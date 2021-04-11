Чому в Сінгапурі заборонені жувальні гумки

Фаріс Мустафа

BBC Travel

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Сінгапур - місто, відоме своїм маніакальним ставленням до чистоти. Як сінгапурцям вдалося цього досягти і як високий рівень гігієни допомагає їм під час пандемії?

Це вражає щоразу, коли виходиш з літака: порив свіжого кондиціонованого повітря і виразний аромат чаю з орхідеєю. Аеропорти, звичайно, не показові, але візит до сінгапурського району Чангі - як сьогодні, так і задовго до пандемії Covid-19 - це абсолютно унікальний досвід.

Ви крокуєте до паспортного контролю вздовж бездоганних зелених стін з елементами водного дизайну, натрапляючи на групи прибиральників (як людей, так і роботів) та високотехнологічні вбиральні з інтерактивними екранами.

За межами аеропорту вас очікує не менш доглянуте місто. Видання New York Times якось назвало Сінгапур "містом, в якому жувальна гумка заборонена на рівні з наркотиками".

Автор фото, Tuul & Bruno Morandi / Getty Images Підпис до фото, Бездоганна чистота Сінгапуру давно стала візитівкою міста

Але чистота тут дещо більше, ніж просто естетичний ідеал. Для крихітного міста-держави, яке налічує всього 56 років незалежності, чистота стала синонімом соціального прогресу, приголомшливого економічного зростання, а в останній рік - і способом стримати пандемію.

"Репутація найчистішого міста в світі - це те, чого сінгапурський уряд свідомо прагне досягти", - каже Дональд Лоу, науковець у галузі державного управління.

"Спочатку йшлося про чистоту на вулицях і екологію міста, тепер - про "чистий" уряд і суспільство, які не терплять корупції", - пояснює він.

Відділившись від Малайзії у 1965 році, Сінгапур, очолюваний тодішнім прем'єр-міністром Лі Куан Ю, мав великі амбіції стати "оазою першого світу в регіоні третього світу".

"Лі Куан Ю не помилився у тому, що незалежне місто-держава, яке прагне привабити іноземні інвестиції, буде вигідно відрізнятися від решти країн Південно-Східної Азії", - пояснює Лоу.

На практиці чистота міста означала розробку якісних каналізаційних систем, програми боротьби з лихоманкою денге та іншими хворобами, очищення дуже забрудненої річки Сінгапур, висадку дерев на всьому острові та переведення вуличних торговців до критих центрів.

А також запровадження загальнонаціональних гігієнічних кампаній, які закликали громадян Сінгапура до чистоти.

"Для підтримання чистоти потрібні люди, які усвідомлюють свої обов'язки", - проголосив прем'єр-міністр Лі під час відкриття в 1968 році програми "Зберігай Сінгапур у чистоті", яка щорічно ініціює боротьбу зі сміттям.

Автор фото, Andrea Pistolesi/Getty Images Підпис до фото, Відвідувачів Сінгапуру завжди вражають дороги з ідеальною бруківкою, доглянуті парки і вулиці без сміття

З покращенням екологічних умов сюди потекли іноземні інвестиції та туристи, відкривши період безпрецедентного економічного зростання.

Сьогодні Сінгапур регулярно очолює рейтинги міст за рівнем безпеки та якістю життя. А його високорозвинена ринкова економіка є однією з найбільш конкурентоспроможних на планеті.

Лі дратувало, що попри досягнення його країни, іноземні журналісти постійно запитували про горезвісну заборону на жувальні гумки.

Запровадивши 1992 року закон, який передбачав знизити витрати на очищення громадських місць, зокрема, нового транспорту, від старих жувальних гумок, прем'єр-міністр ніяк не очікував привернути стільки уваги.

Тепер споживання жувальних гумок дозволено. Якщо у вашому багажі випадково виявлять пів пакетика "Орбіту", вас не кинуть до в'язниці. Однак продаж у магазинах, як і раніше, заборонений.

