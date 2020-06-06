Хто стане міністром освіти? Зеленський назвав кандидатів

Image caption Володимир Зеленський розглядає три кандидатури на посаду міністра освіти

Президент Володимир Зеленський розглядає декілька кандидатур на посаду міністра освіти. Про це він заявив під час неформального спілкування з журналістами у резиденції "Залісся".

Президент розповів, що поспілкувався з декількома кандидатами.

"Вони всі гарні, але не можуть бути міністрами через свою слабкість", - додав пан Зеленський, не уточнивши, про що саме йдеться.

"Після цього я зустрівся з багатьма ректорами провідних вузів, їх було 30-40. Вони усі запропонували мені декілька варіантів", - сказав Володимир Зеленський і назвав трьох кандидатів. Один з них має усі шанси стати міністром освіти.

Це, за словами президента, керівник Апарату Офісу президента України Олексій Дніпров, голова комітет з питань освіти у Верховній Раді Сергій Бабак та ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет.

Володимир Зеленський уточнив, що ректори радили йому обрати одного з трьох запропонованих кандидатур.

Президент додав, що планує наступного тижня поїхати в Чернігів, щоб зустрітися з Сергієм Шкарлетом. "Ми ще його не призначаємо. У середу я поїду в Чернігів. Я збираюся прийти в університет, я хочу просто подивитись, як він виглядає, хочу поговорити зі студентами і зрозуміти, що це за людина", - сказав президент.

"Якщо ми вже пів року шукаємо міністра освіти, то треба на чомусь зосередитися", - резюмував президент.

Ексрегіонал і "міністр плагіату"

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Що відомо про Сергія Шкарлета? Йому 47 років і він був наймолодшим ректором України, коли очолив Чернігівський національний технологічний університет.

Вперше інформація про нього як ймовірного кандидата на посаду міністра з'явилася після зустрічі з парламентським комітетом освіти.

Тоді жодних рішень комітет не ухвалював. Проте депутатка "Голосу" Інна Совсун поділилася своїм враженнями від зустрічі з кандидатом, і були вони не найкращими.

"Йому поставили питання: "А навіщо ви йдете в міністри? Чому Ви хочете обійняти цю посаду?" Він відповів: "Ну я в родині - четверте покоління освітян. Я дуже переймаюсь". Ні, це був не вступ, це була вся суть відповіді", - переказує розмову пані Совсун.

За її словами, якщо уточнювальні питання у вищій освіті він ще якось відбивав, то по дошкільній, шкільній, професійно-технічній - у відповідь чули одне-два речення загальних фраз.

Сергій Шкарлет був членом Партії регіонів, але запевняє, що вийшов з неї. Отримував нагороду з рук тодішнього міністра освіти Дмитра Табачника.

Він розповідав в інтерв'ю, що на президентських виборах підтримував Віктора Януковича: "Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося відчути на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди й принципи Партії регіонів".

З критикою кандидатури пана Шкарлета виступила ексміністерка освіти Ганна Новосад, яка назвала Сергія Шкарлета "міністром плагіату та запозичених текстів". За її словами, українські дослідники виявили у нього три вкрадені наукові роботи.

"Я особисто не маю нічого проти пошуку майбутнього міністра освіти і науки серед ректорів, проректорів чи інших університетських управлінців. Але вважаю гігантською репутаційною втратою і показовою зневагою до всіх, не лише до освітньої спільноти, міністра, який є кандидатом чи доктором сплагіачених наук", - написала ексміністерка у Facebook.

І Ганна Новосад, і Інна Совсун висловлюють побоювання, що у Міносвіти пан Шкарлет може захищати інтереси ректорів, які запропонували його кандидатуру, а не студентів.

$4 тисячі зарплати вчителям

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Ім'я Сергія Бабака як претендента на посаду міністра освіти називали ще під час передвиборної президентської кампанії Володимира Зеленського.

42-річний політик був 11-м номером у списку партії "Слуга народу".

До того, як потрапити до Ради, він працював заступником директора "Центру морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України".

Проте замість міністерства він очолив комітет з питань освіти, науки та інновацій.

Під час передвиборної кампанії запам'ятався скандал за участі Бабака, коли він говорив про можливі зарплати українським вчителям у розмірі 4 тисячі доларів на місяць. Пізніше він заявив, що "ми собі цього дозволити не можемо".

У Верховній Раді Сергій Бабак був одним з авторів закону, який запроваджує значні зміни у вищій освіті України. Серед таких іновацій закону - запровадження КРІ, ключові показники ефективності, для ректорів. Невиконання цих показників може стати причиною для звільнення.

На нещодавній пресконференції президент Зеленський розповідав, як багато разів вмовляв пана Бабака стати міністром освіти, а той все відмовлявся.

Пан Бабак є доктором технічних наук, кандидатом економічних наук та куратором освітнього напряму Українського інституту майбутнього.

Заступник Табачника

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Ще одним ймовірним кандидатом на посаду міністра освіти і науки України є Олексій Дніпров. Він очолює Апарат Офісу президента.

Закінчив Академію праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України за спеціальністю "Правознавство" і одразу ж почав працювати в апараті Верховної Ради.

У 2005 році Дніпров очолював службу тодішнього віцепрем'єр В'ячеслава Кириленка.

У 2003 році був заступником міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника.

Олексію Дніпрову вдалося уникнути люстрації у 2015 році. Президент Петро Порошенко призначив його заступником глави Адміністрації. Згодом Адміністрацію президента перейменували в Офіс президента, а Олексій Дніпров залишився незмінним працівником.

Міністерство освіти перебуває без керівника з початку березня, коли разом з урядом Олексія Гончарука пішла у відставку міністерка Ганна Новосад. Наразі виконує обов'язки міністра її заступниця Любомира Мандзій.

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