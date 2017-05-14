Железная дорога, которой управляют дети

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Венгерская детская железная дорога - одна из самых длинных и самых быстрых в мире. Обозреватель BBC Travel прокатился на поезде и пообщался с юными железнодорожниками.

Учебный центр юных железнодорожников (Gyermekvasútas Otthon) на западной окраине Будапешта выглядит, как любая другая обычная школа: на полках - старые учебники, на стенах в коридорах - детские рисунки.

Пока не прозвонил звонок на уроки, здесь шумно - дети шалят, сидят на столах, играют с мобильными телефонами или рисуют в тетрадях.

Впрочем, если присмотреться, можно увидеть кое-что странное. На школьных полках - не алгебра или английский, а книги со штампом венгерской государственной железной дороги.

Позади учительского стола у доски - плакат с подробными инструкциями, что делать, если олень, или скорее еж, застрянет на путях. Рядом с ним - чертежи внутреннего строения любимой игрушки школьников - локомотивного двигателя.

Заведение, расположенное на конечной трамвайной линии Hűvösvölgy - одной из 10 линий метро и пригородных поездов Будапешта, - на самом деле не школа. Это - учебный центр детской железной дороги Gyermekvasút, длина которой составляет 11,7 километров.

Копірайт зображення Mike MacEacheran Image caption Детские железные дороги приобрели популярность в советское время

Трамвайная линия номер 7 соединяет Холмы Буды и главную станцию ​​железной дороги - Széchenyi-hegy в лесистых окрестностях Будапешта. Поезд движется со скоростью 20 км/ч - это самая быстрая детская железная дорога в мире.

"Пассажиров удивляет, когда они видят 10-16-летних руководителей станций, но дети и подростки выполняют не только эту работу, - рассказывает Балазс Сарингер, один из 20-летних руководителей академии. - Они переводят железнодорожные стрелки, объявляют станции, контролируют сигналы и продают билеты. Единственное, что здесь делают взрослые - управляют поездом".

Кому-то непонятно, зачем детям выполнять такую ​​сложную работу, но традиция детских железных дорог происходит еще с советских времен. Первая железная дорога, которой управляли дети, открылась в Москве в Парке Горького в 1932 году.

Советскому руководству идея понравилась, и в последующие шестьдесят лет по всей восточной Европе открылись 52 детские железные дороги. Работали на них пионеры - молодежное звено коммунистической партии.

Копірайт зображення Mike MacEacheran Image caption День начинается в восемь утра с переклички на улице

Это были далеко не ярмарочные аттракционы, а вполне настоящие узкоколейные железные дороги с экипажем.

Некоторые из них, например детская железная дорога в Хабаровске на Дальнем Востоке или Малая юго-западная железная дорога в Киеве, работают до сих пор. Поезда в них оборудованы паровыми двигателями, которые больше не увидишь на современных железных дорогах.

Целью такого предприятия, по крайней мере в советское время, было воспитание дисциплины и товарищеских отношений у подростков, а также отбор среди них будущих партийных лидеров.

Многие детские железные дороги с тех пор закрыли, но венгерская государственная железная дорога решила сохранить это историческое наследие.

Они считают ее замечательным способом обучения, а также источником воспитания нового поколения работников.

Мало кто посещает учебный центр Gyermekvasút до завтрака, но если прийти сюда рано утром, может показаться, что вы попали в прошлое.

В восемь утра дети ровными шеренгами идут из классов на бетонный двор, где происходит перекличка. Дежурные, одетые в темно-синие костюмы и пилотки, внимательно слушают.

Затем поднимают национальный флаг и поют песни, слова которых не изменились с момента открытия железной дороги в 1947 году.

Копірайт зображення Mike MacEacheran Image caption Прежде чем попасть на железную дорогу, дети проходят интенсивную шестимесячную подготовку

Во время церемонии Сарингер выдает листы с графиком работы своей команде. 25 школьников в возрасте от 10 до 14 лет отобрали из разных школ Будапешта.

Чтобы попасть в железнодорожную школу, надо иметь не только хорошие оценки, но и пройти интенсивную шестимесячную подготовку.

Скрипучий голос из громкоговорителя прорезается сквозь пение, и я присоединяюсь к группе железнодорожного персонала, который заходит в поезд. Сажусь рядом с 14-летним Михали Чeрйеги, опытным работником железной дороги, имеющим за плечами уже три года службы.

Когда поезд трогается, поворачивая к западу от центра Будапешта, где лес постепенно поглощает улицы города, Михали рассказывает мне, почему эта работа так важна для него.

"Мой отец работал здесь, когда был мальчиком, и я пошел по его стопам, - говорит он сквозь рокот 32-тонного тепловоза, который врезается в лесную тишину. - И не подумайте, что это ради того, чтобы прогуливать школу, как раз наоборот".

Рядом с Михали сидит 11-летняя миниатюрная Жазмин Хайек, которая продает билеты и говорит с едва заметным акцентом. Она также начинает нахваливать преимущества работы на железной дороге.

Копірайт зображення Mike MacEacheran Image caption Работа на железной дороге учит практическому применению школьных знаний по математике, физике и английскому

"Прежде чем я пришла сюда, у меня были проблемы с математикой, - говорит девочка. - Теперь все гораздо лучше, мои оценки улучшились".

Хотя венгры основном гордятся своей историей, многих настораживает суровая трудовая этика на железной дороге, которая сильно напоминает коммунистическую эпоху. Товарищество и коллективный дух имеют здесь первостепенное значение, но видимо это не так и плохо? Сарингер пожимает плечами.

"Многие ненавидят железную дорогу из-за ее происхождения, - говорит он. - Но дело не в традициях. Это - воспитание и обучение. Продажа билетов - урок математики. Работа с клапанами - физика. Объявления на английском - урок иностранного языка. Спросите у детей, которые здесь работают. Они понимают, для чего это все".

Когда поезд готовится к первому выезду на маршрут продолжительностью 50 минут, становится понятно, что он имеет в виду. Кондукторы-подростки продают и штампуют билеты, шутя с клиентами.

Проводники в вагонах в униформе говорят с пассажирами, станция гудит в ожидании отправки и в воздухе разливается легкая дрожь предвкушения. 10-летний глава станции смотрит на часы, чтобы убедиться, что все происходит вовремя.

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Раздается свисток, светофор переключается с ярко-красного на зеленый, двери вагона закрываются, и поезд подает сигнал, предупреждая 11-летнего регулятора впереди.

Поезд трогается, и станция вновь погружается в тишину.

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