5 найбезпечніших міст світу попри пандемію. У чому секрет

Ліндсі Гелловей

BBC Travel

1 година тому

Автор фото, Andrew Merry/Getty Images

Мало що у сучасній історії так змінило міста, як пандемія коронавірусу. Але яким містам вдалося залишитися безпечними незважаючи на кризу?

Закриття офісів у біснес-центрах, обов'язкове носіння масок, обмеження в ресторанах та інші заходи від пандемії змінили вигляд міст у всьому світі й, схоже, надовго.

Насправді це перша пандемія такого масштабу, яка трапилася з нами у сучасному урбанізованому суспільстві.

Коли на початку 1900-х років світ пережив іспанський грип, міське населення складало лише 14% людей. Сьогодні ця цифра, за даними ООН, зросла до 57%.

Це означає, що міста повинні ще пильніше ставитися до охорони здоров'я та загальної безпеки.

Новий індекс безпеки міст, який щороку проводить дослідницький відділ журналу the Economist, містить не лише звичайні показники, як-от безпечна інфраструктура, цифрове життя, навколишнє середовище, але й готовність до пандемії та смертність від Covid-19.

Міста на перших позиціях рейтингу, Копенгаген, Торонто, Сінгапур, Сідней та Токіо, показали, як загальна безпека співвідноситься із почуттям соціальної згуртованості, загальної інтеграції населення та суспільної довіри.

Ми поговорили з жителями цих міст про те, як пандемія зробила їхні міста безпечнішими, більш інклюзивними та стійкими.

А також розпитали про те, що потрібно знати мандрівникам, коли вони нарешті зможуть їх відвідати.

Копенгаген

Автор фото, Tim E White/Getty Images Підпис до фото, Численні парки та галявини Копенгагена допомогли мешканцям пережити локдауни

Столиця Данії увійшла до першої п'ятірки рейтингу насамперед завдяки таким параметрам, як використання відновлюваних джерел енергії, якість повітря, утилізація відходів по покриття лісом.

Останній чинник був насамперед важливим під час локдауну, який повністю зняли з вересня 2021 року.

"Парки, зелені зони та водойми були надзвичайно популярними під час пандемії. Копенгагенці гуляли, купуючи їжу на винос і насолоджуючись свіжим повітрям", - розповідає мешканець міста Асбьорн Овергард, генеральний директор некомерційної компанії Copenhagen Capacity.

Дух єдності, притаманний данцям, і найкраще виражений словом samfundssind "дух спільноти", впливає на високу довіру серед громадян, зокрема й владі.

Індекс безпечних міст виявив високу кореляцію між контролем над корупцією та безпечністю життя. Тому не дивно, що данці, як мешканці однієї з найменш корумпованих країн світу, довіряли своїм інститутам і одне одному протягом всієї пандемії.

Торонто

Автор фото, Istvan Kadar Photography/Getty Images Підпис до фото, Торонто посів високе місце в рейтингу через інклюзивну культуру та екологічну безпеку

Найбільше місто Канади посіло друге місце в індексі загальної безпеки, з високими оцінками в інфраструктурі та безпеці довкілля.

Інклюзивна культура, в центрі якої ефективне спілкування між громадами, вплинула на обізнаність у питаннях пандемічних обмежень й вакцинації.

Мешканка Торонто Фаріда Талат розповідає про низку програм вакцинації для окремих громад, які допомогли зробити місто безпечнішим.

Наприклад, програма The Homebound Sprint Vaccination зробила перші дози щеплення мешканцям, які не могли вийти з дому. А робоча група "Чорні вчені за справедливу вакцинацію" забезпечила більш рівний підхід до щеплення населення.

Відчуттю безпеки сприяє й довга історія багатокультурності міста.

"У Торонто цілком нормально бути вихідцем з інших країн. Різні етнічні та культурні групи тут добре взаємодіють і не живуть відокремлено", - каже Філіпе Вернаса, мешканка Торонто з 1998 року.

У типовій групі людей обов'язково будуть представники різних етнічних груп, сексуальних орієнтацій та релігій. Торонто - надзвичайно відкрите місто, де ви можете відчувати себе у безпеці таким, яким ви є".

