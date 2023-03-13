Старіший за Оксфорд і Болонью. Університет, що змінив світ

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Tahir Ansari/Alamy

За 500 років до появи Оксфордського університету в світі вже був навчальний заклад, який вважали найбільшим центром освіти й науки.

Це - університет в індійському місті Наланда, що свого часу навчав 10 тисяч студентів та мав бібліотеку з дев'ятьма мільйонами книг.

Заснований у 427 р. н.е., Наланда є першим буддійським університетом та монастирським комплексом Південної та Східної Азії, де навчали не лише буддизму і не лише буддистів.

Це був один з найбільших освітніх центрів на планеті. Там працювали й викладали багато видатних філософів з різних країн, сюди приїздили численні паломники й студенти.

Вони збиралися, щоб вивчати медицину, логіку, математику та буддійські принципи у найшановніших науковців тієї доби. Як одного разу сказав Далай-лама: "Джерело всіх буддійських знань, які ми маємо, виходить з Наланди".

Автор фото, imageBROKER/Alamy Підпис до фото, У Наланді свого часу навчалися 10 тисяч студентів

За понад сім століть існування Наланди у світі не було нічого подібного. Цей монастирський університет був на 500 років старший за Оксфорд та найстаріший університет Європи в Болоньї.

Науковий підхід Наланди до філософії й релігії впливав на формування культуру Азії ще довго після того, як університет припинив своє існування.

До навчання там допускали лише тих, що склали усний іспит. Потрібно було добре знати санскрит, оскільки навчання було саме на ньому. Усі китайські ченці, що бажали здобути вищу освіту в Індії, спочатку вирушали на Яву, щоб відточити володіння санскритом. На складання іспитів не впливали ні касти, ні світогляд, ні національність - згідно з буддійським підходом. В університеті не було студентів на заочному навчанні.

Цікаво, що монархи імперії Гупта, які заснували буддійський університет, були побожними індуїстами, але симпатизували буддизму з його інтелектуальним запалом та прогресивними для тих часів філософськими творами.

Ліберальні культурні й релігійні традиції склали основу міждисциплінарної академічної програми Наланди, де інтелектуальний буддизм поєднувався з найвищими знаннями у різних галузях.

В Наладні викладали стародавню індійську медичну систему Аюрведа, що ґрунтується на природних методах лікування. А потім випускники вишу поширювали її в інших частинах Індії.

Інші буддійські установи черпали натхнення у дизайні кампусу Наланди, що мав відкриті внутрішні двори, оточені молитовними залами й лекційними аудиторіями. Створена тут ліпнина вплинула на розвиток мистецтва в Таїланді, а виготовлення виробів з металів мігрувало звідси до Тибету й Малайського півострова.

Автор фото, Dinodia Photos/Alamy Підпис до фото, Розкопана територія простягається на 23 гектари, але це, ймовірно, лише невелика частина кампусу

Але, мабуть, найвидатнішою спадщиною Наланди є її досягнення в математиці й астрономії.

Кажуть, що батько індійської математики Аріабхата очолював університет у VI столітті нашої ери.

"Ми вважаємо, що Аріабхата був першим, хто надав нулю статус цифри, і створив революційну концепцію, що спростила математичні обчислення й допомогла розвинути складніші галузі - алгебру та теорію чисел", - каже Анурадха Мітра, професорка математики з Калькутти.

"Без нуля у нас не було б комп'ютерів, - додає вона. - Йому належать новаторські роботи з добування квадратного і кубічного кореня та застосування тригонометричних функцій у сферичної геометрії. Він також був першим, хто пояснив природу місячного сяйва - що Місяць сяє, тому що його поверхня відбиває світло Сонця".

Ця робота мала глибокий вплив на розвиток математики й астрономії у південній Індії та на всьому Аравійському півострові.

Університет регулярно відправляв своїх найкращих вчених у Китай, Корею, Японію, Індонезію та Шрі-Ланку для поширення буддійських учень і філософії. Ця стародавня програма культурного обміну сприяла формуванню й поширенню буддизму в Азії.

Багато іноземців приїздило й до Індії. Здобувши тут всебічну освіту, зібравши сотні найцінніших рукописів, вони поверталися на батьківщину, де засновували буддійські громади, навчали земляків санскриту та перекладали на свої мови твори індійської літератури. Так індійська культура просочувалася в найвіддаленіші країни Азії.

Автор фото, Sugato Mukherjee Підпис до фото, У місцевому музеї зберігають понад 13 тисяч предметів старовини, врятованих під час розкопок

В 1193 році університет був зруйнований внаслідок вторгнення тюркської армії на чолі з мусульманським фанатиком, що насаджував іслам силою зброї. Тисячі ченців спалили живцем чи відрубали голови. Найбагатша бібліотека Наланди була спалена. Кампус був настільки величезний, що пожежа, влаштована нападниками, як кажуть, горіла три місяці.

Ця подія завдала великого удару по буддизму в Індії, який після цього занепав. Це також призвело до того, що в сучасній Індії лише 0,5% корінного населення сповідують буддизм.

Так обірвалося багатовікове життя Наланди. Залишилась лише пам'ять та історія, викладена згодом європейцями.

На жаль, сьогодні ми можемо побачити лише руїни університету, що є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Але й вони вражають своїми масштабами. За словами археологів, більша частина будівель поки що залишається під землею. Але оскільки навіть те, що вже відкрили для відвідування, займає площу у понад сотню тисяч квадратних метрів, немає сумнівів, що університет був значних розмірів.

Навіть руїни дозволяють побачити його складне й багате облаштування - лекційні зали, студентські кімнати, приміщення для приготування їжі, можна навіть бачити, як були влаштовані системи вентиляції та каналізації. Широкий фундамент, основи стін, що збереглися, дозволяють уявити собі величину будівель.

Руїни лежать за 90 км на південний схід від міста Патна, що колись була давньою столицею Індії.

Автор фото, Sugato Mukherjee Підпис до фото, Руїни Наланди залишаються важливим місцем паломництва буддистів

З 2006 року силами буддистів Індії та інших країн заплановане відродження університету Наланди під назвою Nalanda International University.

На першому етапі там планують відкрити факультети буддистської філософії, літературний, економічний, історичний, інформаційних технологій, управління та міжнародних відносин.