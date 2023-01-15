Як ветерани Другої світової навчили Америку кататись на лижах

1 година тому

Автор фото, Vail Resorts

Після участі у Другій світовій війні американські гірські піхотинці повернулися до США, де популяризували лижний спорт по всій країні.

Ось їхня історія.

Розташоване за 100 миль на захід від Денвера містечко Вейл - сьогодні всесвітньо відомий гірськолижний курорт, що поєднує у собі риси великого американського курорту із затишною атмосферою альпійського села.

Гарна природа навколишніх лісів, гір і долин приваблює сюди туристів, як взимку, так і влітку. Але мало хто знає, що якби не унікальні бійці Другої світової війни, які однаково добре стріляли, долали скелі й робили багатоденні марш-кидки через гори, цього міста й багатьох інших подібних до нього у США, можливо, не існувало б.

А почалося все за кілька років до Другої світової війни у горах Колорадо.

У 1938 році Чарльз Майно "Мінні" Доул після трагічної загибелі друга заснував громадську організацію "Національний лижний патруль" (NSP) для надання екстреної рятувальної й медичної допомоги на віддалених гірських схилах.

А вже за рік почалася радянсько-фінська війна, що передувала Другій світовій. Успіхи фінів у ній вразили Доула. Природжені лижники й мисливці, фіни зуміли нав'язати супротивнику маневрову оборону, найголовнішим елементом якої була лижна підготовка. Вони здійснювали раптові вогневі нальоти із засідок і так само раптово відступали. Застосовуючи таку тактику, вони завдавали ударів, що призводили до значних втрат і сіяли паніку в тилу Червоної Армії.

Побоюючись, що нацисти (які вже мали три гірські бойові загони) можуть через Канаду вторгнутись в північно-східну частину США, Доул переконав військове міністерство сформувати підрозділ гірських піхотинців для боротьби в суворій зимовій місцевості. Так у 1943 році з'явилась 10-та легка дивізія (альпійська): єдиний бойовий підрозділ армії США, призначений для війни в горах.

Доул і "Національний лижний патруль" брали активну участь у вербуванні й навчанні її бійців.

Автор фото, Vail Resorts Підпис до фото, 22 жовтня 1941 року генерал Маршалл підписав наказ про формування першого гірського батальйону для майбутньої дивізії. Відбір та підготовку кадрів поклали на цивільну організацію "Національний лижний патруль", що стало безпрецедентним явищем в історії армії США

1942-го для гірських частин збудували новий гарнізон Кемп-Хейл (за 40 миль на південь від сучасного Вейлу), розташований на висоті 2800 м над рівнем моря. Там підготували майже 19 тисяч солдатів.

За словами Маккея Дженкінса, автора книги "Останній хребет: епічна історія про перших американських гірських бійців", хлопці практикувалися на гірських лижних трасах, годинами каталися на бігових лижах й ходили у багатоденні походи. Вони мали досконало опанувати лижі, рухатися безшумно і впевнено, діяти в будь-якій обстановці в умовах війни.

Нацистське вторгнення на територію США так і не відбулося, але у грудні 1944-го 10-ту гірську дивізію перекинули до Італії. Там американські гірські піхотинці вибили супротивника з кількох важливих позицій, перерізавши німецькі комунікації в долині річки По. Далі 10-та дивізія продовжувала наступ у долині цієї річки, увійшовши 23 квітня до Верони.

Форсувавши озеро Гарда, дивізія зайняла Кариньяно, Тремозіне та низку інших населених пунктів. 2 травня 1945-го німецькі війська в Італії капітулювали, і 10-та дивізія почала просування на північ, роззброюючи німецькі частини, і зрештою вийшла до кордонів Австрії.

"Це фактично започаткувало Італійську кампанію [план союзників зі знищення військ "Осі" в Апеннінах]", — каже Джефф Вайлз, менеджер з обслуговування гостей курорту Вейл.

Однак під час бойових дій дивізія втратила майже 1000 з 19 тисяч бійців.

Автор фото, Vail Resorts Підпис до фото, Підрозділ відіграв дуже важливу роль у боях проти нацистських військ в Італії

Після закінчення війни багато ветеранів дивізії осіли в кількох гірськолижних містечках США. Серед них був Піт Зайберт, який приєднався до підрозділу в 1943 році 18-річним юнаком. Після важкого поранення лікарі сказали, що він більше не ходитиме, але хлопець продовжував тренування і зрештою посів третє місце в національних змаганнях зі слалому.

У 1957 році, коли Зайберт працював на гірськолижному курорті "Лавленд", розташованому між Вейлом і Денвером, друг взяв його в похід гарним гірськолижним схилом. Ця подорож надихнула Зайберта на створення власної справи. Незабаром він купив тут землю і перетворив її на курорт. Так у 1960 році з'явився "Вейл".

"Інші гірськолижні містечка [вже мали інфраструктуру], як-от Аспен, Крестед-Батт, Теллурайд. Це були колишні шахтарські селища, які потім стали курортами, - розповідає Мейсон. - [У Вейлі] не було ані доріг, ані вулиць. Нічого не було. І те, що він збудував, це просто неймовірно".

До Зайберта приєднались його товариші по службі. У 1970 році колишній солдат 10-ї дивізії Вільям Р. Браун встановив у Вейлі перше обладнання з виробництва снігу.

Автор фото, Vail Resorts Підпис до фото, Зайберт та інші ветерани 10-ї дивізії заснували понад 60 гірськолижних курортів у США

Однак одним з головних досягнень колишніх гірських піхотинців є популяризація лижного спорту у США. Окрім Вейла, ветерани заснували чи були пов'язані із приблизно 60 іншими гірськолижними курортами у США, як-то Страттон, Вайтфейс та Аспен.

Вони дали старт повоєнному лижному буму, відкрили раніше елітний вид спорту для широких мас.

Ветерани Другої світової створювали лижні школи й освітні програми по всій країні. Кліф Тейлор, ще один ексбоєць 10-ї дивізії, розробив коротші лижі, які полегшили навчання новачкам, і незабаром армійські магазини вже продавали їх за нижчими цінами, ніж конкуренти.

Інші ветерани започаткували бренди спорядження для активного відпочинку, як-от Gore-Tex, Vibram та Outdoor Research, створюючи рюкзаки, намети та інше спорядження на основі свого воєнного досвіду в Італії.

Вони підкорили найвищі гірські вершини світу й заснували Національну школу лідерства на відкритому повітрі та глобальну організацію дикої природи.

У 1985 році 10-а гірська дивізія була відновлена у Форт-Драмі в Нью-Йорку. Її бійці служили в Афганістані, Сомалі та інших місцях, але її "дім", як і раніше, лежить на пагорбах Вейла.

Автор фото, Vail Resorts

Сьогодні Вейл - мабуть, найвідоміший гірськолижний курорт США, і Піт Зайберт керував ним до 1977 року. В грудні 2022-го курорт відсвяткував своє 60-річчя, але зв'язок із 10-ю гірською дивізією триває й донині.

В пам'ять про події Другої світової у Вейлі встановили пам'ятник гірському піхотинцю у фірмовому білому камуфляжі. На честь дивізії у 2016 році назвали завод з виробництва віскі.

Автор фото, Patrick Orton/Getty Images

Сьогодні лижники всіх рівнів підготовки злітають на гірські вершини Вейлу і спускаються його схилами, названими на честь людей і місць, які створили цей курорт.

Але якби не вміння елітного підрозділу й жорсткі випробування війни, катання на лижах, можливо, ніколи не стало б таким популярним у США, як сьогодні.