Маленький секрет вкусного обеда, который знают испанцы

Испанское слово sobremesa не имеет соответствий в других языках, хотя идея, которую оно обозначает, довольно проста. Это - время, которым вы наслаждаетесь за столом после завершения трапезы.

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Испания - страна, которая относятся к еде с особым пиететом. Здесь возникли и распространились по миру рецепты сотен вкусных блюд - тапас, паэльи, гаспачо, хамона, а также слава об изысканных испанских поварах.

Итак, было бы довольно странно утверждать, что самое главное в испанской трапезе - вовсе не еда. Но это - именно так.

Впрочем, прежде чем вы начнете наслаждаться своим гаспачо, позвольте объяснить - испанцы не относятся к еде легкомысленно.

Как испанец, который обожает вкусно поесть, скажу, что к выбору ресторана мы подходим обычно с такой же серьезностью и тщательностью, с которой некоторые другие люди выбирают авто.

Конечно, я узнаю, хорошо ли там готовят, но меня также будет интересовать вопрос, уютное ли это место и будет ли приятно провести в нем несколько часов.

Именно так - поход на обед для испанца не ограничивается употреблением деликатесов.

Это также время общения с друзьями или семьей, время поболтать и посмеяться, после чего многие проблемы уже не выглядят такими серьезными.

Если все, что вам нужно, это наполнить свой желудок, тогда лучше оставайтесь дома.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Обед для испанцев - это не только вкусная еда, но также важное время общения с друзьями и семьей

Социальный аспект потребления еды имеет для испанца огромное значение. Когда вы не можете больше проглотить ни кусочка, обед не заканчивается. Начинается "собремеса".

Это слово не имеет соответствий в других языках, но идея, которую оно обозначает, довольно проста. Собремеса - это время, которое вы проводите за столом после завершения трапезы.

И оно почти всегда сопровождается смехом, шутками и той легкой беседой, которая обычно возникает после вкусного и сытного обеда.

Собремеса - это волшебный миг

"Когда я вижу, что люди не спешат покинуть стол после обеда, для меня это признак получаемого удовольствия", - говорит Дани Карнеро, шеф-повар ресторана La Cosmopolita в Малаге, который посещают самые известные повара Испании.

"И нередко гости наслаждаются этим временем больше, чем моментом поглощения блюд. Собремеса - это волшебный миг", - добавляет Карнеро.

По моему мнению, авангардная кухня не способствует хорошей собремесе, поскольку слишком много внимания уделяется самой еде.

Вот почему я отдаю предпочтение классическим, непритязательным casas de comida, или семейным ресторанам, где готовят вкусные домашние блюда из простых и качественных ингредиентов.

Мои наблюдения показывают, что чем вкуснее пища, тем лучше собремеса. Однако почувствовать удовольствие от трапезы можно и после обычного обеда, если вы провели его в замечательной компании.

Существует несколько правил собремесы. Самое главное - никто не выпрыгивает из-за стола, как только обед завершился, за исключением срочных дел, конечно.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Когда люди не спешат покинуть стол после обеда, это - признак удовлетворения трапезой", - говорит шеф-повар Дани Карнеро

Следует также оставаться за столом, за которым вы ели. Послеобеденный беспорядок - смятые салфетки, пакетики от сахара и остатки десерта на тарелках - все это является частью собремесы.

Собремеса означает, что время обеда было настолько замечательным, что вам не хочется, чтобы оно подходило к концу. Как только вы встанете из-за стола, чары развеются.

Теплая атмосфера собремесы часто способствует душевным беседам, которые при других обстоятельствах вряд ли начались бы. "Ты вдохновила меня ..." или "я давно хотел сказать, как важно для меня ..."

Но это также время юмора и веселья. Шутки никогда не звучат так остроумно, как в слегка охмелевшей компании после вкусного обеда.

Как только вы встанете из-за стола, чары развеются

Стоит вам произнести что-то хоть немного смешное, и благодарный смех собеседников гарантирован, даже если вы что-то перепутали. Именно тогда, когда вы что-то перепутали .

Моя мама, например, заливается звонким хохотом задолго до того, как произнесет финальную фразу анекдота.

Шутки далеко не всегда смешные, но ее манера повествования каждый раз имеет успех.

Собремеса часто длится столько, сколько и сам обед, а иногда даже дольше.

Я родился на юге Испании, где жаркое лето способствует продолжительной собремесе. Выйти на улицу кажется полным безумием, поэтому лучше оставаться в прохладе внутри.

Среди наших семейных легенд есть история о том, как мой папа когда-то обедал с другом, и собремеса длилась так долго, что они снова проголодались и заказали ужин.

У меня такого двойного обеда еще не было, но я очень надеюсь когда-нибудь его устроить.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Собремеса часто приносит даже больше удовольствия, чем сама еда", - уверен Дани Карнеро

Конечно, круглосуточная трапеза - явление не повседневное. Продолжительная собремеса обычно происходит после празднования дня рождения или юбилея, а также во время воскресного обеда с семьей.

Но и в рабочий день многие испанцы находят время для неспешного обеда, после которого никто не бежит сразу по делам.

Хотя собремеса может завершать и ужин, традиционно она все же сопровождает обед. Вряд ли испанцы руководствуются правилом, сытный обед полезнее обильного ужина.

Просто обед - это всегда веселее.

Я настолько люблю пышные трапезы, что когда у меня нет на них времени, я просто наслаждаюсь созерцанием других.

Бегая по делам по улочкам города, я могу заметить в окне ресторана компанию из четырех важных сеньоров, которые сплетничают и заливаются смехом, пока официант ставит перед ними кофе.

Иногда по праздникам можно увидеть компанию из 15 или 20 человек, которые заказывают уже не первый раунд джина с тоником, орут песни - так весело проводят время, что, глядя на них, просто невозможно сдержать улыбку.

Детям также нравится собремеса, потому что родители в этот момент настолько заняты собой, что не слишком озабочены воспитанием своих чад.

Порой кажется, что прием пищи для испанцев - лишь повод собраться на собремесу. Что, конечно же, само по себе неплохо, потому что еда в Испании - отличная.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Travel.

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