Сінгапур

Автор фото, Tonnaja/Getty Images Підпис до фото, Щоби підтримувати безпеку Сінгапур використовує програми для відстеження натовпу та мобільні додатки для реєстрації у закладах

Посівши друге місце у цифровій безпеці, охороні здоров'я та безпеці інфраструктури, Сінгапур швидко запровадив цифровий моніторинг та відстеження контактів ще у перші дні пандемії.

Країна також може похвалитися одним із найвищих у світі показників вакцинації (80% на цей час). Утім, уряд все ще вимагає суворого моніторингу та відстеження контактів з огляду на нові варіанти вірусу.

"Перед входом до приміщення потрібно увімкнути додаток TraceTogether, який фіксує усі контакти й у разі контакту з інфікованою людиною надсилає повідомлення", - пояснює житель Сінгапуру Сем Лі, який веде однойменний туристичний блог.

Туристам також потрібно встановити програму TraceTogether або взяти в оренду телефон із програмою.

За допомогою іншого додатку Space Out tool можна відстежити кількість людей у магазинах або на пошті. Туристичні пам'ятки та торгові центри мають обмежену кількість входів. У них також працюють "посли безпечної відстані", які стежать за людьми й штрафують тих, хто порушує правила.

Сідней

Автор фото, Andrew Merry/Getty Images Підпис до фото, Хоча кордони Австралії були закриті з березня 2020 року, незабаром заборону знімуть

Австралія була однією з перших країн, які повністю закрили свої кордони під час пандемії, і дотримувалася суворого карантину до позитивного результату.

Смертність від Covid-19 на душу населення в Австралії продовжує залишатися однією з найнижчих у світі.

У Новому Південному Уельсі щеплено 70% жителів, а тому найближчим часом обмеження скасують, а міжнародні кордони відкриються вже у листопаді.

Мешканці Сіднея відчувають себе захищеними не лише від пандемії, місто давно славилося високим рівнем особистої безпеки. "Я ніде не почувала себе у такій безпеці, як у Сіднеї", - каже Хлоя Скорджі, засновниця австралійського туристичного сайту Passport Down Under, яка переїхала до Сіднея у 2018 році.

"Я подорожувала Сіднеєм наодинці й ніколи не відчувала ніяких ризиків", - додає жінка.

Сідней посідає перше місце у галузі цифрової безпеки, яка передбачає конфіденційність, захист від кібератак та "розумне" місто.

Останній пункт передбачає, приміром, розміщення датчиків у контейнерах для сміття, ліхтарях і лавках, які збирають інформацію про транспортні потоки та діяльність пішоходів.

Розумне освітлення та мережі відеоспостереження покращують безпеку після настання темряви та заощаджують електрику у нічний час.

Так на півдні Сіднея вже встановлені центри ChillOUT - простори просто неба, де містяни можуть зустрічатися, підключатися до Wi-Fi та заряджати електроприлади. Данні про використання цих просторів надсилаються в адміністрацію міста для кращого розуміння, як громадяни взаємодіють з міською інфраструктурою.

Токіо

Автор фото, Uji Ozeki/Getty Images Підпис до фото, Токіо посів перше місце з безпеки здоров'я й п'яте - у загальному індексі безпечних міст

Після Олімпіади кількість випадків Covid-19 швидко знизилося, тому що Японія щепила 60% свого населення. У результаті країна оголосила про припинення надзвичайного стану та поступове скасування обмежень з кінця вересня 2021 року.

Наразі уряд заохочує громадян використовувати паспорти вакцинації, коли вони беруть участь у великих заходах. Уряд також пропонує підприємствам надавати власникам паспортів знижки або купони.

Токіо також увійшов у п'ятірку міст з безпечною інфраструктурою, яка включає безпеку транспорту, зручність для пішоходів та транспортні мережі.

"Від бюро знахідок на зупинках потягу до майже непотрібних замків для велосипедів у місті існує величезна повага до добробуту інших", - зазначає Сена Чанг, мешканка Токіо і засновниця журналу The Global Youth Review.

Вона згадує, як загубила сумку для покупок у самому центрі міста, але знайшла її там же, де й залишила, разом із запискою з добрими словами.

"Багатовікова культура колективізму і велика повага одне до одного роблять Токіо найбезпечнішим містом, в якому я колись жила", - каже жінка.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Travel.

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