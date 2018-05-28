Как живется в Городе греха простым жителям

Копірайт зображення Getty Images

Что хорошего жить в городе, вечно наводненном тысячами туристов, никогда не спящем и имеющем недвусмысленное прозвище Город греха? Об этом вам могут рассказать только сами лас-вегасцы. Удивительно, но им нравится.

Для всего мира Лас-Вегас - это сияющие огнями улицы гламурных казино и фешенебельных отелей, азартные игры, шоу и развлечения всю ночь напролет и десятки миллионов туристов, прибывающих сюда прожигать жизнь.

Но для 600 тысяч коренных его жителей - это всего лишь небольшой город. Конечно, со своей спецификой.

"Естественно, Лас-Вегас - это такое место, где вы средь бела дня в понедельник можете "веселиться так, как будто это 1999-й" (цитата из песни Принса "1999" - Ред.)", - говорит Томас Шнайдер, глава частной авиакомпании компании Vegas Jets, переехавший сюда из Торонто после того, как побывал здесь в отпуске.

"Однако людям кажется, что жизнь в Вегасе - это нескончаемая цепь вечеринок, как у туристов, приезжающих сюда именно за этим. Но это совершенно не так. В Вегасе прекрасные пригородные районы, где очень удобно жить семьям с детьми и где есть чем заняться, забыв о существовании Лас-Вегас-Стрип (той части города, где расположено большинство отелей и казино - Ред.), - например, погрести на лодке или совершить пешую туристическую прогулку".

Копірайт зображення Gavin Heller/robertharding/Getty Images Image caption Жизнь в небольшом Лас-Вегасе предлагает вам вполне столичные развлечения

Почему он нравится людям?

Лас-Вегас предлагает туристам то, что не может предложить ни один схожий с ним по размеру город - например, поглазеть на знаменитостей, которых тут хоть пруд пруди.

Известные во всем мире рестораны привлекают и местных жителей - ведь в них можно найти и попробовать практически любое блюдо.

"Мне нравится, что здесь много ресторанов, готовящих для веганов, - говорит Итэн Рейнолдс, который переехал в Лас-Вегас четыре года назад. - Такие заведения как, например, Vegenation, Vege-way, Violette's или Simply Pure, превращают в удовольствие жизнь в Городе греха для тех, кто питается исключительно растительной пищей".

Местные жители часто сталкиваются со знаменитостями в супермаркетах и фитнес-центрах. "Я даю уроки пилатеса в фитнес-студии TruFusion, и Дженнифер Лопес, [бейсболист] Алекс Родригес и [актриса и фотомодель] Кендра Уилкинсон частенько заходят к нам", - рассказывает Рейнолдс.

В торговом центре The Shops at Crystals, что на южном конце Лас-Вегас-Стрип, можно встретить Селин Дион и Рики Мартина, которые живут здесь, поскольку постоянно выступают с концертами в Вегасе.

Копірайт зображення Denise Truscello/Contributor/Getty Images Image caption В Лас-Вегасе вам необязательно ходить на концерт, чтобы увидеть Дженнифер Лопес - вы легко можете столкнуться с ней в фитнес-центре или овощной лавке

Однако преимущества жизни в Вегасе не сводятся к гламурным встречам. Благодаря присутствию "звезд" и непрекращающейся ночной жизни даже некоторые простые вещи делать здесь более удобно.

"Мне нравится, что я могу пойти в гастроном в 3 часа ночи", - говорит Джуэлл Масгроув, которая переехала в Лас-Вегас пять лет назад в связи со сменой места работы.

И как здесь живется?

Очень малый процент жителей Лас-Вегаса - уроженцы штата Невада. Большинство приехало из других штатов (в частности, из соседней Калифорнии) и других стран - в поисках работы, которую здесь в основном предлагают в сфере обслуживания (питание и туризм) и развлечений.

Есть здесь, правда, и технологические стартапы, количество которых в последнее время растет.

Но главное, что прежде всего ценят местные жители, это погода, умеренные цены и отсутствие пробок на дорогах - в этом с Вегасом не сравнится ни один большой город, предлагающий схожие карьерные возможности.

Пустыня Мохаве, окружающая город, создает постоянную сухую теплую погоду. "Здесь всегда солнечно, нам даже не нужно следить за метеосводками, правда! И даже если пойдет дождь, то он короткий и приятный", - говорит Шнайдер.

Копірайт зображення WIN-Initiative/Getty Images Image caption Немного отъехать от Лас-Вегаса - и перед вами открываются просторы для пеших и велосипедных прогулок

Из Лас-Вегаса легко выехать на природу: отличные пешие и велосипедные маршруты начинаются прямо за городом.

Местные жители, чтобы немного охладиться, любят отъехать примерно на 56 км на запад к горе Чарльстон (самой высокой в хребте Спринг-Маунтин - Ред.).

В горах температура может быть ниже, чем в центре Лас-Вегаса, градусов на 20-30, и зимой там можно даже покататься на лыжах или сноуборде.

Здесь, в Вегасе, легко почувствовать себя богачом, даже если у вас небольшая зарплата. "Я живу в общине, в распоряжении которой поле для игры в гольф, искусственный пляж, открытые и закрытые теннисные корты, - рассказывает Масгроув. - Мой дом довольно большой, с собственным бассейном, и все это мне стоит 1300 долларов в месяц".

Недорогим Лас-Вегас делают обилие свободных земель и малонаселенность. Скажем, похожее жилье в Лос-Анджелесе стоило бы как минимум вдвое больше, если свериться с данными сайта Expatistan.com.

Копірайт зображення Bryan Steffy/Getty Images Image caption Жителям Лас-Вегаса и штата Невада полагаются значительные скидки на посещение ресторанов и зрелищных мероприятий

Туристам Лас-Вегас предлагает дешевые авиабилеты в разные города мира. А билет в соседнюю Калифорнию (туда и обратно) стоит менее 100 долларов.

Что еще полезно знать об этом городе?

Даже для местных жителей Лас-Вегаса важно стильно выглядеть. "Вы не получите работы в этом городе, если не прикрепили фотографию к резюме, - говорит Масгроув. - Вам необходимо привлекательно выглядеть даже для работы в приемной врача".

То же касается ночных клубов. В большинстве из них действует дресс-код: никаких шортов, никаких мешковатых джинсов, никаких кроссовок. Шансы мужчин на попадание в клуб повышают классическая рубашка с воротником или модный наряд.

Женщинам довольно просто попасть в бесплатный список приглашенных гостей - для этого существуют мобильные приложения (например, Guest List Las Vegas или Discotech), а можно просто отправить запрос по имейлу.

По удостоверению жителя штата Невада можно получить скидку до 50% в отелях, на концертах, в ресторанах и массажных кабинетах - главное, не забыть предъявить его.

Но недавно поселившиеся здесь должны быть осторожны - в таком городе легко переборщить с развлечениями, предупреждает Шнайдер.

Копірайт зображення Matteo Colombo/Getty Images Image caption В Лас-Вегасе всего 600 тысяч жителей, остальные - туристы и приезжающие сюда, порой очень надолго, знаменитости

"Те из нас, кто живет здесь давно, уже заметили: либо тебе нравится в Вегасе, и у тебя здесь все получается, либо он тебя пережевывает и выплевывает", - говорит он.

"Некоторые увязают в ночной жизни, в выпивке и гулянках - а так долго жить невозможно. Ключ к успешной жизни в Лас-Вегасе - уметь удерживаться от соблазнов".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram