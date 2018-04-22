Остров, где родилась первая европейская письменность

Живописная кальдера, черные песчаные пляжи и багряные закаты - Санторини является классическим воплощением обаяния островной Греции. Впрочем, за этой красотой скрыта страшная тайна истории.

Копірайт зображення Getty Images

Яннис Беллониас стоит на краю скалы в поселке Имеровигли, откуда открывается удивительный вид на знаменитую кальдеру Санторини - кратер потухшего вулкана в центре острова.

Он ждет, когда сможет насладиться закатом над Эгейским морем - одной из визитных карточек Санторини.

Отбеленные солнцем дома под аквамариновыми крышами рассыпаны между красочных скал и выложенных белым мрамором улочек. Остров Санторини - воплощение греческого обаяния, чьи заманчивые виды манят с туристических брошюр и фотографий в Instagram.

Но за потрясающей ввнешностью остров скрывает свою страшную тайну.

Санторини - это также название небольшой группы островов (южных Киклад) на юге Эгейского моря, которые кольцом окружают огромный вулканический кратер, лежащий теперь под морскими волнами.

Но во времена бронзового века, примерно пять тысяч лет назад, Санторини был единственным вулканическим массивом и назывался Стронгиле (по-гречески "круглый остров").

И это место сыграло ключевую роль в формировании европейской истории.

Примерно в то же время на соседнем острове Крит начался расцвет минойской цивилизации, которая получила свое название по имени мифического царя Миноса.

Жители этой загадочной цивилизации имели прекрасное образование - они были воинами, но также купцами, художниками и мореплавателями.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Минойцы были нацией мореплавателей, чья цивилизация могла простираться до Египта и Сирии

Происхождение минойцев остается предметом ожесточенных исторических дискуссий. Кто-то считает, что они были выходцами из дельты Нила, другие говорят, что они приплыли из Древней Палестины, Сирии или Северной Месопотамии.

Последние исследования показывают, однако, что минойскую цивилизацию основали местные племена древних земледельцев, живших в Греции и юго-западной Анатолии.

Как бы то ни было, нет никакого сомнения, что между 2600 и 1100 годами до нашей эры на этом месте жила очень развитая и утонченная цивилизация.

Раскопки на Крите, прежде всего в Кносе (столице минойской цивилизации), обнаружили остатки удивительного дворца, изысканные золотые украшения и фрески.

В течение нескольких веков минойская цивилизация распространилась до острова Родос (в 300 км к востоку от Стронгиле), турецкого побережья и, возможно, даже Египта и Сирии.

Стронгиле (нынешний Санторини) был важным форпостом для минойцев, поскольку лежал на пути торговли медной рудой между Кипром и минойским Критом.

"Во время раскопок в Акротири (деревне на юго-западе Санторини) археологи обнаружили остатки трехэтажных вилл, больших и сложных по своей структуре дворцов, первой в Европе брусчатки, водопровода и канализации", - рассказывает Параскеви Номикоу, доцент кафедры геологической океанографии и физической географии в Афинском университете.

Но наиболее удивительной находкой были надписи, обнаруженные на стенах домов в Акротири и критских дворцов в Кноссе и Малии. Это была первая письменность европейской цивилизации.

Свои письмена минойцы высекали на камне сначала критскими иероглифами, а позже линейным письмом А.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Во время раскопок в Акротири археологи обнаружили первую письменность Европы

Критское иероглифическое письмо состояло примерно из 137 знаков-рисунков с изображением растений, животных, частей тела, оружия, кораблей и других объектов. Ученые предполагают, что его использовали примерно до 1700 года до н.э.

Иероглифы постепенно упростились и трансформировались в более символическое линейное письмо А, которым пользовались примерно до середины XV века до н.э.

Линейное письмо A состояло из цифр и двух сотен отдельных символов, а также более 70 знаков для обозначения слогов. Все это позволяет его считать письменным языком в нашем современном понимании. Хотя обе системы, иероглифическую и линейную, так и не удалось расшифровать.

Создание наиболее ранней европейской письменности и позволяет считать минойцев первой образованной и развитой цивилизацией материка.

Их интеллектуальные достижения, однако, выходили за рамки языка и проявлялись в роскошном образе жизни.

