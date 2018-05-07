Каменные деньги острова Яп: самая твердая валюта в мире

Копірайт зображення Robert Michael Poole

Какие только вещи люди не использовали в качестве денег, но, пожалуй, наиболее необычная валюта в мире - каменные глыбы на острове Яп в Микронезии.

Крошечный микронезийский остров Яп с первого взгляда поражает даже самых избалованных экзотикой путешественников.

Ежедневно на остров прилетает один рейс. Самолет постепенно опускается над густыми мангровыми лесами, покрытыми тропическими растениями болотами, мелководными лагунами, окаймленными рифами.

Впрочем, впечатление производят не райские пейзажи и даже не приветствие япских девушек в традиционных цветастых юбках, а огромные каменные деньги, разбросанные повсюду по острову.

На них можно наткнуться у входа в гостиницу, на пляже или в зарослях тропического леса. В каждом поселке на острове есть "банк", где хранятся тяжелые каменные денежные единицы, которые нельзя сдвинуть с места.

"У моей семьи пять каменных монет большого размера", - рассказывает водитель такси Фальмед (у япцев - только одно имя). Я еду с ним на восток острова в провинции Гагил, где расположен банк с каменными деньгами.

Пять оказывается приличной суммой, поскольку большинство жителей Япа ввобще не имеют каменных монет.

Копірайт зображення Robert Michael Poole Image caption Жители острова Яп использовали камни раи в качестве денег на протяжении столетий

Оригинальную каменную валюту используют на острове уже несколько веков, хотя никто точно не знает, откуда происходит эта идея.

Однако известно, что каждый каменный диск, вырезанный из известняка, отличается размером и имеет свою отдельную легенду. Япцы привозили их из архипелага Палау, который расположен в 400 км на юго-запад.

Первые камни использовали в качестве подарков. Они имели форму китов - отсюда происходит и их название "раю". Но впоследствии их стали использовать как средство обмена, а для удобства перевозки по океану внутри каждого из них вырезали дырку.

"Мой предок Фальмед, в честь которого меня и назвали, был одним из первых, кто отправился на Палау и наладил связь между островами. Сначала они плавали на каноэ", - рассказывает мой спутник, пока мы мчимся по проселочной дороге мимо столицы острова Колонии.

Несмотря на непритязательный внешний вид - выцветшая на солнце футболка и старое, разбитое авто - Фальмед происходит из уважаемого рода.

Его удаленный предок и тезка был старшиной племени, достаточно влиятельным, чтобы отправить экспедицию в Палау. Там он познакомился с местными жителями и договорился о доступе к каменоломням.

"Когда он вернулся на Яп, приказал своим согражданам собрать пальмовое вино, которое он собирался продавать островитянам Палау", - рассказывает Фальмед. Уже через месяц он вернулся на Палау и начал добывать камень для денег.

Копірайт зображення Robert Michael Poole Image caption Япцы плыли по морю 400 км к соседнему архипелагу Палау, чтобы привезти из его каменоломен известняковые диски

Дело в том, что на острове Яп не было прочной горной породы или драгоценных металлов, из которых можно было бы изготавливать деньги.

Тогда состоятельные япские семьи начали снаряжать команды опытных моряков в Палау, куда они плыли сначала на бамбуковых плотах, а позже - на шхунах, и привозили известняк из местных карьеров.

Сначала монеты были небольшого размера, но с развитием технологий и инструментов они начали увеличиваться и впоследствии стали даже выше людей, которые титаническим трудом вырезали их из скалы.

Когда в конце XIX века европейские купцы привезли в Микронезию железные инструменты, добывать камень стало легче.

Как свидетельствуют сообщения 1880-х годов, только в одном карьере города Корор на Палау работали более четырехсот япцев. Это было значительной частью населения Япа, где жили всего около 7000 человек.

Когда моряки возвращались с деньгами из Палау, их встречали вожди со всего острова. Они отбирали себе самые большие каменные диски и две пятых камней меньшего размера.

Каменным монетам обычно давали имена - имя вождя или семьи, а также определяли их денежную стоимость на основе старой валюты острова - жемчужных раковин яр.

Камни таким образом вводились в оборот, и за них можно было покупать что угодно.

"Если старейшина говорил, что стоимость каменной монеты составляет 50 жемчужных раковин, то уже любой мог их приобрести", - объясняет Эдмунд Пасан, строитель лодок из северной провинции Маап.

Копірайт зображення Robert Michael Poole Image caption Некоторые камни раи - более 3 метров в диаметре

Сегодня ракушечные деньги полностью вытеснил всемогущий американский доллар, за который покупают продукты и бытовые вещи.

Однако для приобретения нематериальных товаров, например прав или услуг, одиннадцатитысячное население Япа до сих пор использует каменные деньги.

