарку є спеціальна ділянка для цього. Хочете позагоряти голяка? У Тіргартені є зони, де на одягнених дивляться невдоволено. Надумали побавитися забороненими речовинами або зайнятися сексом з незнайомцем? У багатьох берлінських клубах ніхто не зверне на вас увагу, доки ви робите це у спеціально відведеній кімнаті.

І такий не лише Берлін. Бансхоффіртель у Франкфурті - район борделів та клубів із сумнівною репутацією. Санкт-Паулі у Гамбурзі - один з найвідоміших в Європі кварталів червоних ліхтарів. Навіть найконсервативніші куточки Баварії та колишньої Східної Німеччини мають кемпінги та місця для відпочинку нудистів (Freikörperkultur).

Утім, в основі німецького порядку - чиста прагматика. "Ordnung muss sein" означає, що система завжди спрацює, щоби запобігти найгіршому.

Приміром, програма скорочення робочих годин (Kurzarbeit), яка дозволяє підприємствам скорочувати робочий день своїх працівників під час кризи (як-от фінансовий крах 2008 року та пандемія коронавірусу).

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Порядок - лише половина життя", - жартують німці

Уряд виплатить 60% від зарплати, щоб уникнути масового безробіття.

Побувавши в усіх 16 землях Німеччини, я бачив, як швидко і бездоганно працює Ordnung. Але я також бачив, як німці вміють радіти карнавалу, святкувати Новий рік та вболівати за свою футбольну команду.

Зрештою, Німеччина, як і будь-яка країна, не вкладається в одне словосполучення.

А тепер, пробачте, але мені потрібно розсортувати сміття та переконатися, що мій собака не перевищив щоденний ліміт гавкання.