Лоу пояснює, що сумнозвісний закон про жувальні гумки є радше винятком у політиці Сінгапуру. "Замість прямої заборони, - пояснює він, - уряд зазвичай вдається до фінансових стимулів корисної поведінки".

Наприклад, нещодавній податок на викиди вуглецю, має стримувати брудне виробництво та заохочувати до використання енергетичних альтернатив.

Автор фото, Jimmy Fam / Getty Images Підпис до фото, Вуличних торговців тепер перевели у спеціальні криті центри, які проходять гігієнічну перевірку

Утім, я вирішую перевірити хвалену сінгапурську чистоту за межами блискучих хмарочосів та сучасних розкішних готелів, які не дають справжнього уявлення про повсякденне життя.

Виїхавши за межі туристичних кварталів, я все одно бачу дбайливо спроєктовані житлові масиви, доглянуті громадські парки та торговельні центри з бездоганним порядком.

Я вирушаю до Гейлангу, району Сінгапуру, відомого чудовою місцевою кухнею та єдиним легалізованим кварталом червоних ліхтарів у місті. Тут я напевно побачу справжній Сінгапур.

Стемніло, вулиці сяяли старомодними неоновими вивісками з рекламою секс-шопів, караоке барів та нічних кафе, де подають місцевий делікатес - кашу з жаб'ячих ніг.

"Це темний бік Сінгапуру, протилежність доглянутим хмарочосам у бізнес-центрі міста", - каже чоловік на ім'я Цай Іньчжоу, який опиняється поруч зі мною на тьмяно освітленій вулиці.

Корінний мешканець району Гейланг, Іньчжоу виріс "поруч із секс-працівниками та співробітниками ігорних будинків". Тепер він проводить екскурсії "Пригоди Гейлангу".

Автор фото, Shan Shihan / Getty Images Підпис до фото, Східний район Гейланг. Тут - єдиний легальний квартал червоних ліхтарів у місті

Він намагається показати район як соціальну екосистему, яка вийшла за рамки своєї горезвісної репутації.

Попри свій імідж, район Гейланг є цілком безпечним. Тут встановили близько 500 камер, які стримують потенційних порушників - від злочинців до наркозалежних, як зазначає Іньчжоу.

І хоча Гейланг не виглядає стерильним, загалом він також вписується у національний наратив про чисте, некорумповане суспільство.

Сінгапурське опікування чистотою з минулого року набуло нового значення, адже в умовах пандемії практика громадської гігієни дійсно стає питанням життя та смерті.

Заходи щодо боротьби з вірусом, яких ужив Сінгапур, багато обговорювали у світі. Однак, на відміну від більшості країн, ці заходи не стали для Сінгапуру чимось геть новим.

"Методи дезінфекції стали для нас звичними задовго до приходу Covid-19", - пояснює Тай Цзі Чун, директор відділу громадської чистоти Національного агентства з охорони навколишнього середовища Сінгапуру.

Автор фото, Roslan Rahman/Getty Images Підпис до фото, Собаки-роботи нагадують людям, що потрібно дотримуватися безпечної дистанції у громадських місцях

У 2017 році разом із політехнічним університетом Чунг розробив курс з громадської гігієни. Персонал "отримав навички з техніки дезінфекції, поводження з дезінфекційними засобами, правильного використання засобів індивідуального захисту під час спалахів інфекційних захворювань. І ці знання виявилися критично важливими, коли почалася пандемія".

Допомогло й ефективне впровадження технологічних рішень: мобільні додатки, які дозволяють швидко придбати маски для обличчя, сканери температури тіла у натовпі, собаки-роботи, які патрулюють громадські парки та стежать за соціальним дистанціюванням.

Хоча ефективні дії уряду мають вирішальне значення у боротьбі з вірусом, пандемія змусила керівників спитати й думки своїх громадян. У Сінгапурі, де носіння масок та відстеження контактів є обов'язковим, жителів загалом підтримали дії уряду.

Але чого ще очікувати від суспільства, в якому чистота, порядок і громадська гігієна є частиною культурної спадщини?

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