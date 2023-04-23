Як правильно їсти суші. Правила етикету

Пол Фейнштейн

BBC Travel

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Ruben Earth

Занурювати у соєвий соус чи ні, з якого виду починати і куди додавати васабі. Шеф-кухарі та знавці японської культури діляться порадами, як куштувати одну з найпопулярніших страв у світі.

За словами Кадзунорі Нозави, співзасновника знаменитих ресторанів суші Sugafish і славетного секуніна (майстра) суші, є кілька важливих правил, що можна і чого не можна робити із суші.

По-перше, каже Нозава, ніколи не тріть палички одна об одну після того, як ви їх розділили, це вважається не ввічливим. Він одразу робить наступне дивовижне зауваження.

"Суші бажано їсти паличками, але руками також можна. Якщо вам потрібна виделка, це цілком нормально, просто попросіть її".

Нозава також рекомендує їсти суші одразу, як їх принесуть. Це важливо, щоби норі - червоні водорості, у які загортають суші, - не втратили своєї ніжної текстури.

Шеф-кухар також пояснює, що не всі види суші добре смакують з васабі. Тому якщо ви додаєте васабі до соєвого соусу, слід мати ще одне блюдце із соусом без васабі.

І головне, не кладіть імбир на суші, попереджає він. Імбир призначений для очищення смаку в роті між стравами.

Нозава також радить не занурювати у соєвий соус суші, заправлені соусом. А коли ми їмо нігірі, він пропонує злегка занурити у соус рис, а не рибу.

"Спробуйте, і ви відчуєте різницю у смаку, - каже фахівець. - Хоча багато хто може зі мною не погодитись".

Коли ви їсте хендрол, ділиться Нозава, надкусіть його, а потім переверніть і відкусіть з іншого боку. "Так рулетик не розпадеться швидко", - додає він.Його наступна порада стосується нігірі - суші з рису зі шматочком риби згори. Цей вид суші треба одразу класти у рот, не відкушуючи.

Автор фото, SellWellGetty Images Підпис до фото, Важливе правило - завжди поважати шеф-кухаря та інгредієнти страви

У мистецтві споживання суші існує ще безліч негласних правил. Але авторка книжок про японську культуру Андреа Фаццарі наголошує на одному.

"Коли ви вечеряєте у вишуканому ресторані сушія, важливо поважати майстра суші, а також інгредієнти". Якщо ви в компанії, розмова має бути тихою, у центрі уваги - лише майстер і страва, яку ви куштуєте.

Авторка також пояснює, що не варто простити додаткових інгредієнтів: соєвого соусу, васабі або імбир.

"Вам не дадуть ще одне маленьке блюдце із соусом, в який ви хотіли б опустити нігірі. Бо нігірі вже ідеальні такими, якими їх задумав майстер".

Водночас візит до японського ресторану не повинен лякати. Суші-кухарі хочуть, щоб ви отримали найкращі враження і насолодилися їжею.

Щоби спілкуванню не завадив мовний бар'єр, перед походом у ресторан в Японії можна взяти з собою перекладача, яких пропонує Університет суші.

За допомогою перекладача гості спілкуються з шеф-кухарями, які пояснюють історію страв і, звичайно, знайомлять із правилами етикету.

Університет суші має довгий список правил, але його засновник і директор Тецуя Ханада насамперед звертає увагу на таке.

"Використовуйте лише невелику кількість соєвого соусу з боку риби, - пояснює він. - Рис дуже швидко вбирає рідину, тому якщо ви опустите рисову частину суші у соус, шматочок розпадеться".

Як ми бачимо, питання з якого боку опускати суші в соєвий соус, виявляється суперечливим.

Однак фахівець також додає, що "забагато соусу переб'є ніжний смак риби".

Автор фото, Ridofranz/Getty Images Підпис до фото, Занурювати чи занурювати рис у соєвий соус - ось у чому питання

Ханада також пояснює, що зелена паста із листя перілли, яку часто подають як гарнір, залишає сильний смак у роті. Через це ви втрачаєте відчуття смаку суші, тому краще її уникати, якщо її вже не додали у приготовані нігірі або роли.

А імбир подають для того, щоб освіжити смак після вживання жирної начинки, додає фахівець. Якщо ви з'їсте його надто багато, це погіршить смакові якості суші.

Він також додає, що певного порядку споживання страв немає.

"Їжте так, як вам подобається. Однак, через солодкий смак анаго (вугря) і тамагоякі (японський рулет з омлету) краще залишити на кінець трапези".

Одна з найбільш несподіваних порад Ханади стосується стола, на якому подають суші в японському ресторані.

"Стіл можна легко подряпати, тому, будь ласка, не кладіть на нього свій телефон, годинник чи інші предмети. Стіл з кипариса може коштувати кілька сотень тисяч доларів. Тож покладіть ваш годинник і смартфон на серветку", - каже він.

А якщо ви випадково пролили трохи соєвого соусу, не прибирайте його самі, а покличте співробітника, радить Ханада.

Утім, існують негласні правила і для конвеєрних суші-ресторанів, популярних в Японії, а також в Європі та Америці. У центрі такого закладу розташований конвеєр, яким рухаються блюда з різними стравами, а відвідувачі можуть взяти все, що їм сподобається.

Автор фото, Alexander Spatari/Getty Images Підпис до фото, У популярних конвеєрних ресторанах суші в Японії нещодавно з'явились пранкери, які облизували страви

Тут вирішальне значення має гігієна, ви завжди повинні дезінфікувати руки. Взявши тарілку, ви вже не можете поставити її назад на стрічку. І ніколи не торкайтеся конвеєра та не ставте на нього нічого.

І зрештою, коли настане час розплатитися, акуратно складіть свої тарілки, вони позначені кольором, який вказує на те, що ви їли та скільки коштує страва.

Нещодавно Японію збурили відео пранкерів, які на стрічці конвеєрного ресторану облизували пляшечки із соєвим соусом, палички і навіть плювали в тарілки.

Декількох порушників затримала поліція, але японці, для яких правила, етикет і чистота, насамперед в їжі, мають першорядне значення, були шоковані.

Попри це, не бійтеся зробити щось не так. Якщо ви з повагою ставитесь до інших відвідувачів і шеф-кухарів та насолоджуєтесь кожною хвилиною трапези, абсолютно неважливо, з якого боку ви занурюєте суші у соєвий соус.