Семья Фальмеда лишь дважды использовала свои камни - один раз с целью извиниться.

"Нам пришлось заплатить за плохой поступок одного из моих братьев, который обидел другую семью", - рассказывает смущенно Фальмед. Его брат развелся с дочерью вождя.

С высокопоставленными членами общества рассчитываться приходится каменными деньгами

"Один камень в качестве компенсации отдали бывшей жене, и семья приняла мзду. Когда речь идет о высокопоставленных членах общества, рассчитываться приходится каменными деньгами", - объясняет мужчина.

Стоимость каменных дисков всегда менялась, что противоречит понятию западной экономики о стабильности валюты.

Монеты оценивают по размеру, который может колебаться от 7 см до 3,6 м в диаметре. На стоимость также влияют внешние качества камня и даже то, как трудно было его добыть из скалы.

Стоимость монеты также определяется тем, кому вы ее отдаете и за что.

На ценность монеты влияет и ее история, которая передается из уст в уста, - письменной записи, кому она принадлежала раньше, не ведется.

Семьи на Япе редко покидают свои родные села, и старейшины племен передают историю каждого камня следующим поколениям.

Камни раю, таким образом, сохраняют воспоминания о прошлом и способствуют укреплению семейных отношений.

Они напоминают о временах древних воинов и кланах, а на некоторых из них выгравированы даты сражений, произошедших более двух столетий назад.

Копірайт зображення Robert Michael Poole Image caption В каждом селе есть каменный "банк", в котором под открытым небом хранятся монеты, слишком большие для перемещения

Через 40 минут после того, как покинули Колонию, мы с Фальмедом наконец прибываем к каменному банку в Мангйоли.

В центре поселка, на площадке под открытым небом выставлены несколько десятков каменных дисков разного размера. Здесь собирается местная община для заключения торговых сделок, торжеств и даже школьного обучения.

Фальмед объясняет, что камни расположены не случайно. Каждое место указывает на отношения между членами местной общины и является свидетельством браков, ссор, обид и извинений, в результате чего каменные монеты переходили из рук в руки.

Эти истории известны только жителям поселка, и именно они и определяют стоимость каждой монеты.

Добывать камни раю больше нет необходимости. На острове ходит постоянное количество каменных монет, и большинство из них никогда не сдвигаются с места.

Даже разбитые камни сохраняют свою стоимость, поскольку ценность им придает история, которую они в себе скрывают.

Впрочем, новые экземпляры время от времени все-таки производят, но только ради того, чтобы не потерять производственные навыки прошлых поколений.

Меня интересовало, случаются ли кражи камней, ведь они ценные и одновременно доступны каждому.

Копірайт зображення Robert Michael Poole Image caption Стоимость каждой монеты определяется ее размерами, качеством камня, из которого она вырезана и личной историей

"Такого здесь почти не бывает. Все дела обычно известны членам общины, секретов между островитянами нет", - объясняет Кора Ли Жилиленд из Смитсоновского института в своем исследовании "Каменные деньги острова Яп".

Хотя некоторые попытки все же были. "Кто-то пытался вывезти камни, но они сломались. Легче добыть новые из карьера на острове Палау", - объясняет Эдмунд Пасан.

Соседние с Япом острова Гуам, Палау и Чук сильно пострадали от европейской и американской колонизации, и имеют красноречивые следы Второй мировой войны.

Гуам остается территорией США. На нем расположена большая военная база, которая изменила местную культуру. А в Чукской лагуне лежат затопленными около 60 кораблей, напоминая о разрушительной операции "Гейлстоун" 1944 года.

Острову Яп, однако, удалось чудом избежать американских бомбардировок, поскольку японцы, захватившие остров в начале XX века, покинули его.

Непреклонные камни раю остались молчаливыми стражами аутентичной культуры Япа.

Копірайт зображення Robert Michael Poole Image caption Где бы ни лежал камень, все жители острова знают, кому он принадлежит

"Каждое важное событие в япской культуре останется в истории с помощью каменных монет", - объясняет Фальмед. Он уже обеспечил передачу в наследство своего каменного состояния. Один из камней получил его сын на первый день рождения.

"Когда моя подружка была беременна, мы переехали сюда из Гавайев, - рассказывает он. - На первый день рождения ребенка, если клан имеет высокий статус, ребенку дарят небольшую каменную монету. В честь торжественного момента режут курицу и орошают голову ребенка (мальчика) кровью. Отметить этот важный момент обычно приходит много людей".

Сыну Фальмеда сейчас 12 лет, он живет на Гавайях. Но камень хранится в их семейном доме на Япе.

Без всякой записи каждый знает, кому он принадлежит.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайтеBBC Travel.

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