Они прославляли свою безудержную любовь к жизни даже в похоронных ритуалах, играя с быками вместо того, чтобы убивать их, и наслаждаясь полной гармонией с природой.

И именно природа в конечном итоге их и уничтожила.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Линейное письмо A состояло из цифр и двух сотен отдельных символов, а также более 70 знаков для обозначения слогов

Примерно между 1627 и 1600 годами до н.э. на Стронгиле произошло катастрофическое извержение вулкана. Оно получило название минойского извержения и, очевидно, было самым мощным за последние 10 тыс. лет.

Гигантская нынешняя кальдера возникла после извержения вулкана. "До этого на севере острова существовал лишь небольшой кратер от гораздо более древнего извержения, создавшего лагуну", - объясняет Номикоу.

"Во время извержения огромные слои вулканической породы до 60 м толщиной сдвинулись в море, вызвав 9-метровое цунами, докатившееся до берегов Крита", - добавляет она.

Его волны, очевидно, также достигли западного побережья Турции и даже Израиля.

Когда катаклизм закончился, начала формироваться кальдера (хотя создание современного Санторини займет еще несколько последующих тысячелетий).

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мощное извержение вулкана в эпоху позднего бронзового века повлекло за собой формирование современной кальдеры Санторини

Для минойцев это стало началом конца. "Вулкан уничтожил их торговый флот, а огромный выброс углекислого газа в атмосферу нарушил климатический баланс, разрушив сельское хозяйство минойцев".

Все это постепенно позволило микенцам (цивилизации, населявшей материковую Грецию между 1600 и 1100 годами до н.э.) постепенно завоевать минойцев и положить конец их независимости.

Но больше всего Номикоу, как и других историков, удивляет тот факт, что на Санторини никогда не находили останки людей. Как это, например, произошло в Помпеях, где после извержения вулкана в 79 году н.э. город был погребен под шестиметровым слоем вулканического пепла и пемзы.

"Очевидно, жители Санторини получили предупреждение заранее и сбежали с острова", - говорит исследовательница. Никому не известно, куда они ушли.

Впрочем, хотя извержение на Санторини иразрушило первую европейскую цивилизацию, оно не иничтожило ее язык.

Когда микенцы, более воинственная и менее интеллектуальная цивилизация, захватили минойцев, они воспользовались их письменностью и постепенно разработали на ее основе более развитую версию - линейное письмо Б.

Линейное письмо Б стало первой официально признанной письменностью греков. На его основе в конце концов возник древнегреческий язык, на котором по всему миру распространилась демократия, научные открытия, театр и философия.

Копірайт зображення Universal History Archive Image caption Древнегреческий язык распространил демократию, театр и философию

Теперь, более 3,5 тысячелетий с момента ужасного катаклизма, на живописных склонах кальдеры притаились традиционные санторинские пещерные поселения. Яннис Беллониас является владельцем одного из них.

"В этих помещениях идеальный климат-контроль. Зимой их стены подогревает вулкан, а летом здесь можно прекрасно укрыться от жары", - говорит он, улыбаясь.

Беллониас коллекционирует искусство. В его библиотеке - более 35 тыс. книг, многие из которых посвящены Санторини.

Он родился в Афинах и там провел юность, но на Санторини живет уже почти 60 лет.

"Удивительно, но в моих воспоминаниях остался этот характерный запах, - рассказывает он. - Каждый раз, когда мы приезжали на остров из Афин в моем детстве, меня поражал запах "каваллин", конского навоза. Поскольку в Имеровигли можно было попасть только на лошадях".

"Этот запах можно почувствовать и сегодня, если вы согласитесь отказаться от удобств цивилизации и оставить свою машину у подножия склона", - добавляет он, глядя на неповторимые цвета солнца, садящегося за горизонт.

Копірайт зображення Getty Images

"Закаты на Санторини невозможно описать словами. Думаю, что никто из жителей острова не смог бы сделать этого. Они могут быть кроваво-красными, розовыми, оранжевыми, пурпурными, фиолетовыми ... Все это вызывает очень сильные чувства. Санторини - не для слабых духом".

И он, пожалуй, прав. В конце концов, этот остров разрушил первую европейскую цивилизацию.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Travel.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram