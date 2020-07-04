Майбутнє туризму - підводний туризм

Копирайт изображения Jason deCaires Taylor Image caption Австралійський музей підводного мистецтва привертає увагу туристів до проблем Великого Бар'єрного рифу

Популярність дайвінгу, підводні музеї та дослідження старовинних пам'яток на дні моря не лише відкривають нову сторінку в туристичному бізнесі, але й привертають увагу до проблем морського довкілля.

Підводний туризм відкриває мандрівникам океан, пропонуючи можливість досліджувати морський світ, який охоплює 70% нашої планети.

Цей напрямок послуг розвивається останнім часом шаленими темпами. 2018 року на Мальдівах відкрився перший у світі підводний готель, минулого року у Норвегії - найбільший у світі підводний ресторан Under, новим трендом стають підводні художні галереї, як-от галерея скульптур Нгаро біля узбережжя Вітсундей в Австралії.

Втім, сам по собі підводний туризм навряд чи є чимось новим.

Жак Кусто створив акваланг для загального користування в 1942 році, а Професійна асоціація інструкторів з дайвінгу (PADI) випустила 27 мільйонів сертифікатів у всьому світі з 1967 року.

За даними Scubanomics, у світі існує близько 6 мільйонів активних дайверів і незліченна кількість ентузіастів сноркелінгу (пірнання з маскою і трубкою). Вони досліджують морські глибини, пірнають на затонулі кораблі, плавають з китами і черепахами, забираються у підводні печери. А прибережні курорти вже давно пропонують прогулянки на човнах зі скляним дном.

Копирайт изображения Aaron Bull/Getty Images Image caption В останні роки у підводному туризмі з'явилося чимало інновацій

Однак останнім часом підводні пригоди почали вабити й тих, хто не має ані дайверської кваліфікації, ані часу та можливості отримати сертифікат.

На таких туристів і розраховані екскурсії Seawalker, які проводять на Зеленому острові біля Великого Бар'єрного рифу.

Одягнені в захисні костюми зі скляним шоломом на голові, "водолази" повільно опускаються на дно. Вони з'єднані трубками з киснем.

Ще один спосіб дослідити мальовничі рифи та найкрасивіші прибережні зони світу - це тури у батискафах. Вони варіюються від великих підводних човнів для туристичних груп до розкішних приватних підводних апаратів, як-от Deepflight біля курорту Four Seasons на Мальдівах.

Ці екологічно чисті, обладнані кондиціонером підводні судна для двох пасажирів і пілота мають окремі оглядові куполи, які дозволяють зблизька роздивитися морське дно.

Втім, попри екологічність (апарат працює від батареї та має низький рівень шуму) та незабутність досвіду, який вони пропонують, широкому загалу ця розвага не буде доступною.

Занурення вдвох на Deepflight, приміром, коштує 1500 доларів за годину.

Утім, Патрісія Роділес Мартінес, менеджерка компанії Les Roches, яка 2019 року провела перший Міжнародний саміт космічного і підводного туризму, впевнена, зі збільшенням попиту на такі тури, їхня ціна почне знижуватися і вони стануть доступними для всіх.

"Так само було з першими літаками, круїзними лайнерами і готелями", - додає вона.

Копирайт изображения Matjaz Slanic / Getty Images Image caption Тури у батискафах стануть майбутнім підводних досліджень

Утім, стануть такі тури доступними чи ні, вони вже виконують важливу освітню функцію. Завдяки ним дедалі більше людей дізнається про необхідність догляду за океаном, про загрози через зміни клімату, надмірне рибальство та забруднення.

Помітне покращення довкілля під час карантину стало ще одним своєчасним нагадуванням про необхідність подорожувати та жити більш екологічно.

Компанії, які влаштовують підводні тури, беруть це на озброєння. Співпрацюючи з екологами та морськими біологами, вони намагаються зробити подорожі вглиб моря не лише цікавими, але й навчальними, привертаючи увагу туристів до проблем океанів.

Мандрівники та волонтери також допомагають доглядати за морським середовищем та контролювати наслідки туризму.

Вони збирають важливі дані для досліджень, як-от місце розташування різних видів водоростей на узбережжі штату Вашингтон, або відстежують переміщення акул і черепах на Великому Бар'єрному рифі.

Популяризація екологічного туризму та свідомого ставлення до довкілля - це і їхня заслуга.

Успіх підводних скульптурних інсталяцій попередніх років, як-от Канкунський підводний музей мистецтва в Мексиці, надихнув новий напрямок у розвитку підводного туризму - артгалереї на морському дні.

Копирайт изображения Riptide Creative Image caption Одна з інсталяцій підводної скульптурної галереї Нгаро біля островів Вітсундей в Австралії

Підводна скульптурна галерея Нгаро біля Великого бар'єрного рифу, яка відкрилася 2019 року, складається з шести художніх інсталяцій, які представляють місцеву фауну, як-от велика черепаха, гігантська риба-губань і скати манта.

Відвідати галерею можна під час дайверського туру або на човні, скульптури розташовані не надто глибоко від поверхні.

Галерею створили незабаром після руйнування значної частини рифу внаслідок циклону Деббі у 2017 році. Метою проєкту є не лише відновлення природного заказника, але й привернення уваги до захисту морського середовища.

Трохи далі вздовж узбережжя Квінсленду, біля Таунсвілла, незабаром відкриється ще один художній проєкт.

Перший в Австралії музей підводного мистецтва MOUA, розташований на чотирьох локаціях, буде доступний виключно для дайверів. Експозиція музею містить роботи британського скульптора Джейсона де Каіреса Тейлора.

Експонати музею розповідають історію важкого становища рифу та океанів. Один з них - Коралова оранжерея, стоїть на рифі Джона Бровара.

Найбільший з експонатів MOUA - підводна будівля з 20 охоронцями рифу, статуями вчених, які вирощують корали та досліджують їх у лабораторіях. Інсталяції оповідає про важливість відновлення рифу та збереження коралів.

Утім, підводні пам'ятки - це не обов'язково витвори сучасного мистецтва. Біля узбережжя турецького міста Каш дайвери досліджують численні підводні археологічні місця. Тут є й затоплені міста і поле з амфорами, і лікійські скельні гробниці.

Найстаріша оборонна стіна неолітичного селища приваблює дайверів біля узбережжя Хайфи в Ізраїлі.

Щоб зберегти численні історичні, природні та мистецькі пам'ятки на дні моря, місцева влада повинна організувати безпечний та екологічний туризм.

Копирайт изображения Extreme Photographer/Getty Images Image caption За даними сайту Scubanomics, близько 6 мільйонів людей у світі активно займається дайвінгом

Якщо пам'ятка стає популярною, виникає ризик її знищення. Туристичні катери, пішохідні маршрути та екскурсії потрібно контролювати, а від туроператорів вимагати дотримання суворих правил.

Навіть досвідчені водолази можуть ненавмисно завдати шкоди природному середовищу моря. Запобігти цьому можна, лише навчивши місцеву владу та громади наглядати за розвитком інфраструктури та створювати жорстке законодавство.

Цій меті присвячений, наприклад, проєкт Green Fins ("Зелені плавники"), який затвердив на міжнародному рівні правила екологічного дайвінгу. До проєкту вже приєдналися 11 країн та майже 600 компаній морського туризму, які працюють на популярних напрямках, як-от Балі та Єгипет.

Зі зростанням популярності підводного туризму, ми маємо шанс зробити його екологічним і привернути за його допомогою увагу до проблем морського довкілля.

Якщо це вдасться, підводний туризм допоможе врятувати океан.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Travel.

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