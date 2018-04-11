Почему Бразилия - единственная португалоязычная страна Америки

Как маленький испанский городок проложил путь к большому переделу мира.

Копірайт зображення Franz Marc Frei/LOOK-foto/Getty Images Image caption В городе Тордесильяс Португалия и Испания подписали соглашение о разделе своих будущих колониальных владений

На первый взгляд, Тордесильяс - ничем не приметный городок, лежащий на берегу реки Дуэро в испанской провинции Вальядолид. Старый центр города с главной площадью Пласа-Майор и средневековыми церквями хорошо сохранился.

Но вспомните Тордесильяс в Сан-Паулу, колумбийской Картахене, или любом другом городе Центральной и Южной Америки, и многим это название будет известно.

Именно здесь в 1494 году Испания (тогдашнее Королевство Кастилия) и Португалия разделили между собой земли, которые еще только предстояло открыть и, таким образом, положили начало тому, что Бразилия стала единственной португалоязычной страной Америки.

Географическое расположение Тордесильяс, очевидно, сделало его идеальным местом для подписания исторического соглашения.

"Город лежит на перекрестке важных путей", - говорит Мигель Анхель Залама, профессор истории искусств в Вальядолидском университете и директор Центра иберо-американских отношений в Тордесильясе.

"В городе также был дворец, где, очевидно, и было подписано соглашение".

Копірайт зображення Margarita Gokun Silver Image caption Переговоры о Тордесильском соглашении продолжались год и вполне могли завершиться войной между Испанией и Португалией

Впрочем, католические монархи Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский выбрали Тордесильяс не только по этим причинам.

"Тордесильяс, который носил титул "древнего, коронованного, верноподданного и благородного города", имел давние исторические связи с Португалией", - объясняет профессор истории из Университета Барселоны Рикардо Пикерас Сеспедес.

"В XIV веке здесь жила королева Мария Португальская со своей дочерью инфантой Беатрис. Поэтому выбор города для подписания соглашения, очевидно, был политическим реверансом в сторону португальцев".

Изабелла и Фердинанд имели весомый повод для этого. Подписание Тордесильського соглашения превратилось в долгий и сложный процесс, который начался в мае или июне 1494 года и растянулся на целый год.

Осложняла ситуацию неопределенность между двумя странами, риск вспышки войны между ними и тревога Испании за свою роль в завоевании Атлантики.

Потребность в соглашении между Испанией и Португалией возникла еще тогда, когда Христофор Колумб вернулся из своего первого плавания к, как он считал, побережью Индии.

Корабли попали в мощный шторм у берегов Португалии, и Колумбу пришлось бросить якорь у Лиссабона.

Хотя деньги на экспедицию ему дали испанские монархи Фердинанд II и Изабелла I, первом о своих открытиях он был вынужден рассказать королю Португалии Жуану II.

Жуан II был уверен, что новые острова подпадают под соглашение между Алкасовашем и Толедо от 1479 года, согласно которому все земли к югу от Канарских островов принадлежат Португалии, и объявил о своем господстве на них.

Однако, один из кораблей экспедиции "Пинта", которым командовал испанский мореплаватель Мартин Алонсо Пинсон, смог дойти до побережья Испании. Высадившись на берег, Пинсон сразу прислал весть об открытых землях в Барселону, где в тот момент Фердинанд лечился от ран.

Копірайт зображення Margarita Gokun Silver Image caption Вертикальная демаркационная линия проходила от полюса до полюса, разделяя Атлантику на две части: испанскую и португальскую

Испанские монархи немедленно отправили своих послов к Папе Александру VI с претензиями на открытые Колумбом земли.

Папа, который сам происходил из Валенсии (тогда части Арагонского королевства), а значит, не был абсолютно равнодушным к интересам католических монархов, издал три новые папские буллы.

Одна из них - Inter Caetera от 4 мая 1493 года - фактически отменила Алкасовашское соглашение. Вместо горизонтального распределения Атлантики между Португалией и Испанией, Папа ввел вертикальную демаркационную линию от полюса до полюса через Атлантический океан.

Португальцы были в ярости. Они теряли не только новые острова, но и территорию для маневров во время путешествий в Африку - линия разграничения проходила в 320 милях на запад от Кабо-Верде.

"Португалия стремилась сохранить свои колонии в Африке и на остовах Атлантического океана, - объясняет Залама. - Но линия раздела серьезно осложняла навигацию. В поисках попутного ветра португальским мореплавателям часто приходилось заметно отклоняться от курса, но теперь они не могли этого сделать, поскольку оказались бы на кастильский территории".

Между Португалией и Испанией начался неистовый обмен дипломатическими нотами. Ни одна из сторон не хотела войны, но в течение переговоров обе начали укреплять свои армады.

В разгар переговоров в сентябре 1493 года Колумб отправился в свою вторую экспедицию, пообещав своим покровителям привезти информацию, которая помогла бы в переговорах.

В апреле 1494 года он сдержал обещание, отправив испанским монархам карту своих новых открытий.

Но поскольку Колумб не знал, что Жуан II согласился отменить предыдущее горизонтальное разделение, он немного подделал карту.

Он поместил остров Испаньола (теперь Гаити и Доминиканская Республика), который его экспедиция открыла еще во время первого путешествия, на несколько градусов выше на север.

Копірайт зображення Karol Kozlowski Image caption Бразилия - единственная португалоязычная страна в Америке

Таким образом, Испаньола оказалась на одной параллели с Канарскими островами и, по предварительному соглашению, попадала под контроль испанцев.

Но еще до прибытия этой карты португальцы согласились на вертикальное распределение при условии, что испанцы подвинут демаркационную линию на 1185 миль к западу от Кабо-Верде.

Таким образом, Португалия получила земли к востоку от этой линии - уже известные острова Кабо-Верде и побережье Африки, а Испания - западную часть Атлантического океана, в том числе и последние открытия Колумба.

Поскольку новая карта Колумба не показала новых земель на португальской стороне демаркации, Изабелла и Фердинанд согласились с распределением.

Впрочем, ни один из них не знал, что новая линия пересекает край нынешней Бразилии, а значит, восточное побережье этой страны должно принадлежать Португалии.

В 1500 году португальский мореплаватель Педру Альвариш Кабрал обнаружил это во время своего путешествия и немедленно сообщил об этом своему королю.

В последующие века Португалия расширила свое влияние вглубь страны, и, таким образом, Бразилия стала единственной португалоязычной нацией на южно-американском континенте.

"Для большинства бразильцев Тордесильское соглашение означает, что португальская корона получила право на все неизвестные земли от восточного побережья Бразилии вглубь континента", - говорит Ана Паула Торрес Мегиани, профессор из Университета Сан-Паулу, которая изучает Иберийскую историю.

"Но это также важный исторический момент, который проливает свет на отношения господства и гегемонии между Европой и миром", - добавляет исследовательница.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Travel.

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